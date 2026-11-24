Wenn Europäer Edelstahl von Chandan Steel aus dem westindischen Gujarat importieren, sind Preis und Qualität nicht mehr alleinige Kriterien. Die Käufer verlangen auch zunehmend Informationen über die bei der Produktion entstandenen CO2-Emissionen sowie Nachweise zur Überprüfung dieser Zahlen.

„Einige kleinere europäische Kunden, die sonst ein oder zwei Container von 20 bis 25 Tonnen gekauft haben, sind weggefallen. Selbst die Anfragen gingen zurück, da das CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM) der EU mehr Kosten und mehr Verwaltungsaufwand mit sich bringt“, sagt Geschäftsführer Chaitanya Chandan.

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

Pro Jahr produziert Chandan Steel 120.000 Tonnen Edelstahl und exportiert in mehr als 70 Länder. 35 Prozent des Geschäfts entfallen auf die Europäische Union (EU), darunter Deutschland. Laut Chandan steigen einige kleinere europäische Abnehmer wegen der neuen Zusatzkosten bei indischen Rohstoffen auf fertige Stahlprodukte um. Es sei aber noch zu früh, um die Folgen des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) auf sein Unternehmen zu beziffern.

CBAM trat am 1. Januar 2026 endgültig in Kraft und verpflichtet EU-Importeure bestimmter Waren wie Eisen, Stahl, Aluminium, Zement, Düngemittel, Strom und Wasserstoff, die darin enthaltenen Emissionen zu melden und durch Zertifikate zu belegen. Die Kosten werden steigen, wenn die EU ab 2026 bis 2034 bisher kostenlose Emissionszertifikate für europäische Produzenten auslaufen lässt.

Das Ziel: Abbau von Emissionen statt ihrer Verlagerung

Die Vorschriften der EU-Kommission sollen eine Verschiebung von CO 2 -Emissionen verhindern, bei der die Produktion in Länder mit schwächerer Klimapolitik verlagert wird und so die in Europa erzielten Emissionsminderungen untergraben.

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Der Mechanismus ist formal keine Strafmaßnahme nur für indische Unternehmen, sondern gilt für alle Importe von außerhalb der EU, die den Regeln des Systems unterliegen. Dies könnte vor allem kleine und mittlere Unternehmen und Exporteure treffen, denen oft Mittel fehlen, um Emissionen entlang komplexer Lieferketten zu messen oder auf teurere Materialien umzustellen.

Deutschland importierte im Jahr 2025 aus Indien Waren für 16,9 Milliarden US-Dollar, laut Germany Trade and Invest ein Plus von 12,5 Prozent im Vergleich zu 2024. Metallimporte sind eine wichtige Kategorie, da Stahl für die verarbeitende Industrie wie für die Auto- und Maschinenbauindustrie zentral ist.

Doch für Produzenten in Indien geht die Belastung über etwaige CO 2 -Zahlungen hinaus. Sie müssen ermitteln, wie viel Kohlendioxid mit ihren Produkten verbunden ist. Dafür müssen sie Informationen von Zulieferern einholen und eine unabhängige Überprüfung veranlassen.

Corona Steel Industry, Hersteller von Stahlkomponenten in Kalkutta, exportiert mehr als 90 Prozent seiner Produktion. Geschäftsführer Aditya Garodia rechnet damit, dass die Auswirkungen von CBAM zunehmen, wenn die finanziellen Verpflichtungen steigen. „CBAM reicht tief in alle Aspekte der Fertigung hinein“, sagt er.

Kontrollen müssen auch Lieferanten betreffen

Atul Jhunjhunwala, Geschäftsführer des in 30 Länder exportierenden Stahlunternehmens Binayak Hightech Engineering aus Westbengalen, sagt: „Nur ein Teil der mit unseren Produkten verbundenen Emissionen lässt sich direkt im Werk kontrollieren.“ Der Großteil stamme von Rohstofflieferanten und dem Stromversorger. Es sei schwierig, von dort die erforderlichen Daten zu erhalten. Binayak baut seine Solarkapazitäten aus, um die Abhängigkeit von konventionellem Strom zu verringern.

Pankaj Chadha vom Engineering Export Promotion Council of India sagt, dass Exporteure, die europäische Märkte beliefern, zunehmend Vorabprüfungen und Überprüfungen durch Dritte durchführen: „CBAM ist nicht mehr wegzudenken.“ Er warnt davor, dass auch andere EU-Maßnahmen Indiens Exporte beeinträchtigen.

„Das größere Hindernis für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen könnte eher in der Messung, Berichterstattung und Überprüfung liegen als in der CO 2 -Abgabe selbst“, sagt Trishant Dev von der Umweltorganisation Centre for Science and Environment (CSE). Der Indian Council for Research on International Economic Relations prognostizierte im Juni 2026, dass Indiens Eisen- und Stahlexporte in die EU um 24 Prozent zurückgehen.

Die klimapolitische Begründung der EU für CBAM ist, dass kohlenstoffintensive Importe keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Produkten haben sollten, für die in der EU CO 2 -Kosten anfallen. Indem die Emissionen in den Preis importierter Waren einfließen, will die EU auch Produzenten im Ausland drängen, die Kohlenstoffintensität ihrer Produkte zu senken.

