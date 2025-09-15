W irtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält am großen Ziel der Energiewende fest – Klimaneutralität 2045. Es gehe ihr nur um Änderungen auf dem Weg dorthin, betont sie bei der Vorstellung des lange erwarteten Energiemonitors. Ihre Phrase erinnert an den schönen Satz „Der Weg ist das Ziel“. Dabei muss man jedoch aufpassen, dass das ursprüngliche Ziel unterwegs nicht verloren geht.

Auf Basis des neuen Gutachtens will die Ministerin die Energiewende realistischer und billiger machen. Heute würden beispielsweise zu viele Windräder teuer gefördert, obwohl ihre Stromkapazität oft nicht gebraucht werde. Reiche beklagt Verschwendung und zu hohe Ausbauziele angesichts einer Elektrizitätsnachfrage, die in den vergangenen drei Jahren nicht so schnell gestiegen ist, wie unter Reiches Vorgänger Robert Habeck (Grüne) prognostiziert. Die zu erwartende, wenngleich noch nicht deutlich ausgesprochene Schlussfolgerung dürfte lauten: Lasst uns erst mal weniger neue Ökokraftwerke errichten als bisher geplant. Der Ausbau ginge zwar weiter, aber langsamer.

Das Risiko dieser Strategie liegt im Überraschungseffekt. Gerade steigt die Zahl der angemeldeten Elektroautos an. Was ist, wenn sie plötzlich noch deutlicher wächst? Der Boom der künstlichen Intelligenz lässt mehr Rechenzentren entstehen, die ebenfalls Strom brauchen. Und die Bundesregierung arbeitet selbst daran, dass die Wirtschaft aus dem Knick kommt. 1.000 Milliarden Euro zusätzlicher öffentlicher Investitionen in den kommenden zehn Jahren werden dazu beitragen. Dann könnte plötzlich Strommangel herrschen, die Preise steigen.

Kohle- und Gaskraftwerke würden die Lücke füllen. Wieder wird der Ruf nach mehr erneuerbarer Energie laut, zusätzliche Investitionen sind erforderlich. Die Kosten, die Reiche jetzt vermeiden will, müssen dann doch getätigt werden. Doch man hat zu lange gewartet, sodass Klimaneutralität 2045 leider nicht mehr zu erreichen ist. Das Ziel blieb auf der Strecke.