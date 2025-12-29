piwik no script img

Reaktion auf US-EinreiseverboteDer Gegenschlag lässt auf sich warten

Nach dem Einreiseverbot für die deutsche NGO Hate Aid kommt aus der Bundesregierung zwar Kritik an den USA. Direkte Gegenmaßnahmen bleiben aber aus.

Eine Protestaktion mit einer großen schwarzen Kugel, auf der steht 'Hass - Deepfakes'.
Eine Aktion zu digitaler Gewalt von Hate Aid vor dem Reichstag in Berlin, am 15.1.2025 Foto: Rolf Zöllner/imago
Tobias Schulze

Von

Tobias Schulze

Der französische Präsident brauchte nur einen halben Tag, um auf die Einreiseverbote der USA zu reagieren. „Frankreich verurteilt die Visabeschränkungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten“, schrieb Emmanuel Macron noch an Heiligabend auf der Plattform X.

In Deutschland protestierten am gleichen Tag auch der Außenminister und die Justizministerin gegen den Schritt der US-Regierung. Der Bundeskanzler schweigt dagegen – auch nach den Feiertagen. Lediglich ein Regierungssprecher sagte am Montag auf Nachfrage in der Bundespressekonferenz: „Die Vorwürfe der US-Administration und die Einreisesperren unter anderem auch gegen zwei deutsche Staatsangehörige, weisen wir deutlich zurück.“

Am 23. Dezember hatte das US-Außenministerium Einreisesperren gegen fünf Eu­ro­päe­r*in­nen verkündet, die großen Social-Media-Unternehmen das Geschäft erschweren. Betroffen sind unter anderen der ehemalige französische EU-Kommissar Thierry Breton, in seiner Amtszeit mit zuständig für den Digital Serivces Act (DSA) zur Regulierung von Plattform-Betreibern, sowie die Geschäftsführerinnen der deutschen Organisation Hate Aid, Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon.

Von der Regierung forderte Hate Aid ein klares Signal, dass das nicht hinnehmbar ist

Hate Aid berät Betroffene von Hasskommentaren im Internet auf mehreren Ebenen, unterstützt sie beispielsweise bei der Erstattung von Anzeigen und gewährt Prozesskostenhilfen. Außerdem lobbyiert die NGO politisch für wirksame Regeln, kritisiert etwa Verstöße der Unternehmen gegen den DSA und fordert die Verhängung spürbarer Bußgelder.

„Klares Signal“ gefordert

In einer ersten Reaktion auf die Einreiseverbote bezeichneten die beiden Geschäftsführerinnen diese in der vergangenen Woche als „Teil einer Einschüchterungstaktik gegen alle, die sich in Europa für die Umsetzung von geltenden Gesetzen auf sozialen Netzwerken einsetzten“. Von der Bundesregierung und der EU-Kommission forderten sie „ein klares Signal, dass das nicht hinnehmbar ist“.

Ansonsten traue sich in Zukunft niemand mehr, „Missstände bei US-Tech-Konzernen anzuprangern“. Europäische Gesetze seien dann „nicht mehr das Papier wert, auf dem sie geschrieben wurden“.

Ob Regierung und Kommission ihren bisherigen Protestäußerungen noch etwas hinzufügen werden und ob auch konkrete Gegenmaßnahmen zu erwarten sind, ist allerdings offen. „Es handelt sich beim DSA um ein europäisches Instrument und deshalb ist ein gemeinsames Vorgehen der EU-Kommission und der europäischen Mitgliedsstaaten aus unserer Sicht jetzt zentral im Umgang damit“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag lediglich.

Forderung nicht erfüllt

Das Auswärtige Amt hat bislang auch den Geschäftsträger der US-Botschaft nicht zu einem Gespräch einbestellt. Unterschiedliche Auffassungen würden erst mit den „europäischen Partnern“ und dann „mit den transatlantischen Partnern“ besprochen, sagte der Ministeriumssprecher hierzu.

Eine Einbestellung ist in diplomatischen Beziehungen ein deutliches Zeichen des Protests. Forderungen nach einem entsprechenden Schritt kamen zuletzt unter anderem von den Grünen. Parteichefin Franziska Brantner nannte die Einreiseverbote einen „direkten Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit in Europa“. Der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter sprach sich ebenfalls für die Einbestellung aus. Ihm zufolge versuche die US-Regierung, „mit Einschüchterung in den demokratischen Diskurs einzugreifen“.

Das US-Außenministerium hatte die Einreisesperren als Maßnahmen gegen einen „globalen zensur-industriellen Komplex“ bezeichnet.

Themen #HateAid #Thierry Breton #USA unter Trump #Big Tech
Auf dem Bildschirm eines Smartphones sind in einem Beitrag eines sozialen Netzwerks die Hashtags #Hass und #Hetze zu sehen.
Einreiseverbot wegen Zensur-Vorwurf Wer und was steckt hinter HateAid?

Die Geschäftsführerinnen der Anti-Hate-Speech-Organisation HateAid dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Fall.

Von Eva Fischer
Zwei Frauen: Josephine Ballon und Anna-Lena von Hodenberg, Geschäftsführerinnen der Organisation HateAid
US-Sanktionen gegen HateAid Europa darf nicht klein beigeben
Kommentar von Daniela Sepehri

Die USA verbieten den Gründerinnen von HateAid die Einreise. Das ist ein Angriff auf die EU und die Rechtsstaatlichkeit.

Imran Ahmed bei einer Veranstaltung
Nach US-Einreiseverbot Brite verklagt Trump-Regierung

Die US-Regierung erlässt Einreiseverbote gegen Gruppen, die sich für Digitalgesetze und gegen Hass im Netz einsetzen. Jetzt wehrt sich ein Betroffener

