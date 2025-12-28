piwik no script img

US-Sanktionen gegen HateAidEuropa darf nicht klein beigeben

Daniela Sepehri

Kommentar von

Daniela Sepehri

Die USA verbieten den Gründerinnen von HateAid die Einreise. Das ist ein Angriff auf die EU und die Rechtsstaatlichkeit.

Zwei Frauen: Josephine Ballon und Anna-Lena von Hodenberg, Geschäftsführerinnen der Organisation HateAid
Dürfen nicht in die USA einreisen: Josephine Ballon (l.) und Anna-Lena von Hodenberg (r.) von HateAid Foto: Sven Serkis/dpa

D as muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Wer sich gegen Morddrohungen, Vergewaltigungsfantasien, digitale Hetzjagden einsetzt, gilt in Washington mittlerweile als radikale Aktivistin – nicht aber die Plattformen, die diese Straftaten zulassen. Die jetzt verhängten Sanktionen der US-Regierung gegen die Gründerinnen von HateAid, einer Organisation gegen Hass im Netz, ist nicht nur eine Kampfansage für all jene, die sich gegen Hass einsetzen, sondern gegen die Rechtsstaatlichkeit und Europa.

HateAid tut das, was der Staat allein längst nicht schafft: Sie unterstützt Menschen, die online beleidigt, bedroht und terrorisiert werden. Das sind keine Meinungskonflikte, das sind Straftaten. Wer das Zensur nennt, will keinen freien Diskurs, sondern Straffreiheit für Täter.

Dass ausgerechnet US-Präsident Donald Trump und seine Administration diesen Feldzug führen, ist nicht verwunderlich. Ein Präsident, der selbst permanent Grenzen überschreitet, mit sexualisierter Sprache provoziert, Gegner bedroht und die Justiz als Feind betrachtet, fühlt sich zwangsläufig von denen bedroht, die Plattformen in die Pflicht nehmen wollen. Organisationen wie HateAid stören, weil sie genau das tun: Verantwortlichkeit einfordern. Freiheit ist ohne Verantwortung nichts wert.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Wenn Washington europäischen Aktivistinnen die Einreise verbietet, weil sie europäisches Recht durchsetzen, dann wird Europas Souveränität offen infrage gestellt. Der Digital Services Act ist demokratisch beschlossen. Er gilt in Europa, Punkt. Europa und Deutschland dürfen jetzt nicht höflich empört, sie müssen deutlich reagieren. Wer den Schutz vor digitaler Gewalt kriminalisiert, stellt sich gegen Grundrechte. Wer NGOs einschüchtert, um Konzerne zu schützen, offenbart, auf welcher Seite er steht.

Meinungsfreiheit heißt nicht, andere ungestraft zu bedrohen. Und Demokratie heißt nicht, dass der Lauteste oder Reichste gewinnt. Wenn die USA unter Trump das nicht mehr unterscheiden wollen, dann liegt es an Europa, das umso entschiedener zu verteidigen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Daniela Sepehri

Daniela Sepehri
Jahrgang 1998, lebt in Berlin. Freie Social Media Beraterin, Autorin und Journalistin mit den Schwerpunkten Iran, Migration, Antirassismus und Feminismus. Bachelorabschluss in Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin.
Themen #Pressefreiheit in Europa #USA unter Trump #Hetze #Netzpolitik #Gewalt #Europa #Hassrede #Hate Speech #HateAid
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Imran Ahmed bei einer Veranstaltung
Nach US-Einreiseverbot Brite verklagt Trump-Regierung

Die US-Regierung erlässt Einreiseverbote gegen Gruppen, die sich für Digitalgesetze und gegen Hass im Netz einsetzen. Jetzt wehrt sich ein Betroffener

Anna-Lena von Hodenberg vor einer Holzwand
Organisation gegen Hass im Netz USA-Einreiseverbot für HateAid

Die US-Regierung spricht von Zensur und verhängt Einreiseverbote – auch gegen die Geschäftsführerinnen der deutschen Organisation HateAid.

Eine Person arbeitet an ihrem Labtop - die Hose hat am Knie ein Luftloch
Vorratsdatenspeicherung Zugriff des Staates
Kommentar von Simone Schmollack und Tobias Schulze

Die Bundesregierung will IP-Adressen künftig drei Monate speichern lassen. Ist das eine gute Idee? Ein Pro & Contra.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

5 Kommentare

 / 
  • F

    Leider ist von der Bundesregierung zu diesem Thema bisher wenig zu hören. Merz‘ beredtes Schweigen scheint mir hier kein Zufall zu sein.

  • CH

    Eigentlich traurig wie Rechtsaußen den Diskurs verschiebt.



    Ob hier im Bundestag oder in den sozialen Medien, Hass und Bedrohung darf nicht hingenommen werden und ist auch keine Meinung.

    • F

      @Captain Hornblower:

      Hass, Bedrohung und Lügen werden erst dann aus den sozialen Medien verschwinden, wenn die Verbreitung den Plattformen mehr kostet, als es einbringt. Insofern ist der DSA ein Anfang und die getroffenen Hunde beginnen zu bellen.

  • AC

    Auch Deutschland entscheidet eigenständig wer einreisen darf und wer nicht. Ebenso die EU. Im Gegensatz zur USA haben diese Entscheidungen oft tödliche Konsequenzen.

    • F

      @Alberta Cuon:

      Tödliche Konsequenzen vor allem für die Menschen, die die EU bewusst im Mittelmeer jämmerlich ersaufen lässt. Ich fürchte allerdings, dass die im Kommentar nicht gemeint sind.

meistkommentiert

1
Juli Zeh über Nachbarn, die AfD wählen „Ich bin nicht der Heldinnen-Typ“
2
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
3
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
4
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
5
Journalismus in der Krise Pöbelportale und Pfennigfuchser
6
Neuer Wehrdienst in Deutschland Verweigern will gelernt sein