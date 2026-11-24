E s gibt Menschen, deren Geschichte oft erzählt wird, und es gibt Menschen, deren Geschichte unerzählt bleibt. Freddie Mercury gehört zu den Ersteren. Biografien sind ihm gewidmet. Dokumentationen. Ein oscarprämierter Spielfilm. Mehr Biografien. Mercury, der Sänger der Band Queen, ist eine so faszinierende Figur, dass selbst die Menschen, die von ihm erzählen können, darüber prominent geworden sind.

Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Großer Applaus, als Peter Freestone auf die Bühne tritt. Er benutzt einen Gehstock, aber er hat noch dieselben jungenhaft verschmitzten Gesichtszüge wie auf den alten Fotos. Zwölf Jahre lang, bis zu Freddie Mercurys Tod am 24. November 1991, war Freestone sein persönlicher Assistent.

Nun ist er nach Neubrandenburg eingeladen, um von seinem Leben als rechte Hand eines Weltstars zu erzählen. Davon, wie Mercury mit seiner HIV-Diagnose umging. Was für ein Streithansel er sein konnte. Wie sehr er sich nach Liebe sehnte. Wie überwältigt er war, als er erstmals die Opernsängerin Montserrat Caballé hörte. Und wie ansteckend er lachte.

„Wenn er in der Öffentlichkeit gelacht hat, hat er wegen seiner Zahnstellung oft die Hand vors Gesicht gehalten“, sagt Freestone. „Aber zu Hause lachte er mit dem ganzen Körper. Seine Arme waren überall.“

Worum es nicht geht: um Mercurys Kindheit und Teenagerjahre auf Sansibar, dem Archipel vor der Ostküste Afrikas, wo er 1946, vor 80 Jahren, als Farrokh Bulsara geboren wurde. Denn: Es gibt Menschen, deren Geschichte bis in die Details bekannt ist, und es gibt Menschen, deren Geschichte untererzählt ist. Zu den Letzteren gehört Farrokh Bulsara.

 Ohne den Umsturz wäre Farrokh Bulsara womöglich nie nach Großbritannien gegangen. Und Queen hätte es nie gegeben.

Stone Town ist das Altstadtviertel von Sansibars Hauptstadt. Rauchend, eine Designerweste über dem Hemd und eine handbestickte Kofia auf dem Kopf, sitzt Farouque Abdela auf einem Diwan, schwärmt von Bulsara, dem späteren Freddie Mercury, und wundert sich über den beschränkten Blick auf ihn.

Er habe sich den Spielfilm über dessen Leben angesehen, sagt er, „Bohemian Rhapsody“, aber Sansibar komme darin ja kaum vor. Wie könne das, was er in diesen prägenden jungen Jahren erlebt hat, keine Rolle spielen in einem Biopic? „Ich war so enttäuscht, als ich den Film sah“, sagt Farouque Abdela.

Abdela ist Modedesigner. Wenn man lang genug herumfragt in der Stadt, wer etwas Qualifiziertes über Freddie Mercury sagen kann, landet man irgendwann bei ihm. Abdela schwärmt leidenschaftlich von dem Sänger, und an vielen Stellen in seinem Werk erkennt er einen Jungen aus Sansibar. „Hör dir an, wie er das Wort ‚Bismillah‘ ausspricht“, sagt Abdela; er spielt auf das Halsknistern beim Buchstaben „h“ an. „Das hat er von hier.“

Überhaupt sei es kein Zufall, dass Mercury in seinen größten Song – „Bohemian Rhapsody“, wie der Film – eine islamische Wendung wie „Bismillah“ einbaute, „Im Namen Allahs“. Oder wie er auf der Bühne performte, so ganz anders als alle anderen Rockstars seiner Zeit: „Diese übergroßen, geschauspielert wirkenden Gesten. Eins zu eins von Sansibars Konzertkultur inspiriert. Nur hätte man sie hier nicht als geschauspielert empfunden.“ Und warum habe Mercury wohl die Oper so geliebt? Vielleicht, sagt Abdela, weil ihm das saalfüllende Auftreten der Taarab-Sängerinnen in Sansibar imponiert habe.

