A ls Sabrina Beul acht Jahre alt war und einen anderen Namen trug, hat sie in dem Dorf, in dem sie damals lebte, einen Fischweiher ausgelassen. Es waren 4.000 Forellen darin, gefangen im kleinen Teich, und sie dachte nicht an das Wehr, in dem die Fische sich verfangen und sterben würden. Auch nicht an die Polizei, die später kam.

Sie dachte nur: Sie sollten frei sein. Sabrina Beul hat das Dorf schon lange verlassen und es gibt Tage, da erinnert sie sich nicht einmal mehr an den Namen, den sie damals trug. Aber sie erinnert sich sehr klar an das Gefühl, dass diese Fische nicht das bekamen, was sie brauchten.

59 Jahre später ist sie genauso klar in ihrer Abneigung gegen das Etikett „Porträt einer trans Frau“, das die Journalistin mitgebracht hat:

„Ich finde für mich das Wort ‚trans Frau‘ nicht gut. Es verletzt mich. Ich habe meine Geburtsurkunde ändern lassen. Ich bin eine Frau. Jeder kann sich nennen, wie er will. Aber ich für mich finde es diskriminierend. Das kommt wahrscheinlich auch daher, weil in den 70er, 80er, 90er die Mädchen Transen genannt wurden und das fand ich immer ein Schimpfwort.“

Große Freiheit

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Was also wird aus dieser Geschichte? Im besten Fall eine, die Sabrina Beul die Freiheit lässt, für die sie lange gekämpft hat.

Die Freiheit, die auch in langem, tiefroten Haar liegt. „Ich wollte wie Rita Hayworth aussehen“, sagt Sabrina Beul und auf alten Fotos kommt sie Hayworth tatsächlich ziemlich nahe. Es gibt ein Bild von ihr auf den Stufen der Monika Bar auf St. Pauli, wo sie als Animierdame gearbeitet hat, mit einem Rock, der wenig von ihren Beinen bedeckt, sie trägt Stilettos mit langen Riemen, üppige Locken und hat den Blick einer Frau, die weiß, dass sie schön ist.

Heute fehlt ihr das Geld fürs Haarefärben, das sagt sie beim Rauchen auf der Treppe der Aids-Beratungsstelle in der Langen Reihe in Hamburg, wo sie ehrenamtlich arbeitet. Sie hat nicht damit gerechnet, alt zu werden.

Als der Arzt ihr in den 90ern sagte, dass sie HIV-positiv ist, gab er ihr noch sechs Jahre. „Kauf dir schon mal einen Strauß Blumen und warte, bis du dran bist.“ Jetzt ist sie 67 und die Rente knapp. So knapp, dass sie das Geld für die Fahrkarte in die Innenstadt direkt braucht. Aber umgehend eine Nachricht schickt, als sie merkt, dass es zwei Euro zu viel waren.

Mit 16 ist sie von zu Hause weggelaufen, dem Dorf im Westerwald, aber vor allem von einem Vater, der sie und die Mutter regelmäßig verprügelte. Sie ist dazwischen gegangen, das älteste Kind. Es war schlimm, Kind zu sein zwischen dem betrunkenen Vater und der Mutter, die ihre Affären mit nach Hause brachte. So schlimm, dass sie zum Jugendamt ging und darum bat, in ein Heim gebracht zu werden.

Schule ausnahmsweise kein Problem

Das Jugendamt lehnte ab. Es gebe wohl einen Grund, dass der Vater sie schlage, sagte man ihr. Nach dem Tod des Vaters wird die Mutter wieder heiraten und zwei weitere Töchter bekommen, denen sie nichts erzählt von ihrem älteren Halbgeschwister. Ein Kind, das nicht existiert.

