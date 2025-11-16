piwik no script img

Asylrechtsverschärfung in GroßbritannienEin Erfolg für die Rechtspopulisten

Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

Kommentar von

Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

Um dem rechten Gegenwind im Land zu begegnen, verschärft Labour das Asylrecht. Die Sozialdemokraten schwächen sich damit am Ende selbst.


Applaus von der falschen Seite: Rechtspopulist Nigel Farage Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

O rdnung und Kontrolle soll die Verschärfung des Asylrechts bringen, so verspricht es die britisch-muslimische Innenministerin von Großbritannien, Shabana Mahmood von der Labour-Partei. Ihre Eltern kommen aus Kaschmir, aber dennoch verfolgt sie einen knallharten Kurs in der Migrationspolitik und übernimmt die Sprache der rechtspopulistischen Reform-UK Partei. Reform-Chef Nigel Farage schiebt schon lange alle Probleme Großbritanniens auf die Einwanderung. Im Moment führt Reform-UK mit 35 Prozent in den Meinungsumfragen – und mit diesem Erfolg treibt die Partei nicht nur die Konservativen, sondern eben auch die Labour-Partei vor sich her.

Im Mai 2026 stehen Parlamentswahlen in Wales, Schottland sowie Kommunalwahlen in England an. Mahmoods Lösungen – schnellere Abschiebungen, eine Verzögerung des Rechts auf permanente Aufenthaltsgenehmigung, die Möglichkeit einer schnelleren Rücksendung von Asyl­be­wer­be­r:in­nen – waren einst Forderungen des rechten Flügels der Tories. Nun werden sie auch von der Labour-Partei erhoben.

Selbst wenn es Labour gelingen sollte, damit Reform-UK zu schwächen, hätten die Rechtspopulisten Großbritannien einmal mehr politische Änderungen aufgezwungen, ohne je die Regierungsmacht innezuhaben. Dieser Coup ist Farage auch schon mit seiner früheren Brexit-Partei Ukip gelungen, als Großbritannien tatsächlich aus der EU austrat. Selbst wenn Farage demnächst in der Bedeutungslosigkeit verschwinden sollte: Seine Politik bleibt und hat sich in der Labour-Partei festgesetzt.

Labour schwächt sich mit dieser Asylrechtsverschärfung am Ende selbst. Was die Partei möglicherweise auf der einen Seite gewinnt, dürfte sie auf der anderen Seite verlieren. Einige Labour-Hinterbänkler*innen und Grüne laufen schon jetzt Sturm. Die Quittung dürfte Labour bei den nächsten Wahlen bekommen: von all den Wähler*innen, die nicht bereit sind, Labours extremen Rechtsdrall mitzutragen.

Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

 Auslandskorrespondent Großbritannien
Der geborene jüdische Münchner und Sohn eines Holocaustüberlebenden schreibt seit 2012 aus London für die taz. Der SOAS-Absolvent der Politik Afrikas und der Zeitgeschichte des globalen Südens und zwei weiteren Magistern arbeitete auch für DW, das Friedensdorf 'Wahat-al-Salam-Neve-Shalom' und als Pilateslehrer. 2025 veröffentlichte er seine zweiteilige Bücherserie 'Soll sein Schulem.
Themen #Großbritannien #Flucht #Asyl
