piwik no script img

taz zahl ich

Geschlechtstests im SportUngerechte Spielregeln

Alina Schwermer
Kommentar von Alina Schwermer

Sportlerinnen sollen mit Gentests wieder mal beweisen, dass sie „echte“ Frauen sind, denn Sport soll den männlichen Körper als überlegen zeigen.

Die japanische Tischtennisspielerin Miwa Harimotomacht eine Angabe
Warum werden kraftbezogene Sportarten glorifiziert? Schließlich bietet z.B. Tischtennis eine Alternative Foto: Lintao Zhang/getty images

V erpflichtende systematische Geschlechtstests gab es in der Leichtathletik erstmals schon 1966. Nun hat der Welt-Leichtathletikverband für Frauen wieder eine Hürde parat: Gentests – bereits für die WM im September verpflichtend. Sportlerinnen sollen also wieder mal beweisen, dass sie „echte“ Frauen sind.

Wie genau das gehen soll, war historisch stets flexibel. Ganz früher reichte schon Rauchen oder Hosentragen, um das Frausein infrage zustellen. Diesmal geht es um das Y-Chromosom. Verbandsboss Sebastian Coe inszeniert sich damit als Beschützer des Frauensports, während Spitzenathletinnen wie Malaika Mihambo zu Recht entsetzt sind.

Seit Beginn der biologischen Trennung im Sport mussten sich Frauen demütigenden Tests unterziehen. Und das, obwohl der Sport überlegene Ausnahme­körper stets gefeiert hat. Doch das binäre System, das den Geschlechtern gar nicht gerecht werden kann, basiert vor allem auf einem: dem Glauben an körperliche Unterlegenheit der Frau. Zu starke Frauen dürfen in dieser Logik keine Frau sein.

Ganz kurz schien es möglich, Sport tatsächlich inklusiv zu gestalten. Doch spätestens mit dem Aufstieg der Neuen Rechten und deren Kampagnen tun überforderte Sportverbände wieder alles, um Shitstorms mit willkürlichen Ausschlüssen zu verhindern. Tatsächlich ist die Frage nach Vorteilen sehr komplex. Testosteron oder kräftiger Körperbau helfen vor allem dort, wo Kraft und Athletik viel zählen, also etwa in der Leichtathletik. Diese Vorteile sind real.

Die interessante Frage aber ist: Warum stören sie so? Und warum überhaupt glorifiziert die Szene so viele kraftbezogene Sportarten? Schließlich gibt es von Tischtennis über Skateboard bis zu Jonglage viele Alternativen. Die Antwort ist einfach: Weil Sport den männlichen Körper als überlegen zeigen soll.

Wer es ernst meint, verschiedene Körper glänzen zu lassen, sollte einfach eines tun: Mehr Sportarten fördern, bei denen nicht automatisch Männerkörper siegen. Aber das hieße, Männer gegen Frauen verlieren zu sehen. Und das können sie nicht ertragen.

Fairplay fürs freie Netz

Auf taz.de finden Sie unabhängigen Journalismus – für Politik, Kultur, Gesellschaft und eben auch für den Sport. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Inhalte auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich leisten kann, darf gerne einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Alina Schwermer

Alina Schwermer

 freie Autorin
Jahrgang 1991, studierte Journalismus und Geschichte in Dortmund, Bochum und Sankt Petersburg. Schreibt für die taz seit 2015 vor allem über politische und gesellschaftliche Sportthemen und übers Reisen. Autorin mehrerer Bücher, zuletzt "Futopia - Ideen für eine bessere Fußballwelt" (2022), das auf der Shortlist zum Fußballbuch des Jahres stand.
Themen #Sport #Frauensport #Olympischer Sport
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Caster Semenya macht ein Zeichen des Sieges nach einem Lauf

Caster Semenya

Olympiasiegerin erringt Teilerfolg im Testosteron-Prozess

Die Läuferin war von Wettkämpfen ausgeschlossen worden. Nach einem Klagemarathon erhält sie 80.000 Euro, doch die diskriminierende Regel darf bleiben.
Von Ruth Lang Fuentes
Weitspringerin Malaika Mihambo beim Absprung

Experimente in der Leichtathletik

Die müssen vorspringen

Kolumne lei­bes­übun­g*in­nen von Martin Krauss
Im Frauen-Weitsprung wird der Abschied vom Balken ausprobiert. Sensationelle Rekorde fehlen aber noch.
Frauen am Wassergraben beim 3000 Meter-Hindernislauf

Neue Regeln für Tran­s*a­thletin­nen

Zum Wohle des Frauensports

Kolumne Press-Schlag von Jan Feddersen
Die Leichathletik verschärft die Regeln zur Teilnahme von Trans*sportlerinnen. Warum das eine gute Entscheidung ist.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

Nicht-binärer Geschlechtseintrag

Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen

3

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union

4

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

5

Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion

Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

6

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt