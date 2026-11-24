Du darfst

Mein Geschwister der Zukunft,

ich hoffe, ich glaube, ich weiß: Es geht dir gut.

Und dass dir so viele andere schon gesagt haben, was ich dir schreibe:

Mach dir Pläne für deine Zukunft. Große Pläne. Für weit entfernte Jahre. Pläne, die du immer wieder über den Haufen wirfst, weil es so schön ist. Ich dachte lange, ich würde nicht mal 25 Jahre alt werden. Nicht weil mich ein Mensch tötet, sondern weil die Welt mich tötet. Ich bin jetzt weit über der 25. Und ich verstehe noch immer nicht, dass ich noch lebe. Du darfst planen.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Für meine Operationen musste ich mich begutachten lassen, wurde von Ex­per­t*in­nen angelogen, hingehalten, traumatisiert.

Du darfst frei sein von dieser Erfahrung. Du darfst frei über deinen Körper entscheiden. Du darfst eigene Wege und Teilstrecken gehen, Abkürzungen nehmen, kreativ werden. Du darfst deinen Körper mögen. Du darfst aber auch mit ihm hadern.

Während meiner Transition durfte ich vor den Gutachter*innen, der Familie, der Schule, den Freun­d*in­nen keine Wut, keine Ängste zugeben. Du darfst all deine Emotionen wahrnehmen. Du darfst sie zeigen, nicht nur die guten.

Für meinen Geschlechtseintrag musste ich mich sterilisieren lassen. Du aber darfst Kinder haben, wenn du das willst.

Du darfst offen über dich reden.

Du darfst dir den schönsten Namen aussuchen. Und du darfst ihn immer wieder ändern. So oft du willst.

Du darfst leben.

Du darfst dich von unseren Ahn*­in­nen geschützt fühlen.

Collage und Layout von Aimé Dabbadie (they/he), Zine-Autor und DIY-Archivar bei Lost and Found Press unter @emptymindscanfillagain

Du darfst dich aber auch von ihrem Leid lösen.

Du darfst ihre Freude für dich spüren.

Du darfst selbst Ah­n*in werden.

Du darfst alt werden.

Die Messy Aunty beim Picknick

Ein langes Leben ist für eine trans Frau, vor allem eine nicht-weiße trans Frau, keine Selbstverständlichkeit. 35 Jahre, sagt die Statistik. Wenn der 30. Geburtstag nur wenige Tage entfernt ist, kann sie sich durchaus als Seniorin zählen. Vielleicht auch, weil sie als trans Frau so einiges erlebt hat. Mit 16 geplant, das System auszutricksen, und erfolgreich gewesen. Studieren, wegziehen, daten, ins Berufsleben einsteigen und nur wenige von der eigenen Identität wissen lassen, weil sie einfach wie alle anderen sein will.

Dabei wenig Zeit, auf sich zu achten, zu verarbeiten, zu umsorgen. Durch den Schmerz und die Verletzung hat sie gelächelt, stets dafür gesorgt, dass sich andere in ihrer eigenen Gegenwart wohlfühlen, und auf die Anerkennung von außen gehofft.

Mit jedem Jahr als trans Frau auf dieser Welt verstummt ihre verinnerlichte Stimme der CisNormativität ein bisschen mehr. Ihr wird klar: Wenn sie so vieles überwunden hat, wieso lässt sie sich dann manchmal von so komischen Dingen plagen? Ihr Ringen um Anerkennung von Menschen oder Institutionen, zum Beispiel einem linken Medienhaus, ersetzt sie mühsam durch Respekt vor sich selbst und der Person, die sie trotz allem geworden ist. Lasten, die sie trägt, empfindet sie nicht mehr als belastend, sondern erkennt, dass sie ein unersetzlicher Erfahrungspool sind, aus dem sie schöpfen kann.

Und was wünscht sie sich nun zum 30.? Ein langes Leben? Na ja, mindestens! Vor allem den Luxus, genug Leben zu haben, um damit auch ein bisschen verschwenderisch zu sein. Und das bitte nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen trans Frauen.

Ein tolles Beachhouse mit ihren anderen trans Freundinnen irgendwo in der Sonne wäre auch nicht schlecht. Dort in Würde altern. Sicher vor Gewalt und bis oben gefüllt mit Liebe. So viel Liebe, dass sie stets genug für sich hat und sogar anderen ein bisschen davon abgeben kann. Und dann hoffentlich mit 107 Jahren noch die Messy Auntie zu sein, die coole Tante, die zum Picknick kommt und ganz viele Geschichten aus ihrem bewegten Leben erzählt.

Du wirst frei sein

Kostbarster Sternenstaub des Chaos, Mondstrahl, geliebtes Kind.

Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich.

Ich, all deine Eltern, unsere Partnis, unsere Communitys.

Und wenn wir den Kampf gewonnen haben, wirst du tief in deinem Innersten spüren, dass die Welt dich willkommen heißt.