Es ist schwierig, sich das vorzustellen, aber es scheint auf dem Gymnasium in der Kleinstadt kein Problem gewesen zu sein, dass Sabrina Beul feminine Kleidung trug, die sie auf dem Weg zur Schule anzog und wieder auszog, bevor sie nach Hause ging. Es scheint, dass sie weitgehend unbehelligt ihre Geschenke gegen die Barbies ihrer Schwester eintauschen konnte; auch, dass sie häkelte. Der Vater meldete sie gegen ihren Willen beim Fußball an. Sie fand es schrecklich, nur die nackten Jungs in der Dusche schaute sie gerne an.

Es gibt ungelebtes Leben, es gibt Demütigungen und Gewalt auf dem Weg, den Sabrina Beul gegangen ist und es gibt eine große Klarheit: dass sie eine Frau ist und dass sie ihren Körper diesem Sein angleichen will. Dass ihre Genitalien ein Irrtum sind, weiß sie schon mit vier. Wenn sie über ihre angleichenden Operationen spricht, erinnert sie an eine Kunsthändlerin, die durch ihre Sammlung von Picassos und Rubens führt.

„Ich habe ein paar Sachen machen lassen. Darauf war ich immer stolz“, sagt sie. „In Paris habe ich meine Nase operieren lassen, weil sie schief war, nachdem mein Vater sie mir gebrochen hat.“ Sie zeigt auf ihre Brüste: „Nicht diese polnischen. Sie haben viel Geld gekostet.“ Sie klingt wie jemand, die sich ihren Körper erarbeitet hat, wie eine Bildhauerin, die ihn freigelegt hat. Einmal, als sie in Düsseldorf in einem halb durchsichtigen Strickkleid unterwegs war, ist ein Autofahrer, der nach ihr guckte, in ein anderes Auto gefahren. Sie erinnert sich gerne daran.

Als sie jung war, sah sie ein wenig wie Rita Hayworth aus Foto: privat

Was kann man in den 1970er Jahren in Deutschland tun, um die Identität, die man als die richtige empfindet, amtlich zu machen? Nichts. Nach dem damals geltenden Personenstandsgesetz ist es nicht möglich, den Eintrag im Geburtenregister zu ändern; den Vornamen anzupassen, bewilligen die Behörden nur in Ausnahmefällen. Es bleibt der Körper. Man muss es sich so vorstellen: Eine 17-Jährige aus einem Dorf im Westerwald, die aus Zufall in Hamburg landet und dort den Weg findet zum Pulverfass, einem Travestie-Cabaret auf der Reeperbahn. Dort sind „operierte Frauen, Travestiten, nicht operierte Frauen, alles“ – alles, was im Westerwald nicht ist.

„Wie bei den Nazis“

Sabrina Beul erfährt dort, in welcher Apotheke man Hormone unter dem Ladentisch bekommt. Begleitung durch En­do­kri­no­lo­g:in­nen? Damals undenkbar. Stattdessen nimmt sie so viel, wie sie für gut hält, und das ist viel. Ein Arzt wird später einmal ihren Hormonspiegel messen, da ist sie „78 Mal schwanger“.

„Kannst du dir vorstellen, was das für ein Krieg in meinem Kopf war? Und in meinem Körper? Ich hätte sterben können. Aber es machte weiblich. Wir kannten das nicht anders.“

Sabrina Beul sagt, dass sie in dieser Zeit viel über sich gelernt hat. Aber während sie erzählt, entsteht der Eindruck, dass sie mindestens genau so viel über andere und anderes gelernt hat, über Macht und Willkür. Einmal, da ist sie 17, nehmen Polizisten sie mit auf die Wache, wo es eine Linie gibt, an der mutmaßlich Betrunkene testweise entlanggehen müssen.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

„Dann gehen wir mal auf den Strich“, sagen die Polizisten zu Sabrina Beul und meinen: Wer trans ist, muss Prostituierte sein. Die versteht es erst nicht. Dann sagt sie: „Wie bei den Nazis.“ Die Nazis ermordeten queere Menschen systematisch; so gesehen hat sie Glück. Die Polizisten schlagen sie zusammen, eine Woche lang hat sie blaue Flecken. Einer sagt danach zu ihr: „Geh’ doch zur Polizei.“

Inzwischen, sagt Sabrina Beul, sind Polizisten unter ihren besten Freunden. Sie fährt mit ihnen in den Urlaub. „Hammer“, sagt sie. „Hammer.“ Die Zeiten haben sich geändert. Aber kann man das Gefühl, Freiwild zu sein, je auslöschen? Am tiefsten Punkt, nach ihrem Suizidversuch, hat Sabrina Beul entschieden, sich nicht als Opfer zu betrachten. Neulich allerdings hat sie geträumt: Gestapo-Männer in Ledermänteln kämen, um sie abzuholen.

 Ich habe immer versucht, der Norm zu entsprechen Sabrina Beul

Nach einer Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aus dem Jahr 2020 wurden 42 Prozent der befragten trans Personen im vorangegangenen Jahr belästigt. In Berlin, dem einzigen Bundesland, das LSBTIQ*-feindliche Straftaten erfasst, haben im Jahr 2022 beim Monitoring zwei Drittel der Befragten angegeben, in den letzten fünf Jahren Gewalterfahrungen gemacht zu haben.

Gleichzeitig beschreibt der letztjährige Bericht der Bundesregierung zur Situation transgeschlechtlicher und intergeschlechtlicher Personen im Alter, dass sich deren Lebensqualität nach der Transition kaum messbar von der von cis Personen unterscheidet. Sabrina Beul sagt, dass sie ein „gutes Passing“ habe. Man sieht ihr die Transition nicht an.

Aber als sie sich in einem Beitrag der „Tagesschau“ gegen Diskriminierung stark macht, hat sie Angst, auf der Straße angefeindet zu werden. Stattdessen will eine Unbekannte sie umarmen. Ihr wird das Bundesverdienstkreuz verliehen, dennoch sieht sie mit Sorge die Weidels aus den Löchern kommen. „Wir sind höchstens ein Prozent der Weltgesellschaft. Und wir sollen schuld sein an dem ganzen Elend, das im Moment passiert?“

Warum stellt sich jemand, die in der Mehrheitsgesellschaft mitschwimmen möchte, demonstrativ an die Seite einer Minderheit? Aus Gerechtigkeitsgefühl. Aus Zorn. Weil die Mehrheit ihr gar keine Wahl lässt.

„Ich habe immer versucht, der Norm zu entsprechen, obwohl ich im Nachtleben war oder gefallenes Kind für die Gesellschaft. Ich hätte das ja auch so machen können: Was interessiert mich die Welt, die Gesellschaft – ich sondere mich ab und lebe mein Leben in Ruhe. Aber ich wollte auch als Teil der Gesellschaft anerkannt werden, was sehr oft nicht klappte, weil Behörden mir gezeigt haben, dass ich nicht dazugehöre. Das war für mich ganz schrecklich“.

„Sie lutschten Schwänze und hatten Spaß dabei“

Sabrina Beul ist keine Heilige, manchmal schlägt sie zurück. Eine Zeitlang arbeitet sie als Domina in Amsterdam, das Geschäft läuft gut, sehr gut sogar. An einem Wochenende verdient sie umgerechnet bis zu 6.000 Euro – und gibt sie mit vollen Händen aus. Sie packt ihre Kunden in Windeln, sie kettet sie an. Mehr noch: Sie schickt sie auf den Strich, zurechtgemacht als Frauen. „Und die waren glücklich“, sagt sie. „Das ist diese Bigotterie. Sie sagen: Um Gottes willen, das sind ganz schlimme Leute. Und abends machen sie es selbst.“

Die Geschichte von den Dominas erzählt Sabrina Beul bei einem Spaziergang entlang der Landungsbrücken. Wir stehen auf offener Straße, während sie sagt: „Sie lutschten Schwänze und hatten Spaß dabei.“ Zwei Stunden vorher waren wir einer schmalen Frau in Funktionsjacke begegnet, die ihre Wandergruppe suchte. „Sie sehen verloren aus“, sagte Sabrina Beul Hilfe anbietend zu ihr. Vielleicht ist das das Auffälligste an ihr: dass sie keine Angst davor zu haben scheint, was andere denken könnten. Nach dem, was sie erzählt, hat sie sich das hart erarbeitet.