Wäre Farrokh Bulsara nicht in Sansibar aufgewachsen, so seine These, wäre Mercury kein derart unverwechselbarer Künstler geworden. Das Kino aber tue so, als habe sein Leben erst begonnen, als er 1964 nach Großbritannien zog.

Es ist nicht nur das Kino. Als Peter Freestone in Neubrandenburg auftritt, liegen an einem Bücherstand vier Mercury-Biografien aus. Die Jahre in Sansibar werden darin aber bestenfalls touchiert. Farrokh Bulsara wurde geboren im Government Hospital in Stone Town, kletterte auf Palmen, war oft am Strand, ein Kindermädchen hieß Sabine.

Und auch die politische Situation, in der er aufwuchs, wird stets nur mit dürren Pflichtsätzen abgehandelt. Eine bemerkenswerte Leerstelle, zumal es dabei um ein Schlüsselereignis für eine der größten Bands aller Zeiten geht.

Frage an Peter Freestone: Wäre Queen je gegründet worden, wenn es in Sansibar 1964 keine Revolution gegeben hätte? Freestone sagt: „Wahrscheinlich nicht. Wie wäre Freddie sonst nach England gekommen? Sein Vater hatte in Sansibar Arbeit, die Familie wäre dort geblieben.“

Er nimmt einen Schluck Pfefferminztee und sortiert die Optionen. „Es kann sein, dass seine Eltern ihn trotzdem zum Studieren nach London geschickt hätten. Aber er hatte dort keine Verwandten. Wohin wäre er gegangen?“ Für viel wahrscheinlicher halte er, dass Freddie in Indien studiert hätte. Dort hatte er Tanten und Onkel und er hatte zwischendurch einige Jahre ein Internat besucht.

Kein England, keine Begegnung mit den anderen Bandmitgliedern, keine Band Queen, keine „Bohemian Rhapsody“. Und Brian May, der Queen-Gitarrist, wäre heute vielleicht ein emeritierter Professor für Astrophysik.

Was ist also passiert auf Sansibar? Was führte dazu, dass Farrokh Bulsara 1964 die Inselgruppe verließ? Sansibar war wegen der Lage im Indischen Ozean zwischen afrikanischem Festland, arabischer Halbinsel und Indien, immer ein Melting Pot.

Der sansibarische Historiker Abdul Sheriff sprach von einem „kulturellen Mosaik“, dessen Bedeutung verloren ginge, wenn man die einzelnen Steinchen herauslöste, um sie in afrikanische, arabische oder indische Töpfchen zu sortieren. In den frühen 1960ern gab es 48 Moscheen in Sansibars Hauptstadt, eine anglikanische und eine katholische Kirche, vier Hindutempel und einen buddhistischen sowie eine Feuerstätte für eine etwa 300-köpfige zoroastrische Gemeinde. Das war Farrokh Bulsaras Religionsgemeinschaft.

Seine Eltern waren indische Parsen und 1946 nach Sansibar gezogen. Vater Bomi arbeitete dort für die Briten, die den Archipel – lange Zeit ein Sultanat – 1890 unter ihr Protektorat gestellt hatten. Die Verwaltung überließen sie aber teilweise dem Sultan und der arabischen Minderheit. Diese lebte, genau wie viele indische Händler, in den weißen Steinhäusern der Innenstadt Stone Town.

Freddie Mercury auf der Tour „A Night At The Opera Tour“ im Hammersmith Odeon, London am 29. November 1975 Foto: Ian Dickson/Redferns/getty images

Wo heute die schmucksten Hotels stehen, direkt am Strand, spielte sich Farrokhs Alltag ab. Weite Teile der Bevölkerung dagegen, etwa die afrikanischen Arbeiter, die in der rassistischen Schubladenhierarchie der Briten ganz unten angesiedelt waren, lebten auf dem Land und im Umland, das bis heute Ng’ambo heißt – „die andere Seite“. In der Namensgebung deutet sich der soziale Konflikt bereits an, der eine Revolution begünstigte.

