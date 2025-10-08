piwik no script img

Gebremstes Wachstum bei ErneuerbarenTrotzdem nicht aufzuhalten

Anja Krüger

Kommentar von

Anja Krüger

Die Erneuerbaren sind nicht aufzuhalten. Aber Katherina Reiche sollte jetzt besonders auf die Finger geschaut werden.

Wolkenhimmel und viele Windanlagen
Windpark bei Bordelum, Schleswig-Holöstein: Der weltweite Boom der erneuerbaren Energien hält an, allerdings gebremst Foto: Christian Charisius/dpa

E s ist eine sehr gute Nachricht, wenn auch mit einem Wermutstropfen: Der weltweite Boom der erneuerbaren Energien hält an, allerdings gebremst. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Kapazität der Erneuerbaren zur Stromerzeugung verdoppeln, erwartet die Internationale Energieagentur (IEA). Das ist ein immenser Fortschritt – auch wenn das leider viel weniger ist, als die IEA noch im vergangenen Jahr erwartet hat. Da ging sie von einer Verdreifachung aus.

Verantwortlich für die gedämpfte Prognose ist US-Präsident Donald Trump. Mit seinem Kampf gegen Windräder und Solaranlagen torpediert er fast fertige Projekte und vertreibt Investor:innen. Die Wachstumserwartungen für den Erneuerbaren-Markt in den USA sind um fast 50 Prozent geschrumpft. Es könnte noch schlimmer kommen. Denn Trump hat seinen Kampf gegen die Erneuerbaren und für die Renaissance des Fossilen gerade erst aufgenommen. Für den Klimaschutz ist das eine Katastrophe.

Das ist schmerzhaft. Aber: Die Lage in den USA sollte den Blick aufs Ganze nicht verstellen. Denn weltweit wird die Energiewende eben nicht vereitelt, im Gegenteil. Sie ist weiter auf Erfolgskurs. Die bevölkerungsreichsten Staaten China und Indien bauen die Erneuerbaren in gigantischen Mengen aus. Für den Mittleren Osten, Nordafrika, Deutschland, Italien, Polen und Spanien hat die IEA ihre Prognose teilweise stark angehoben.

Das zeigt: Die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien ist nicht aufzuhalten. Aber sie ist in einzelnen Ländern verzögerbar, und das ist gefährlich. Denn ein stotternder Motor ist schnell abgewürgt. Viele politische Be­ob­ach­te­r:in­nen sind zu Recht beunruhigt angesichts der Ankündigungen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, die deutsche Energiewende neu auszurichten und künftig geringere Kosten in den Vordergrund zu stellen. Po­li­ti­ke­r:i­nen und En­er­gie­ma­na­ge­r:in­nen müssen sehr wachsam sein, damit die Ministerin die Weichen nicht falsch stellt. Denn es wäre sehr bitter, wenn die IAE ihre Prognose für Deutschland im kommenden Jahr nach unten anpassen müsste.

Anja Krüger

Anja Krüger

 Parlamentskorrespondentin
Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik
Themen #Energiepolitik #Erneuerbare Energien #Katherina Reiche #Energiewende
Mehr zum Thema
Windanlagen hinter Ast
Energiewende Erneuerbare decken 57 Prozent des Stromverbrauchs
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien deckt wieder mehr als die Hälfte des Bedarfs. Nun legen Branchenverbände neue Zahlen vor.
Dunkle Gewitterwolken ziehen über einen Windenergiepark.
Windenergie am günstigsten Erneuerbare gewinnen gegen Fossile
Grüner Strom war 2024 laut einer Studie erneut deutlich günstiger als der durch Öl, Kohle oder Gas. Um­welt­verbände appellieren an die Regierung.
Von Kai Schöneberg
Carsten Schneider in sommerlichem Hemd, ohne Krawatte, das Sacko über die Schulter werfend
Gesetzentwurf des Umweltministeriums Wie der Bund den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen will
Bundesumweltminister Schneider will bei grüner Energie Tempo machen. Dafür will er noch vor der Sommerpause ein Gesetz durchbringen.
Von Nanja Boenisch
4 Kommentare

 / 
  • SB

    "Denn Trump hat seinen Kampf gegen die Erneuerbaren und für die Renaissance des Fossilen gerade erst aufgenommen."



    Auf Trump zu schimpfen ist natürlich immer einfach - und hier auch völlig berechtigt - dennoch wünschte ich mir hier eine deutlich differenziertere Berichterstattung, denn Kalifornien ist beispielsweise seit langem ein "blue state", trotzdem habe ich dort bei einer Reise 2022 durch den Südwesten der USA nur eine handvoll privater PV-Anlagen gesehen.



    Wir fuhren unter anderem von Las Vegas nach Los Angeles, die letzten 80 Kilometer führt diese Strecke durch endlose Vorstadtgebiete von Los Angeles - Eigenheime soweit das Auge reicht, alle mit Pool, aber keiner mit PV-Anlage auf dem Dach.



    Das hat mich schon ziemlich irritiert, denn ich hatte erwartet, dass Kalifornien, das mehrheitlich demokratisch wählt, deutlich progressiver herüberkommt.



    Auch in Arizona und Nevada waren PV-Anlagen quasi nicht vorhanden.



    Wenn man bedenkt, dass all diese Staaten quasi 365 Tage Sonne im Jahr haben, hätte ich da schon deutlich mehr "Handschrift" der Demokraten erwartet.



    Erneuerbare im Privaten scheint parteiunabhänig in den USA kein drängendes Thema zu sein.

  • BG

    Ja, Frau Reiche muss man auf die Finger schauen und manches böse Spiel anprangern, zB:

    Seit der Amtsübernahme von Frau Reiche sind die Gasreserven über das gesamte Jahr 2025 nahezu auf historischem Tiefstand. Anfang Oktober noch unter den von der EU vorgeschriebenen 80%, Tendenz bei den aktuellen Temperaturen eher schon wieder sinkend. Die von der EU geforderten 90% zum 1.11 werden wohl nicht erreicht. Bei einem strengen Winter kann Anfang 2026 eine Gasmangellage eintreten.

    Fazit: Frau Reiche sorgt durch Engpässe eher für höhere Verbraucherpreise.

    Frau Reiche will den Ausgleich für Windkraftanlagen in windschwachen Gebieten abschaffen.

    Fazit: In Süddeutschland sollen keine neuen Windkraftanlagen mehr gebaut werden.

    Allein diese beiden Punkte können nicht deutlich genug kritisiert werden.

  • C

    Bei manchen scheint der Widerstand gegen saubere Energien nur ideologisch zu sein, wenn sie die Kosten anführen, aber Atomenergie weiter mitdenken wollen.



    Und die erneuerbaren sind doch schon nicht teurer. Zumal keine Inputs (Kohle, Brennelemente) bezahlt werden müssen.

    • SB

      @Ciro:

      Das einzige Manko das ich bei Erneuerbaren anerkenne ist das Problem der Speicherung.



      Entweder wir bauen extreme Überkapazitäten auf, damit die Energie auch im Winter reicht (wo wir sie tatsächlich brauchen), oder wir müssten unsere Landschaft mit der jetzigen Technologie mit unzähligen Pumpspeicherwerken zerpflügen.



      Andererseits haben wir genau das mit dem Braunkohletagebau bisher auch getan - ohne (massiven) Eingriff in die Natur wird der Energiehunger der Menschheit so oder so nicht zu bewältigen sein.



      Dann wohl lieber für 'klimafreundliche' Energien die Natur zerpflügen statt für endliche Ressourcen, die Klima, Natur und Umwelt ungleich schwerer belasten.

