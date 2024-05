Rechtsextreme Gesänge auf Sylt : Rassismus als Partykracher

Vor einem Promiclub auf Sylt werden ausländerfeindliche Parolen zu Discomusik gesungen. Seit Monaten geht diese Version in rechtsextremen Kreisen viral.

BERLIN taz | Das Video einer ausgelassenen Partyhorde sorgt seit Donnerstagsabend für Aufregung auf diversen Social-Media-Kanälen. Es zeigt knapp 20 feiernde Menschen mit Getränken, die zu Discomusik den alten Nazislogan „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ singen. Gefilmt wurde es offenbar als Selfie von einer jungen Frau, die fröhlich in die Kamera singt. Sonnenbrillenträger singen Aperol Spitz schwenkend lauthals mit.

Besonders auffällig ist ein Mann im Hintergrund, der mit lässig über die Schultern gelegtem Pullover den rechten Arm winkend nach oben streckt. Zwei Finger der linken Hand legt er sich zudem an die Oberlippe, eine Geste, die als Symbol für Hitlers Bärtchen gelesen werden kann.

Als eine der ersten hatte die Podcasterin Nora Zabel das Video getwittert. „Eher Anzeigen sind raus“ hatte sie dazu auf X als Replik auf den ausländerfeindlichen Slogan im ursprünglichen Post geschrieben. Zabel ist CDU-Mitglied und hat sich mit dem feministischen Podcast „Womensplaining“ einen Namen gemacht.

Sie sei von einer Freundin auf das Video aufmerksam gemacht worden, die es in einer Fußballbubble gesehen habe, sagte Zabel der taz. Geteilt habe sie es, damit Menschen in dem Video „sehen, was sie für einen Mist gemacht haben.“ Wo die Menge gesungen hat, wusste sie da auch noch nicht.

Partycrowd vor Sylter Promiclub

Weil ihr Post auf X schnell gelöscht wurde, hatte Zabel das Video erneut gepostet. Auch dieser zweite Post ist mittlerweile gelöscht. Zuvor war es aber von prominenten Accounts wie dem Jan Böhmermanns retweetet worden. Der ZDF-Moderator stellte zudem die Frage: „Wer und wo sind diese Leute?“. So kam schnell heraus, dass die Szene offenbar vor dem Pony Club in Kampen auf Sylt gefilmt wurde. Der bezeichnet sich auf seiner Homepage als „ältester Nachtclubs Deutschlands“, in dem sich „Stammgäste und die neue Generation von heute in perfekter Harmonie“ zum gemeinsamen Feiern träfen. An Pfingsten feiert der Club auf der Nordseeinsel regelmäßig mit besonderen Events.

Der Prominenten-Club reagierte umgehend. Auf seinem Instragam-Profil teilte er über Ausschnitten des Videos ein klares Statement, in dem sich die Betreiber „von jeder Art Rassismus und Diskriminierung“ distanzieren. „Bei uns ist jeder Gast unabhängig von der Ethnie herzlich willkommen“, heißt es weiter. Und im „PS“ wird hinzugefügt: „All diejenigen, die sich singend auf dem Video wiedererkennen … Ihr habt Hausverbot bei uns!“

Über die Teil­neh­me­r:in­nen der rassistischen Sause ist bisher wenig bekannt. Gleich zu Beginn des Videos erscheint eine Frau in Großaufnahme, die fröhlich feiernd die Zeilen mitsingt. Sucht man nach dieser Frau im Netz, findet man schnell professionelle Modelfotos. Ein norddeutscher Fotograf hat die Frau in seiner Kartei, auch ein anderer Fotograf wirbt mit ihren Bildern. Die Fotos stammen von 2019 und 2021. Bei Linked-In gibt sie an, an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert zu haben, ihr Linked-In Profil ist mittlerweile gelöscht.

Zwei weitere Gäste stammen nach Recherche der taz mutmaßlich aus München. Im Video stehen sie hinter der Frau. Einer von ihnen trägt ein weißes Hemd, hat sich einen Pullover um die Schultern gelegt und trägt eine schwarze Sonnenbrille. Die Aufnahmen zeigen, wie er im Chor ebenfalls „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ singt. Er und vor allem der Mann neben ihm sind im Netz wohl keine Unbekannten. Fotos zeigen die beiden auf einem Instagram-Account, der sich selbst als „Fashion / Lifestyle Influencer“ bezeichnet, mit über 59.000 Followern. Am Freitagmorgen wurde der Account auf „Privat“ umgestellt.

Das Video, das in den sozialen Medien die Runde macht, ist selbst von einem anderen X-Account namens „Oskar Breitfeld“ abgefilmt. Er hatte das Video mit dem Kommentar gepostet: „Hier ist kein Ton reingeschnitten, war wirklich so…“ Aktuell ist das Profil abgeschaltet. „Dieser Account existiert nicht“, heißt es bei Aufruf der Seite. Von dem Video kursieren aber weiterhin zahlreiche Kopien.

Am Donnerstagabend teilte auch Anna Leisten, Landesvorsitzende der Jungen Alternative (JA) in Brandenburg, das Video, bezog sich allerdings positiv darauf. „Ich komme im Sommer nach Sylt“, schrieb Leisten und fragte: „Gibt es da schon eine JA?“. Am Ende fügte sie ein Sonnen-Emoji und eine Deutschlandfahne an.

Hit in der rechtsextremen Bubble

Die rassistische Feierei haben die Reichen und Schnöden von Sylt keineswegs exklusiv. Schon seit Monaten wird sie auf TikTok und anderen Kanälen verbreitet. Die Melodie stammt von dem Discohit „L'Amour Toujour“ von Gigi D'Agostino aus dem Jahr 2001, der mit leichtem Beat und einfachem Text zum Tanzen animiert. Während es im Original ganz harmlos heißt „Oh, baby, every day and every night / Well, I said everything's gonna be alright / And I'll fly with you“, wird in rechten Kreisen offenbar schon seit Monaten der Nazi-Slogan zum eigentlich textlosen Refrain des Liedes gesungen.

So wurde laut einem Bericht des Bayrischen Rundfunks auf Volksfesten in Landsberg am Lech oder in Weiden in der Oberpfalz die Nazi-Version gespielt. In Greding im Altmühltal sollen laut BR im Januar in einer Disco „AfD-Mitglieder, Landtagsabgeordnete der AfD und Mitglieder der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD“ die rechtsextremen Parolen zu dem Song gesungen haben, den sie sich zuvor vom DJ gewünscht hätten. Zuvor hatte in Greding ein Landesparteitag der AfD stattgefunden.

Laut einem Bericht des Onlinemagazins Katapult-MV war eine Nazi-Version des Discohits bereits im Oktober 2023 bei einem Erntefest im vorpommerschen Bergholz gefilmt worden. Laut Recherchen des NDR von Januar war ein Video dieses Erntefests Ausgangspunkt für die virale Verbreitung auf der Plattform TikTok, die vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt ist.

Spätestens seit Donnerstagabend ist bekannt, dass dieser rassistische TikTok-Trend nun auch bei den obersten Schichten des Landes angekommen ist. Die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli schrieb in der Nacht auf Freitag auf der Plattform X: „‚Deutschland den Deutschen. Ausländer raus. Ausländer raus.‘ Ort: Sylt. Und sie fühlen sich so sicher.“ Und die Moderatorin Dunja Hayali twitterte: „Mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne ‚Ausländer‘. #Sylt. 2024.“