Die Afro Shirazi Party – eine Partei, die sich für das afrikanische Proletariat und gegen arabische Hegemonieansprüche einsetzte – gewann bei mehreren Wahlen die Stimmenmehrheit, auch mit heftiger ethnizistischer Polemik gegen Araber und Inder. Aufgrund des britischen Mehrheitswahlrechts und des Zuschnitts der Wahlbezirke folgte daraus aber keine Mehrheit an Sitzen.

Stattdessen regierte von 1963 an eine Koalition zweier Parteien, die für ein eigenständiges Sansibar unter arabischer Führung eintraten. Kurz nach der Unabhängigkeit von Großbritannien übernahm im Januar 1964 dann eine Gruppe um einen vom afrikanischen Festland stammenden Revolutionär gewaltsam die Macht. Das Sultanat war beendet. Und viele derer, die damit oder mit den Briten assoziiert wurden, verließen teils Hals über Kopf die Insel. Unter ihnen waren die Bulsaras.

Farrokh Bulsara war 17, als die Familie nach England floh. Hier legte er seine indisch-parsisch-sansibarische Identität ab, reüssierte als Musiker und benannte sich um, in Mercury, wie der Planet. Die Revolutionsgeschichte kann man nachlesen, wenn auch nicht in Freddie-Mercury-Biografien.

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Was man nirgends nachlesen kann, ist, wie es Bulsara in dieser Zeit ging, mit 16, 17 Jahren ohnehin noch von wolkiger Kontur, auf der Suche nach Zugehörigkeit, Persönlichkeit und Zukunft. Er hat Zeit seines späteren Lebens kaum darüber geredet. Peter Freestone, sein langjähriger Assistent, bestätigt: „Er hat sehr selten über irgendetwas gesprochen, was passiert ist, bevor er nach England kam.“ – „Und warum nicht?“ – „Er wollte nicht. Freddie war kein Mensch, der im Gestern lebte. Er lebte fürs Heute und Morgen.“

Das ist die eine Möglichkeit, warum er zu seiner Vergangenheit schwieg. Er war eben so. Aber das schließt eine andere Möglichkeit nicht aus: dass er bestimmte emotionale und kontroverse Dinge deshalb nicht unverblümt nach außen trug, weil er es so gelernt hatte.

Nach dem Ende seiner Internatszeit in Indien sah sich Farrokh Bulsara zu Hause zwischen die Fronten eines politischen Konflikts gezogen. Der Historiker Abdul Sheriff, selbst ein Sohn indischer Migranten, hat einmal erzählt, andere Kinder sollten in der Zeit nicht mehr „mit den Indern“ spielen. In der sansibarischen Gesellschaft, dem kulturellen Mosaik, war Bulsara zu einem herausgelösten Steinchen geworden, einsortiert in ein indisches Töpfchen.

Den Versuch, in Sansibar heute über diese Zeit ins Gespräch zu kommen, kann man sich vorstellen wie das Aufspießen eines Tomatenkerns. Viele Menschen, egal ob auf einem Markt oder vor einer Moschee, freuen sich, wenn man sich für ihr Leben interessiert und nicht nur für Strände und Delfine. Aber beim Wort mapinduzi, Swahili für „Revolution“, werden viele auffallend wortkarg. Es ist kein harmloses Konversationsthema. Man bekommt stattdessen, bisweilen mit gedämpfter Stimme, Ratschläge, an wen man sich wenden könne.

Ismail Jussa, blaues Hemd, schwarze Anzughose, bestellt Tee. Er ist ein prominenter Oppositionspolitiker; nach Feierabend hat er Zeit für ein Gespräch. Seine Partei Wazalendo – Alliance for Change and Transparency hat keine direkte Revolutionsgeschichte. Die Regierungspartei Chama Cha Mapinduzi – Partei der Revolution – allerdings schon. Sie feiert jährlich das Ereignis, das zu Farrokh Bulsaras Flucht führte.

Sansibars politische Verfasstheit fußt darauf: ohne die Revolution, ohne das Ende des Sultanats kein Zusammenschluss Sansibars mit Tanganjika zur Vereinigten Republik Tansania. Die Opposition dagegen, auch Ismail Jussa, setzt sich für ein Selbstverständnis Sansibars ein, das sich in mehr regionale Autonomie übersetzt. Es sind bleibende Themen, die an Identitätsfragen der Revolutionszeit rühren.

Inseln ohne historischen Konsens

Ismail Jussa sagt: „Als Farrokh Bulsara aus dem indischen Internat zurückkam, war Sansibar entlang sozialer und ethnischer Linien polarisiert, die vergleichbar verliefen.“ Drei Aspekte nennt er, wenn man ihn fragt, welche spürbaren Folgen die Revolution für Familien wie die Bulsaras hatte: Menschen wurden verfolgt. Es kam zu Enteignungen. Und viele verloren ihre Arbeit.

Wie konkret die Gefahr für Leib und Leben für die Familie war, darüber kann man nur spekulieren. Farrokh Bulsaras mittlerweile verstorbene Mutter Jer sagte einmal in einer Dokumentation, die Situation sei „beängstigend“ gewesen, und sie hätten sich der Sicherheit der Kinder wegen zum Abbruch der Zelte entschieden; Farrokhs kleine Schwester Kashmira war damals erst 11 Jahre alt.

Sicher ist aber, „Bomi“ – also der Vater, der für die Briten am Gericht gearbeitet hatte – „wurde nicht mehr gebraucht“, wie Ismail Jussa sagt. Die Institutionen wurden nach der Revolution neu aufgestellt. Und für die britische oder die Sultanatsverwaltung tätig gewesen zu sein, war eher Makel als Verdienst.

Ein historischer Konsens wurde über diese Zeit in Sansibar nicht hergestellt. Wie viele Tote gab es rund um die anarchischen Revolutionstage? Hunderte? 13.000? Sind in der Folgezeit 10.000 Menschen geflohen? Oder viel mehr?

Die zoroastrisch-parsische Community, der die Bulsaras angehörten, schrumpfte jedenfalls deutlich. Heute besteht sie nur noch aus zwei Personen. Eine der beiden ist die Tochter von Farrokh Bulsaras Cousine. Sie lebt in der Gegend, in der auch er zu Hause war. Zu einem Interview ist sie aber nicht bereit. Als sie geboren wurde, war er schon weg, und er kam nie zurück. Sie könne nichts über ihn sagen, sagt sie.

So wie Mercury über Sansibar schwieg, schweigen in Sansibar viele über ihn. Auch Schweigen drückt aber etwas aus. Distanz. Unverständnis. Stolz jedenfalls nicht. Der Nachfrage von außen wegen ist Freddie Mercury heute präsenter auf den Inseln als noch vor 20 Jahren. Damals, 2006, ging eine konservative islamische Gruppierung gegen eine Party anlässlich seines 60. Geburtstags vor. Die junge Generation solle nicht der Idee anhängen, Homosexuelle würden in Sansibar akzeptiert, hieß es damals.

Freddie Mercury wird präsentiert und tabuisiert zugleich

Homosexualität ist nach wie vor tabuisiert. Mittlerweile allerdings gibt es in bester Lage ein Freddie-Mercury-Museum, weil der Tourismus wirtschaftlich wichtig ist. Es zeigt neben einigen exklusiven Kindheitsfotos ein paar hübsche Exponate aus Mercurys Londoner Zeit wie das weiß-rote Bühnenoutfit, das er bei der „Magic“-Tour 1986 trug. Die Revolution wird aber auch im Museum nur knapp erwähnt. Kein Hinweis darauf, was sie für Leben und Befinden eines eigentlich privilegierten Teenagers bedeutete. Seine Bisexualität wird ohnehin umschifft.

Auch hier ist es so, als gebe es zwei Freddie Mercurys. Touristen machen vor dem Museum Selfies mit seinem Gesicht, das groß neben dem Eingang abgebildet ist; in Souvenirshops gibt es Kühlschrankmagneten mit Mercury-Motiven; in Touristenbars laufen Queen-Songs. Die zoroastrische Feuerstätte allerdings, die auch seine war, ist eine Ruine; die Schule, die er 1963 besuchte, steht leer.

Fragt man wahllos Menschen auf der Straße nach ihm, dominieren zwei Antworten: Kenne ich nicht. Und: Das ist ein Musiker, aber einen Song kann ich nicht nennen. Farouque Abdela, der Modedesigner, der unbeirrt für ihn schwärmt, ist eine Ausnahme. Freddie Mercury, der präsentiert und tabuisiert zugleich wird, ist ein einheimischer Fremdkörper.

Freilich hat auch Mercury im Lauf der Jahre vieles hinter sich gelassen, was er mit den Inseln verband. Moralvorstellungen. Die Herkunftszuschreibungen. Den Nachnamen. In einem Interview sagte er 1974 einmal, er heiße nicht wirklich Mercury. Aber statt dann von seiner Kindheit zu erzählen, behauptete er, vorher habe er Pluto geheißen.

Stone Town ist heute eher für seine Strände bekannt als für seine Revolution Foto: Pierre Vassal/Rea/laif

Statt noch einmal in die kleine Welt einzutauchen, der er entstammte, deutete er in den Himmel. Und so taten die Inseln und er lange so, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Haben sie aber eben doch. Und das findet sich auch im späteren kreativen Wirken Freddie Mercurys wieder.

Es wurde etwa viel darüber gerätselt, warum Mercury genau diesen Künstlernamen wählte. Eine schlüssige Erklärung fehlt bis heute. Was in kaum einer Biografie steht: Bis 1964 gab es auf Sansibar eine kleine Station der US-amerikanischen Nasa, eine kurze Fahrradtour von Farrokh Bulsaras Zuhause entfernt. Sie gehörte zum Raumfahrtprogramm Mercury.

Oder nehmen wir das von Mercury entworfene Queen-Logo. Darauf ist ein Phönix zu sehen, ein Feuervogel, mythologisch verwandt mit dem Feuerwesen der Zoroastrier. Oder die Songs: „Seven Seas of Rhye“, der erste Charthit von Queen, handelt von einer fantastischen Welt des Feuers und des Wassers.

„Mustapha“ beginnt mit der Imitation eines Muezzinrufs. Und „My Melancholy Blues“, der Lieblingssong von Mercurys Assistent Peter Freestone, handelt von einem exzessiv lebenden Mann, der nach Zugehörigkeit sucht und am liebsten vergessen würde, was gestern war.

Nachmittag in Stone Town. Am Abend wird eine Taarab-Gruppe ein Konzert in einem kleinen Restaurant geben, dem Secret Garden. Auf der Bühne liegt schon ein Zupfinstrument, eine Kanun. Taarab mischt arabische, indische und ostafrikanische Einflüsse. Es ist Sansibars eigener Sound, der im Gegensatz zu Queen-Songs kaum an jemandem vorbeigegangen sein kann, der auf den Inseln lebt.

Farouque Abdela sitzt im Lokal und trinkt Kaffee. Er habe einmal in London ein Queen-Konzert besucht, sagt er. Freddie Mercury habe sein „Eeey-yo“ gesungen, und das Stadion habe „Eeey-yo“ erwidert – das Sänger-ruft-Publikum-antwortet-Spiel, das Mercury so gekonnt betrieben hat wie kein anderer Popstar der Zeit. Ein Markenzeichen.

„Ich wusste damals noch nichts über ihn“, sagt Farouque Abdela. „Aber mir kam die Art, wie er mit dem Publikum spielte, aus Sansibar sehr bekannt vor. In dem Moment fragte ich mich zum ersten Mal, woher er stammt.“ Weil er für ihn ein sansibarischer Weltstar sei, habe er übrigens einmal angeregt, ihm hier eine Statue zu errichten, sagt er. Nachfrage: „Was ist daraus geworden?“ Abdela antwortet amüsiert: „Also ich sehe hier nirgends eine.“