Der hohe Verwaltungsaufwand senkt noch keine Emissionen

Solche Mechanismen können in der Tat helfen, die Verlagerung von CO 2 -Emissionen zu verhindern. Eine OECD-Studie kam 2025 zu dem Ergebnis, dass CBAM das Risiko einer Verlagerung der Produktion außerhalb Europas verringern kann, obwohl es sich auf die Wertschöpfung einiger Branchen wie auf nachgelagerte europäische Unternehmen auswirkt.

Doch die Verhinderung der Verlagerung von CO 2 -Emissionen ist nicht identisch mit entsprechender Reduzierung globaler Emissionen. Letztere hängt davon ab, ob Hersteller ihre Produktionsmethoden tatsächlich ändern, ob emissionsärmere Güter CO 2 -intensivere ersetzen und ob Produktionsverluste auf einem Markt einfach auf einen anderen verlagert werden. Der Verwaltungsaufwand zur Einhaltung der EU-Vorschriften allein senkt die Emissionen jedenfalls noch nicht.

Für Indien zeigen sich die Folgen vor allem in der Produktion von Eisen, Stahl, Aluminium und Zement. Laut Chandan versucht sein Unternehmen, die Emissionen pro Tonne Edelstahl von einer Tonne Kohlendioxid auf 0,4 bis 0,5 Tonnen zu senken. Das könnte dem Klima nutzen, unabhängig davon, wo der Stahl verkauft wird.

Wer bestimmt Tempo und Finanzierung?

Doch wer sollte Tempo und Finanzierung dieses Übergangs bestimmen? EU-Vorschriften können Anreize für eine sauberere Produktion schaffen, aber auch die Kosten zur Einhaltung der europäischen Politik auf Lieferanten in Länder mit anderen finanziellen und technologischen Kapazitäten abwälzen. Kleinere indische Hersteller haben womöglich nur begrenzten Zugang zu erschwinglichen kohlenstoffarmen Materialien, Emissionsdaten und unabhängigen Überprüfungen.

Rajat Verma vom Centre for Social and Economic Progress (CSEP) in Delhi, sagt, die Folgen sind auf nationaler wie industrieller Ebene zu betrachten: „Die nationalen Auswirkungen sind gering, aber die Anpassung der Industrie ist wichtig.“ Obwohl die rechtliche Verpflichtung beim EU-Importeur liegt, können die Kosten die gesamte Lieferkette betreffen.

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„CBAM soll die Dekarbonisierungsanforderungen für europäische Produzenten unterstützen“, sagt Petter Lydén, Klimapolitikexperte bei Germanwatch in Berlin. Er räumt das Risiko kurzfristig höherer Kosten ein, doch könne eine Verzögerung der Dekarbonisierung „die längerfristige Anpassung teurer machen“.

Eva Pander Maat vom Brüsseler Umweltthinktank E3G sieht CBAM als Instrument zur Dekarbonisierung der Industrie wie zur Bekämpfung der Verlagerung von CO 2 -Emissionen: „Es könnte die internationale Kooperation bei der CO 2 -Bepreisung und der Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung von Emissionen fördern.“ Die EU und Indien haben die Kooperation bei CBAM in Anhang 14-A ihres Freihandelsabkommens aufgenommen. Der sieht Dialog über Emissionsbilanzierung, CO 2 -Bepreisung und Umsetzung vor.

Europa profitiert von den Einnahmen, Indien nicht

Doch was geschieht mit den von CBAM eingenommenen Mitteln? Wird damit den Entwicklungsländern bei der Dekarbonisierung geholfen oder dient es vor allem europäischen Prioritäten? Der Vorschlag der EU-Kommission für 2028 bis 2034 sieht vor, 75 Prozent der CBAM-Einnahmen dem EU-Haushalt zuzuweisen, geschätzt 1,4 Milliarden Euro jährlich. Die Kommission sagt nicht, dass CBAM-Einnahmen direkt in Emissionsminderungsprojekte etwa in Indien fließen werden.

Doch wenn die EU von Herstellern in Übersee erwartet, in sauberere Produktion zu investieren, um EU-Klimastandards zu erfüllen, könnten technische Hilfen, Zugang zu kohlenstoffarmen Technologien sowie Geld helfen, den Übergang zu erleichtern. Sonst besteht laut Ajay Srivastava vom Forschungsinstitut Global Trade Research Initiative in Delhi die Gefahr, dass CBAM die Kluft zwischen den Produzenten vergrößert, die sich die Dekarbonisierung leisten können, und denen, die das nicht können.

Im Ideal bewirkt CBAM zusätzliche Emissionsminderungen und verteilt dabei Kosten und Nutzen fair. Chandan Steels Antwort ist die Senkung der Emissionen wie auch die Diversifizierung der Märkte. Chandan lotet Möglichkeiten in den USA, Afrika und dem Nahen Osten aus und versucht zugleich, die Kohlenstoffintensität seiner Produkte zu senken.

Puja Das ist Redakteurin bei Down to Earth, dem Umweltmagazin des Centre for Science and Environment (CSE) in Neu-Delhi. Sie ist Teilnehmerin des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Sven Hansen.