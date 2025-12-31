piwik no script img

Forderung von CSU-MinisterinBayern will Cannabis-Legalisierung zurückdrehen

Die Legalisierung von Cannabis zu Konsumzwecken war nach Ansicht der bayerischen Gesundheitsministerin Gerlach falsch. Sie fordert eine Korrektur.

Bayrische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Rednerpult
Bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU): Die Legalisierung zu Konsumzwecken sei vor allem mit Blick auf den Gesundheits- und Jugendschutz falsch gewesen Foto: Pia Bayer/dpa

dpa | Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach fordert einen grundlegenden Kurswechsel der Bundesregierung im Umgang mit Cannabis. Die Legalisierung zu Konsumzwecken sei vor allem mit Blick auf den Gesundheits- und Jugendschutz falsch gewesen, sagte die CSU-Politikerin der „Augsburger Allgemeinen“. „Dieser Fehler muss 2026 korrigiert werden.“ Der Freistaat dringe auf die Rücknahme der aktuellen Cannabis-Regelungen.

Verstärken will Gerlach in Bayern die Suchtprävention und den Jugendschutz, etwa durch einen möglichst restriktiven Vollzug der Regelungen des Gesetzes. Es sei wichtig, dass insbesondere junge Menschen geschützt würden, weil für sie die gesundheitlichen Risiken durch Cannabis-Konsum besonders hoch seien, so die CSU-Politikerin.

Bayern setze zudem auf eine umfassende Aufklärung über die Risiken von Cannabis, etwa an Berufsschulen und Universitäten: „Im Jahr 2026 wollen wir zudem mit dem Projekt „Mindzone“ verstärkt im Uni-Party-Setting über die Gefahren von Cannabis informieren und eine Auseinandersetzung mit dem Thema anstoßen“, kündigte sie an. Überdies werde eine Smartphone-App entwickelt, mit der Jugendliche auf spielerische Weise über Drogengefahren aufgeklärt werden sollen.

Eine Person in einem medizinischen Labor
Verkauf von medizinischem Cannabis Unternehmen warnen vor Änderungsplänen

Das Gesundheitsministerium will den Zugang zu medizinischem Cannabis erschweren, um Missbrauch zu verhindern. Cannabisunternehmen kritisieren das.

Von Birger Stepputtis
Transparent Hanfparade 2025 in Berlin
Cannabis-Modellprojekte Schwarzmarkt weiterhin geöffnet

Die Bundesanstalt BLE will weiterhin keine Cannabis-Modellprojekte bewilligen – auch nicht in Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Pankow.

Von Plutonia Plarre
Eine junge Cannabis-Pflanze
Cannabis im Englischen Garten Kiffen vor Söders Büro wieder legal

Bayerns Verwaltungsgerichtshof hat entschieden: Das Cannabisverbot im Englischen Garten ist rechtswidrig. Das betrifft auch andere Parks in München.

