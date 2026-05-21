Durch die Ausrichtung Olympischer Spiele steigen im Austragungsort nicht zwangsläufig die Mieten und Immobilienpreise. Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages haben die Auswirkungen auf die Ausrichterstädte seit 1972 untersucht und sind dabei zu einem differenzierten Befund gekommen. „Die Effekte sind nicht einheitlich, sondern variieren stark zwischen den Städten und sogar innerhalb einzelner Stadtteile“, heißt es in der Zusammenfassung.

Das Gutachten hat die Hamburger Bundestagsabgeordnete Cansu Özdemir von der Linken in Auftrag gegeben. Bis zum 31. Mai können die Hamburger darüber abstimmen, ob ihre Stadt sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Die Linke warnt, dass die Spiele viel Geld kosten würden, das dann an anderer Stelle fehlt.

Özdemir liest aus dem Gutachten, dass in vielen Austragungsstädten die Mieten und Immobilienpreise rund um den Zeitpunkt der Spiele deutlich gestiegen seien. „Für Hamburg wäre das ein enormes Risiko – gerade in einer Stadt, in der Wohnen schon heute für viele unbezahlbar wird“, warnt die Bundestagsabgeordnete auf Instagram. Olympia dürfe die Mietkrise nicht weiter verschärfen.

Tatsächlich sind in vier von 13 untersuchten Städten die Mieten rund um die Spiele gestiegen, in zwei weiteren geringfügig. In fünf Städten steigen die Hauspreise, in zweien sanken sie.

Differenziertes Bild

Dabei liegt jeder Fall etwas unterschiedlich. In München (Spiele 1972) lagen die Mietpreise schon über dem deutschen Durchschnitt. Dass sie zwischen 1968 und 1973 besonders kräftig anzogen, deute darauf hin, dass die Spiele einen zusätzlichen Einfluss auf die Preisentwicklung gehabt hätten, finden die Studienautoren.

In Barcelona (Spiele 1992) stiegen die Mieten deutlich, besonders stark in den Jahren 1991 und 1992, ebenso die Häuserpreise. Obwohl viel gebaut wurde, ging das Angebot an Miet- und Sozialwohnungen zurück. Schuld daran seien mangelnde Regulierung und fehlende öffentliche Planung gewesen, heißt es in dem Gutachten. „Maßnahmen für sozial schwächere Gruppen fehlten weitgehend.“ Zudem sei die Stadtentwicklung durch die Spiele kommerzialisiert worden.

Atlanta vier Jahre später scheint es besser gemacht zu haben. Die US-Südstaaten-Metropole habe Olympia strategisch für eine langfristige Stadtentwicklung genutzt. Die für die Spiele geschaffene Infrastruktur habe nachhaltig die Immobilienentwicklung, das Bevölkerungs- sowie das Wirtschaftswachstum gefördert. „Auch ärmere Viertel wurden umgestaltet, etwa durch den Ersatz alter Sozialwohnungen durch neue Unterkünfte für Olympiateilnehmer“, heißt es im Gutachten.

In Sydney (2000) seien die Immobilienpreise vor den Spielen stark gestiegen, „jedoch eher spekulativ und ohne nachhaltige bauliche Entwicklung“. Danach hätten sie sich wieder normalisiert. Aus Sicht der Autoren verdeutlicht das, „dass Großprojekte wie die Olympischen Spiele langfristig häufig eine geringere transformative Wirkung entfalten als erhofft“.

 Natürlich müssten die Stadtplanung und die Nachnutzung des olympischen Dorfes so gesteuert werden, dass das bezahlbare Wohnen im Mittelpunkt steht. Andreas Breitner, Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen

Das gilt auch für Montreal (1976), wo sich eine schlechte Planung negativ auf den lokalen Immobilienmarkt ausgewirkt habe. Wegen eines schlechten Nachnutzungskonzepts habe es dort 30 Jahre gedauert, bis die Kosten der Spiele ausgeglichen gewesen seien.

In Athen (2004) stiegen die Preise stark, weil die Infrastruktur sowie der Immobilienbestand modernisiert und der städtische Raum durch die olympischen Bauten umgestaltet wurde. Vieles wurde für Gewerbe oder Wohnen umgenutzt. Trotzdem habe Athen am Ende mit unausgelasteten Sportstätten zu kämpfen gehabt.

In Peking (2008) und Rio de Janeiro (2016) seien die Spiele tendenziell zum Nachteil ärmerer Bevölkerungsteile gegangen. In Rio beschleunigte der Staat im Zuge der Spiele die Gentrifizierung. Aus den Erfahrungen in Peking leiten die Gutachter ab, „dass gezielte politische Maßnahmen nötig sind, um soziale Ungleichheiten auszugleichen und eine ausgewogene Stadtentwicklung zu fördern“.

Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), in dem überwiegend kommunale und genossenschaftliche Vermieter organisiert sind, leitete aus der Studie die Forderung ab, dass der Wohnungsmarkt nicht sich selbst überlassen werden dürfe. „Natürlich müssten die Stadtplanung und die Nachnutzung des olympischen Dorfes so gesteuert werden, dass das bezahlbare Wohnen im Mittelpunkt steht“, erklärte Verbandsdirektor Andreas Breitner. Hamburg könne der Welt zeigen, wie das geht.