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Wenn man Sabrina Beul zuhört, ist der Bruch in ihrem Leben nicht die Transition. Die ist wie ein Gleiten in die Form, die ihr zugedacht war. Der eigentliche Bruch ist die HIV-Infektion in den 90er Jahren. Sie muss sich bei ihrem langjährigen Partner angesteckt haben, dem sie treu war und das Gleiche von ihm angenommen hatte.

„Aber ich hatte nie Hassgefühle deshalb. Sondern ich habe zu mir gesagt: ‚Na ja, du hättest vielleicht mal ein bisschen aufpassen müssen.‘ Aber ich wusste auch nichts über HIV. Ich dachte, das waren die Schwulen, ich bekomme das nicht. Man war mit 30 noch immer so gutgläubig oder so doof.“

In Deutschland gilt ab 1981 das Transsexuellengesetz. Es ist nach Schweden weltweit das zweite Land, das die Änderung des rechtlichen Geschlechtseintrags verbindlich regelt. Es ist eine Zeitenwende und zugleich eine Zumutung. Von den Antragstellenden verlangt es den Nachweis der Fortpflanzungsunfähigkeit, geschlechtsangleichende Operationen und die Scheidung bestehender Ehen.

Sabrina Beul kennt „schlimme Sachen“ aus dieser Zeit, trans Männer, denen man nach der Scheidung die Kinder weggenommen hat. Kein Wunder, dass das Gesetz immer wieder angefochten wird, bis zum Erlass des Selbstbestimmungsgesetzes 2024 muss es sechs Mal abgeändert werden.

Für Sabrina Beul stirbt mit der HIV-Diagnose jede Hoffnung auf eine Operation. Niemand in Deutschland operiert eine HIV-Positive. Eine Nachbarin holt für sie die Krankschreibung ab. Auf der Kladde von Sabrina Beuls Patientenakte steht oben groß „HIV“. Zwei Tage später malt jemand einen großen Totenkopf neben ihre Wohnungstür und daneben „raus“.

Was bisher niemand durchgesetzt hat

Ein bisschen wie das Pestzeichen im Mittelalter. Sabrina Beul geht für mehrere Jahre nach Spanien, sie nennt es eine Flucht vor sich selbst. Als sie zurück nach Deutschland kommt, hat sie die Energie, etwas durchzusetzen, was bislang niemand durchgesetzt hat.

„Da kommt keiner an deine Tür und klopft und sagt: Kann ich dir helfen? Ich muss selber klopfen und denen sagen: Ich bin da, ich zahle hier Steuern. Und wenn ich keine bezahle, bin ich trotzdem da. Und ich möchte respektiert werden und nicht toleriert. Ich tue es ja auch bei anderen. Und so steht es ja auch im Gesetzbuch. Aber Gesetze sind halt formbar, so wie das Gegenüber es haben will.“

Die Mitarbeiterin einer Beratungsstelle für trans Menschen hilft ihr beim Kampf mit der Krankenkasse, bis ein Gericht schließlich ihrem Eilantrag recht gibt. Sie darf sich von einem Arzt in einer Luxusklinik in London operieren lassen, der anders als die deutschen Kol­le­g:in­nen mehr Angst vor Tuberkulose hat als vor Aids. Weil er auf Bezahlung im Voraus besteht, die Krankenkasse ihr aber nicht traut, fliegt jemand von der Behörde mit.

