W as die Sicherung der Straße von Hormus angeht, ist Europa zu fast allem bereit. Die Betonung liegt auf dem Wörtchen „fast“, denn bei einer zentralen Frage wollen Frankreich, Großbritannien und Deutschland ganz bestimmt nicht mitmachen: die Meerenge im Zweifel freizuschießen, sollte Iran die Weltgemeinschaft nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg weiterhin mit einer Seeblockade bestrafen. Das Vertrauen der europäischen Staaten, die den Hormus-Einsatz vorbereiten, in den skrupellosen US-Präsidenten ist groß.

Seit der vollmundigen Ankündigung von Bundeskanzler Friedrich Merz, Deutschland könne sich an einer Mission beteiligen, wiederholt die ganze Regierung jedoch ein Mantra: Die deutsche Marine rückt erst aus, wenn die Kampfhandlungen in Iran enden. Mit dem Deal zwischen Donald Trump und dem Mullah-Regime am Freitag würden die Waffen dort tatsächlich erst einmal schweigen. Es könnte also wirklich bald zu einem Mandat für die Bundeswehr kommen.

Doch das Abkommen zwischen Iran und den USA ist keine Basis für eine europäische Mission. Es gefährdet das Leben der Sol­da­t*in­nen auf eklatante Weise, während es gleichzeitig kaum etwas zu gewinnen gibt. Wer glaubt denn ernsthaft, dass sich das iranische Regime von ein paar französischen Kampfjets und deutschen Minentauchern so sehr abschrecken lässt, dass es mit der Meerenge sein größtes Faustpfand gegen die USA aus der Hand gibt?

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Die Führung in Teheran nimmt Israel für die Offensive im Libanon in Verantwortung. Premierminister Benjamin Netanjahu hält von Trumps Alleingang jedoch nicht viel und betrachtet das Abkommen mit Iran als für Israel nicht bindend. Durchaus denkbar wäre also, dass Iran das aggressive Vorgehen Netanjahus mit einem Angriff auf Israels engsten europäischen Partner rächt. Deutsche Minenräumer werden hier leichtfertig zur potenziellen Zielscheibe. Ein Angriff auf sie würde eine komplett neue Eskalationsstufe in dem Krieg bedeuten.

Der geplante Einsatz ist ein Harakiri-Manöver, das dazu dient, den USA europäische Kraft vorzugaukeln. Die hoffnungsvolle Gleichung lautet: Europa unterstützt die USA in Hormus, damit die USA in der Ukraine weiterhin zu Europa halten. Dass Trump dazu bereit ist, auch Alliierte unter den Bus zu werfen, ist spätestens seit dem Fiasko in Afghanistan bekannt, als er dort einseitig die US-Truppen abzog. Wer ein ähnliches Drama verhindern will, darf sich nicht auf diese undurchdachte Mission einlassen.