D er Youtuber und Autotuner JP Kraemer dürfte unter taz-LeserInnen eher unbekannt sein, doch hat er eine riesige Fangemeinde. 2,7 Millionen Menschen folgen ihm auf seinem Videokanal. Und Eltern, die 12-jährige Söhne haben oder hatten, dürften an seinen Videos nicht vorbeikommen. JP Kraemer kann in seinen Videos witzig und charmant sein und, ganz wichtig für fahrradfahrende Eltern, er nimmt die Autowelt nicht so ernst wie andere Kfz-Fanatiker.

Doch der Dortmunder ist ein verurteilter Straftäter. Im Oktober wurde er zu einer Geldstrafe in sechsstelliger Höhe verurteilt (wegen seiner florierenden Einkünfte haben die RichterInnen einen entsprechend hohen Tagessatz festgelegt). JP Kraemer hat seine damalige Frau wie ein Boxer niedergeschlagen. Heraus kam die Tat nur, weil eine Überwachungskamera in seiner Autowerkstatt die Gewaltattacke filmte. Da konnte die Tat nicht mehr geleugnet werden.

Ausgerechnet einen Tag vor dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen veröffentlichte er ein Video. Man kann es nur als Tiefpunkt eines Umgangs mit dem eigenen Gewaltproblem und Frauenbild bezeichnen: Er habe sehr viele Fehler gemacht, aber, na klar, habe er aus seinen „Fehlern gelernt“. Und: „Es wird so nicht mehr vorkommen“, wobei sich die Frage anschließt, ob es auf andere Weise noch mal vorkommen wird.

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Leute wie JP Kraemer dürfen weitermachen, als sei nichts passiert, und weiterhin werden ihn Hunderttausende Jungs und junge Männer dafür bewundern, wie cool er an Autos herumschraubt. Und das toxische Frauenbild wird gleich mitgeliefert.

Schweigeminuten für die Opfer, wie am Mittwoch im Bundestag geschehen, sind wichtig und richtig. Das reicht aber nicht. Politik und Zivilgesellschaft sollten es klar verurteilen, wenn Gewalttäter weiter viel Geld mit ihrer Bekanntheit verdienen – und auch deren Namen nennen. Gewalt an Frauen ist nichts Abstraktes, sondern sie kommt von ganz konkreten Männern.