Waffenstillstand mit dem Alter

Sabrina Beul wird die OP nie bereuen. Als sie aus der Narkose aufwacht, ist ihre erste Frage an den Arzt: Ist er weg? Sie ist die erste HIV-positive Deutsche, die ihr Geschlecht durch eine Operation hat angleichen lassen und sie legt damit eine Spur, der andere folgen.

Wäre dies ein Märchen, würde die Geschichte jetzt enden. Aber es ist kein Märchen. Es ist die Geschichte einer Selbstermächtigung, die nicht vor Altersarmut schützt. Eines Lebens, das sie sich, so sagt Sabrina Beul, auch als Teil einer Vater-Mutter-Kind-Geschichte hätte vorstellen können. Aber es ist nicht so gekommen und sie ist im Frieden damit, so wie sie Waffenstillstand mit dem Alter geschlossen hat, das sie „beschissen“ findet, mit den hängenden Brüsten und den welken Armen.

 Als jemand aus dem Vorstand darauf beharrt, dass sie eine trans Frau sei, legt sie ihr Amt in der Beratungsstelle nieder

Sabrina Beuls Geschichte, so scheint es, ist eine Bewegung nach außen. Nach der Transition fängt sie beruflich neu an und lernt Nähen in einem Qualifizierungsprojekt für Sexarbeiter:innen. Modedesign hatte sie ursprünglich einmal lernen wollen, deswegen war sie fürs Abitur zurückgegangen in das westfälische Dorf, in dem man sie früher Frauenkleidung tragen ließ. Aber dann sah der Direktor sie mit den Brüsten, die die Hormone haben wachsen lassen und sagte: Ich will keine Freaks an meiner Schule. Es gab niemanden, der seine Stimme für sie erhob.

Im Nähprojekt trifft sie auf thailändische Frauen, die bereits als Fünfjährige an deutsche Urlauber verkauft worden sind. „Ich habe noch nie so viel Elend gesehen. Ich dachte, du selbst hast es ja gut.“ Sie qualifiziert sich zur Ausbilderin in der Nähwerkstatt. Aber Ronald Schill, der rechtspopulistische Innensenator, stampft das Projekt ein: „Er hat gesagt: Nutte ist jetzt ein Beruf. Dann sollen die das machen, was sie am besten können.“

Sabrina Beul hat nie ein Hehl um ihre Transidentität gemacht, aber sie ist damit auch nicht hausieren gegangen. Sie kann auf offener Straße über ihre Zeit als Domina sprechen, aber ihre Sexualität ist privat. „Mittlerweile interessiert sich ja die Gesellschaft mehr für mein Geschlechtsteil als ich selbst.“

Es ist die HIV-Diagnose, die sie letztlich zu einer öffentlichen Person macht. In einem Krankenhaus an der Ostsee, wo HIV-Infizierte, Aids-Erkrankte und andere Pa­ti­en­t:in­nen gemeinsam kuren, läuft der Kelch von Bloßstellung und Demütigung für sie über. Die anderen Pa­ti­en­t:in­nen schreien: „Weg mit den Aidskranken hier“ –und sie selbst wird immer kleiner unter den Rufen. Also ruft sie bei der Deutschen Aids-Hilfe an. „Die kamen dann drei Tage später mit dem Bus, schwule Jungs, und haben den Laden aufgeräumt.“

Später beginnt sie die Antidiskriminierungsarbeit in der Beratungsstelle in Hamburg. Als jemand aus dem Vorstand auf einer Sitzung darauf beharrt, dass sie eine trans Frau sei, legt sie ihr Amt nieder. Sie ist kein Opfer und sie hilft anderen dabei, keines zu werden.

„Manche bleiben im Schrank, weil sie Angst haben, verletzt zu werden“, sagt sie, ganz zum Schluss, an den zugigen Landungsbrücken. „Aber dabei verletzen sie sich selbst.“