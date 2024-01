Ein Böllerverbot muss her : Habt ihr den Knall nicht gehört?

Ist es die Tradition wert, dass Kriegsgeflüchtete retraumatisiert werden? Dass Tiere und Atemluft leiden? Was hält uns ab vom Verbot?

Sie kommen so zuverlässig wie das neue Jahr, schon vor und erst recht nach Silvester: die hitzigen Diskussionen um ein Böllerverbot. Ich frage mich inzwischen, welcher Gründe es noch bedarf, um es endlich durchzuziehen.

Trotz des gezielten Beschusses von Einsatzkräften in Berlin durch Pyrotechnik, trotz teils schwerverletzter Menschen in allen Bereichen und allen Teilen Deutschlands und trotz des Anstiegs der krankmachenden und umweltschädlichen Feinstaubbelastung sieht anscheinend niemand, auch nicht die CDU, die Lösung des Problems in einem Böllerverbot.

Durch die Knallerei – teils schon tagsüber und vor allem natürlich in der Neujahrsnacht – werden Millionen Tiere in Angst und Schrecken versetzt, die Belastung für die Umwelt durch den mit Rückständen verunreinigten Müll kommt dazu.

Mir gibt es zu denken, dass sich Menschen aktuell in Kriegsgebieten unter Bombardierung verstecken und um ihr Leben fürchten, während wir im Westen das Privileg genießen, uns – unter anderem – an diesen Geräuschen zu erfreuen. Wir denken dabei nicht an die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine oder Syrien, die durch lautes Knallen retraumatisiert werden können. Schließlich sind derart laute Geräusche dort, wo sie herkommen, mit einer unmittelbaren Bedrohung für Leib und Leben verbunden.

Ich frage mich ernsthaft, welche Freude Menschen dabei empfinden, wenn sie mit Böllern zum Jahreswechsel nach alter Tradition „Geister vertreiben“ und mit vollster Überzeugung an dieser Art des „Feierns“ festhalten, obwohl sie wissen müssten oder zumindest könnten, welchen Schaden sie damit bei Traumatisierten, Tieren und Umwelt im Gesamten anrichten.

Zivilisiert feiern geht nicht?

Es fehlt jetzt nur noch eine Aussage von Friedrich Merz, der das Silvesterfeuerwerk offiziell, wie auch den ­Weihnachtsbaum, zum Teil unserer „deutschen Leitkultur“ erklärt.

Wir haben soeben das Jahr 2024 begrüßt – und können uns doch sicherlich auf eine zivilisiertere Art des Feierns einigen, oder nicht?