Du wirst frei sein, so zu sein, wie du bist, ohne Wertung, wer deine Familie ist.

Du wirst frei sein, Liebe und Nähe mit so vielen Menschen zu teilen, wie du möchtest.

Du wirst frei sein von einem Geschlechtseintrag, von Geburt an.

Du wirst alles haben, was du brauchst, weil alle frei sein werden von den übereinandergelagerten Systemen der Privilegiertheit.

Du wirst die Chance haben, all die verschiedenen Seiten deiner Persönlichkeit zu entfalten, ohne dich in binäre Schubladen des Seins zu zwingen.

Bei deinen Herausforderungen wirst du volle Unterstützung von uns, deiner Familie, unseren Wahlfamilien und queeren Communitys erfahren; die dich so sehen und schätzen; die dich gerne in ihrer Mitte aufnehmen; die dir niemals vermitteln, dass deine Andersartigkeit im Konflikt mit uns steht; und die dich befähigt, dein Menschsein auszuleben.

Du wirst niemals daran zweifeln müssen, dass dein Leben ein Geschenk ist.

Wisse, dass die Utopie wahrscheinlich noch viel weiter entfernt ist als all das. Und sollten wir versagt haben, dir die Kraft zu geben, den Grausamkeiten dieser Welt mit deinem ganzen Wesen entgegenzutreten, dann wisse, dass wir dies bedauern und dass wir die Verantwortung dafür übernehmen. Dass wir dich niemals dafür ablehnen werden, sondern auf dich hören werden.

Was auch immer die Welt und die Gesellschaft von dir denken werden – wir, deine Eltern, möchten dir zeigen, dass du und dein Leben, geborgen in den Armen unserer queeren Communitys, ein Geschenk bist, dass dein Leben dir gehört und du damit tun kannst, was du willst. Ein unverfälschtes Leben ist möglich, ob in einer Utopie oder jenseits davon. Wisse, dass du niemals allein sein wirst, so wie wir niemals allein waren.

Wisse, dass wir dich lieben, mit unserem ganzen Wesen und mit allem, was wir haben. Wir stehen hier zusammen, arbeiten an dieser Welt, für dich, unser liebstes und kostbarstes. Du bist der Keimling in den Ruinen der Welt – in unseren Herzen bist du die Hoffnung auf eine bessere Welt und ein neues Morgen.

Mögen die große Göttin der Erde und die Bücher der Fairys dich segnen.

Die eigene Funkelkraft

Während ich dir schreibe, Bae von Morgen, mache ich gerade eine Grenzerfahrung, die dir in Zukunft hoffentlich erspart bleibt: Ich begrenze meine Nicht-Binarität und tue so, als sei ich männlich, um die Grenze in die Vereinigten Staaten sicher passieren zu können. Es ist Grenzgewalt, die manche nur in der Sprache glauben. Aber in Passeinträgen und Namen und Anreden ist Leben. An Landesgrenzen wird Geschlechtsidentität zu einem Gradmesser für die Gleichheit der Bür­ge­r*in­nen eines Landes. Wer lügen muss, um gleich zu sein, ist es (noch) nicht. Wir sollten gleich und verschieden sein, aber nie unwürdig.

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Gerade ziehen die sanften Schneehügel Grönlands unter dem Flugzeug vorbei. Die Sonne funkelt den Schnee auf, braucht ihn gar, um ihre eigene Funkelkraft zeigen zu können – und meine Verkleidung dürfte heute gut genug sein, damit mich die Grenzbeamten am Passschalter am Newark Airport ins Land lassen werden.

Vielleicht entdecken sie ja die eben getippte Notiz, machen mir eine Szene, weil ich eine Szene spiele. Die Schlagzeile in Deutschland lautet dann: „Nicht-binäre Person kann Grenze nicht vollständig passieren“. Wie wahr es wäre. Es ist so absurd, was manche Leute ängstigt im Vergleich dazu, was sie wirklich ängstigen sollte – sie knechtender Faschismus zum Beispiel.

Wenn du in die USA fliegst, könnte der Schnee hier in Grönland vielleicht schon geschmolzen sein, tut mir leid. Klimakrise und so. Wir haben es versucht, hoffentlich erfolgreich. Aber, vergiss nicht, wir und ich begleiten dich auch von Hügeln ohne Schnee, den Meeren und Sternen, den Wörtern und Bildern, der Unsicherheit und der Unendlichkeit.

Sie können uns töten, aber wir werden überleben. Hab Spaß. Manchmal ist es alles, was bleibt. Ich brauche dich. Die Welt braucht dich, auch wenn sie manchmal darüber lügt oder schweigt. Wir sind die Sonne, ohne die Schnee nicht fortexistiert, nicht schmilzt, ja, nicht funkeln kann. Wir bleiben, auch wenn kein Schnee bleibt. Und wenn die Sonne irgendwann explodiert, dann wohl für alle gleich.