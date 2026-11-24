Ohne die Anführungsstriche, die Unverständnis ausdrücken sollen, ließ sich das damals wohl nicht formulieren: „Sie ‚wechselte‘ ihr Geschlecht“, schrieb die Exilzeitung Sozialdemokrat am 5. Juni 1936 über den Briten Mark Weston, der in Frauenwettbewerben zur Weltklasse im Kugelstoßen und Speerwurf gezählt hatte. „Aus Fräulein Weston wurde Herr Weston.“ Eine Meldung, die um die Welt ging.

Weston berichtete, bei den ersten Erfolgen in der Leichtathletik sei ihm klar geworden, dass es sich nicht richtig anfühle, als Frau teilzunehmen. Er ließ sich operieren. „Heute erscheint es mir völlig natürlich, ein Mann zu sein.“

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Neben Mark Weston wurde Zdeněk Koubek berühmt. Der Tscheche hatte unter seinem ehemaligen Namen 1934 den Frauenweltrekord im 800-Meter-Lauf aufgestellt und danach transitioniert. Auch dies wurde weltweit vermeldet – und zwar erstaunlich sachlich. Sogar die NS-Nachrichtenagentur DNB schrieb 1935: „Der Fall, dass eine Frau sich plötzlich als Mann entpuppt, ist für die Medizin nichts Neues.“

Eine schnelle Frau müsse ein Kerl sein, hieß es

Weston und Koubek waren zu einer Zeit sportlich aktiv, als Frauenleichtathletik keine Selbstverständlichkeit war: 1928 fand sie erstmals bei Olympischen Spielen statt, und der 800-Meter-Lauf der Frauen wurde gleich danach wieder verboten. Er überfordere Frauen, hieß es. Wenn eine Frau schnell läuft, müsse sie ein Kerl sein.

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Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin wurde die 100-Meter-Siegerin, Helen Stephens aus den USA, verdächtigt, ein Mann zu sein. Sie musste sich dem ersten Geschlechtstest der Sportgeschichte unterziehen. Das amerikanische IOC-Mitglied Avery Brundage, später dessen Präsident, nutzte Gerüchte über das „falsche Geschlecht“, um sich zu profilieren: Alle weiblichen Teilnehmer müssten auf „geschlechtliche Zweideutigkeiten“ untersucht werden.

Ebenfalls bei Olympia 1936 hatte es den „Fall Ratjen“ gegeben. Anstelle der vom NS-Regime ausgebooteten jüdischen Hochspringerin Gretel Bergmann trat Dora Ratjen für Deutschland an. Zwei Jahre später wurde sie verhaftet und von der Polizei „einwandfrei als Mann“ charakterisiert.

Viele, auch die tatsächlich geschädigte Gretel Bergmann, vermuteten Betrug, aber dafür gibt es keine Belege. Ratjens Vater gab bei der Vernehmung zu Protokoll, dass bei der Geburt das Geschlecht nicht eindeutig zugeordnet werden konnte. „Von meinen Eltern bin ich als Mädchen großgezogen worden“, berichtete Ratjen, der sich bald Heinrich nannte.

 1936 musste sich Helen Stephens aus den USA dem ersten Geschlechtstest der Sportgeschichte unterziehen

Der „Fall Ratjen“ diente Hardlinern wie Avery Brundage dazu, sich durchzusetzen. Ab Ende der 1940er-Jahre mussten alle Sportlerinnen vor internationalen Wettkämpfen ein medizinisches Zertifikat vorlegen. Das Narrativ vom „Betrüger in Frauenkleidung“ passte in die Nachkriegszeit. Die Sowjetunion war in den Weltsport getreten und förderte den Frauensport. Für den Spiegel stellt sich das 1967 so dar: „Nach dem Zweiten Weltkrieg drängten immer mehr Athletinnen in das sowjetische Frauen-Kollektiv, die sich nicht unter die Gemeinschafts-Dusche trauten, zu deren Reiseausrüstung ein Rasierapparat gehörte.“

Entwürdigende Nacktparaden

Interessanterweise galten die hämischen Verdächtigungen in den 1960ern und 1970ern ausschließlich Sportlerinnen aus Polen, der Sowjetunion, der DDR oder Nordkorea, wo das „sowjetische Mannweib“ beklagt wurde. 1969 gefiel sich der Spiegel sogar in einer Vergewaltigungsfantasie gegen eine sowjetische Leichtathletin: „Bei den UdSSR-Meisterschaften in Tallinn überfielen Rivalinnen Tamara Press und halfen gewaltsam beim Striptease nach.“

Die Geschlechtstests wurden 1966 durch „visuelle Überprüfungen“ verschärft. Die US-amerikanische Kugelstoßerin Maren Sidler berichtete: „Man musste hineingehen, sein Hemd hochziehen und die Hosen runterlassen. Dann haben drei Ärzte sich das angeschaut.“ Diese entwürdigende Nacktparade wurde bald durch Chromosomentests ersetzt. Die Verdächtigungen und Herabsetzungen nahmen nicht ab.

Berühmt wurde Tennisprofi Renée Richards. Die trans Frau aus den USA nahm nach ihrer Transition an Frauenturnieren teil. Als sie deswegen gesperrt wurde, reichte sie 1977 Klage ein, um als Profi an den US Open teilnehmen zu dürfen, da war sie schon 43 Jahre alt. Ein Gericht entschied, dass Richards „in jeder Hinsicht“ eine Frau sei, ohne erkennbaren Wettbewerbsvorteil.

Das war ein großer Durchbruch. In den 1990er Jahren verschwanden die bis dato obligatorischen Geschlechtstests. Doch Verdächtigungen ließen nicht nach und gehen bis in die Gegenwart: 800-Meter-Weltklasseläuferinnen wie Jarmila Kratochvílová, Maria Mutola oder Caster Semenya erlebten Schmähungen. Interessanterweise treffen die Verdächtigungen mittlerweile fast ausschließlich Sportlerinnen aus dem Globalen Süden. Und die Geschlechtstests werden aktuell wieder eingeführt.