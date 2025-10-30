piwik no script img
  • Startseite
  • Nord

  • Hasskriminalität im Netz: Wenn die Opfer von der Strafe gar nichts mitbekommen

Hasskriminalität im NetzWenn die Opfer von der Strafe gar nichts mitbekommen

Nadine Conti

Kommentar von

Nadine Conti

Beleidigungen und Drohungen im Netz anzuzeigen, bringe nichts, glauben viele. Nur: Die Justiz teilt oft nicht mit, wenn es doch etwas bringt.

Renate Künast sitzt im Deutschen Bundestag und blickt auf ihr Smartphone
Berichtet wird, wenn es wie im Fall von Renate Künast (Die Grünen) um Beleidigung von Spitzenpolitikern und anderen Prominenten geht Foto: Gregor Fischer/dpa/picture alliance

M anchmal ist sich die Justiz vielleicht auch selbst im Weg. Das ist die verblüffende Erkenntnis aus einer Podiumsdiskussion, zu der das niedersächsische Justizministerium eingeladen hatte. Thema: „Anzeige ist raus. Der mühsame Kampf gegen den Hass im Netz.“

Auf dem Podium sitzen neben der Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) die Influencerin und Autorin Tara-Louise Wittwer, Franziska Benning, Leiterin der Rechtsabteilung bei HateAid, und Oberstaatsanwalt Frank Laue, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet bei der Staatsanwaltschaft Göttingen.

Der gibt sich größte Mühe, die Fortschritte dieser Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft hervorzuheben. 1.500 Anzeigen gingen dort in diesem Jahr schon ein, 5.500 Verfahren hat man insgesamt abgearbeitet. Die Identifizierungsquote bei den Tätern habe sich deutlich erhöht.

Mit dem Online-Meldeportal hassanzeigen.de hat man eine niedrigschwellige Anzeigemöglichkeit geschaffen, bei der Screenshots und ähnliche Beweismittel gleich mit hochgeladen werden können. In bestimmten Fällen sind sogar anonyme Anzeigen möglich.

Schlagzeilen produzieren bloß prominente Fälle

Dies und auch die Möglichkeit, die private Anschrift aus der Akte herauszuhalten, sodass sie nicht über den Verteidiger beim Täter landet, waren Forderungen, die Betroffenenverbände schon lange immer wieder vorgebracht hatten.

Was man auf hassanzeigen.de auch kann: Einen kleinen Regler nach rechts schieben, der dafür sorgt, dass man über den Ausgang des Verfahrens informiert wird. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit.

Üblicherweise wird der Anzeigesteller nur in zwei Fällen informiert: Wenn das Verfahren eingestellt wird, bekommt man Post von der Staatsanwaltschaft. Wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, wird man manchmal als Zeuge geladen.

Die allermeisten Verfahren in Sachen Hass und Hetze im Netz werden allerdings per Strafbefehl erledigt. In diesem Fall wird zwar der Täter mit einer Geldstrafe oder Sozialstunden zur Rechenschaft gezogen – das Opfer erfährt davon aber nie etwas.

„Das ist uns auch erst durch die Gespräche mit Hate Aid klar geworden, dass das ein Problem ist“, räumt der Oberstaatsanwalt auf dem Podium ein. Möglicherweise trägt das aber dazu bei, dass viele glauben, eine Anzeige bringe nichts.

Die x-te Beleidigung einer jungen Kommunalpolitikerin produziert keine Schlagzeilen mehr

Und auch dazu, dass es in der medialen Öffentlichkeit zu einer ziemlich schiefen Wahrnehmung kommt: Berichtet wird, wenn es im Zusammenhang mit der Beleidigung von Spitzenpolitikern und anderen Prominenten zu Hausdurchsuchungen oder Prozessen kommt.

Man denke nur an den Rentner, der Robert Habeck als Schwachkopf beleidigte, das Pimmel-Gate von Innensenator Andy Grote, die unflätigen Beleidigungen gegenüber Renate Künast, was durch mehrere Instanzen ging. Oder auch die umstrittene Hausdurchsuchung, die jüngst dem konservativen Medienwissenschaftler Norbert Bolz angedroht wurde, weil man NS-Parolen nicht einmal ironisch gebrauchen darf.

Die x-te Vergewaltigungsandrohung oder rassistische Beleidigung einer jungen Kommunalpolitikerin produziert dagegen keine Schlagzeilen mehr. Und ob es bestraft wurde oder nicht, erfährt man im Zweifel auch nicht.

Das ist natürlich nicht der einzige Problempunkt, an dem es noch reichlich zu tun gibt. Die Weiterentwicklung von KI und Deepfakes wird neue Probleme schaffen. Immer noch ungelöst ist auch die Frage, wie man die Plattformen dazu bringt, sich an europäisches Recht zu halten.

Und Ministerin Wahlmann wirbt im Bundesrat weiterhin für ein Gesetz gegen digitale Gewalt, mit dem es Betroffenen ermöglicht werden soll, die Löschung von Posts und die Sperrung von Accounts beim Amtsgericht zu beantragen – so ähnlich, wie es in Österreich schon möglich ist.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Nadine Conti

Nadine Conti
Niedersachsen-Korrespondentin der taz in Hannover seit 2020
Themen #Strafverfolgung #deutsche Justiz #Justiz #Hass #Hetze #Internetkriminalität #Big Tech #Niedersachsen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Hand deutet mit zwei Fingern eine Schusswaffe an, sie ist in dunkelrotes Licht getaucht
Aktion gegen Hass im Netz Willkommen im Internet, liebes BKA
Kommentar von Gareth Joswig

Die Polizei geht mit Hausdurchsuchungen gegen Hetze im Internet vor. Gut so! Hass ist keine Meinung.

Logos von Meta und Google vor einem schwarzen Hintergrund.
Big-Tech-Konzerne EU will manipulative Praktiken beenden

EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen will harte Maßnahmen gegen Unternehmen wie Apple, Meta und Elon Musks Online-Plattform X angehen.

Schild "Hass ist keine Meinung"
Kriminalität und Diskriminierung Berlin Der Hass nimmt zu

Die Berliner Staatsanwaltschaft registrierte 2024 so viele Fälle von Hasskriminalität wie nie. Mehr als die Hälfte der Angriffe erfolgt online.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
2
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
3
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
4
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
5
Bundeswehr bedient sich bei Tolkien Heer der Ringe
6
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel