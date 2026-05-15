G ut, dass das Olympiareferendum Ende Mai stattfindet. Da haben die Ham­bur­ge­r:in­nen den Marathon, die „Online Marketing Rockstars“ und den Hafengeburtstag gerade überstanden. Und die Harley Days, den Ironman und den Schlagermove vor der Brust.

Man muss sich Olympische und Paralympische Spiele vorstellen wie Hafengeburtstag und G-20-Gipfel zusammen – nur dass es nicht drei Tage dauert, sondern sechs Wochen.

Viele Menschen wollen das nicht. Dabei spart der rot-grüne Senat nicht mit Ködern: neue U- und S-Bahn-Linien; ein runderneuerter Hauptbahnhof; ein neuer, bezahlbarer Stadtteil. Nur dumm, dass all das längst vorher in Planung war. Ganz ohne Olympia-Remmidemmi.

Plötzlich erweckt der Senat den Eindruck, die nötigen Mittel dafür seien in Berlin nur mit den Spielen loszueisen. Waren das also vorher ungedeckte Schecks? Oder will man uns die Zustimmung zu Olympia abpressen?

Kommt Hamburg „auf die Karte“?

Die Hoffnungen von den Grünen bis zur CDU sind noch viel größer: „Wir packen Hamburg wieder auf die Landkarte“, zitiert die Olympiakampagne ungelenk einen „Beginner“-Song. Hamburg soll in der Welt bekannter werden und dadurch soll die Wirtschaft wachsen.

Aber welches Unternehmen würde sich in einer Stadt ansiedeln, weil sie so schöne Spiele ausgerichtet hat? Klar, das Event- und Sicherheitsgewerbe würden ein Strohfeuer zünden, der Tourismus vielleicht sogar längerfristig wachsen. Unter zehn Millionen Olympiagästen mag mancher zu Hause erzählen, dass Hamburg eine schöne Stadt ist.

Aber beim nachhaltigen Kulturtourismus hat Hamburg einen schweren Stand, weil ziemlich wenig zu bieten: keine pittoreske Altstadt, keine Museen von Welt- oder auch nur europäischem Rang. Elbphilharmonie und nichts dahinter.

Weil für mehr das Geld fehlt, blicken die Ham­bur­ge­r:in­nen mit Recht streng auf die Olympiakosten – und werden auch hier an der Nase herumgeführt. Ein neues Stadion verbucht der Senat auf der Habenseite, dabei gibt es noch nicht mal eine Skizze. Insgesamt will die Stadt einen Millionengewinn einfahren – hat aber Milliardenkosten für die Sicherheit unterschlagen.

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Die Begründung dafür ist übrigens kein bisschen beruhigend: Durch den technischen Fortschritt werde Sicherheit in den kommenden Jahren viel billiger, sagt Sport- und Innensenator Andy Grote (SPD). Das kann nur heißen, dass er auf totale Überwachung setzt, wenn er nicht bereits von KI-gesteuerten Robocops träumt.

 Olympia wird veranstaltet von einer über Jahrzehnte kriminellen Organisation, die Allmacht und Steuerfreiheit verlangt

Den Sport instrumentalisiert der Senat erstaunlich offenherzig als Mittel zum Wachstumszweck. Aber kann man denn dagegen sein, dass die Stadt die Jugend der Welt zum – friedlichen! – Wettstreit empfängt? Und darf man das den Autokraten überlassen?

Man kann, man darf. Olympia ist ein aufgeblasenes Kommerz-Monstrum, veranstaltet von einer über Jahrzehnte kriminellen Organisation, die Allmacht und Steuerfreiheit verlangt. Kein Wunder, dass Autokraten dies leichteren Herzens gewähren als Demokraten. Am besten wäre es, Olympische Spiele fänden gar nicht statt.

Wenn's sein muss, dann aus Gründen der Nachhaltigkeit immer am selben Ort, wie in der Antike. Oder, da kann man eine geschätzte taz-Kollegin nicht oft genug zitieren: „Meinetwegen können die Olympischen Spiele dort stattfinden, wo sie hingehören: im Fernsehen.“