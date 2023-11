Nachruf auf Henry Kissinger: Der Kriegs-Nobelpreisträger

Heinz Alfred Kissinger wurde im Mai 1923 in Fürth geboren und emigrierte mit seinen jüdischen Eltern 1938 in die USA. So entging er, anders als einige seiner Verwandten, der Ermordung durch die Nationalsozialisten. 1943 wurde er in den USA eingebürgert, er nannte sich nun Henry. Nach dem Militärdienst im befreiten Deutschland studierte er in Harvard und lehrte dort ab 1954. Bald begann er, verschiedene Regierungsbehörden und Politiker zu beraten, darunter Richard Nixon, der ihn 1969 zu seinem Nationalen Sicherheitsberater und 1973 auch zum Außenminister machte. Im gleichen Jahr erhielt er für die erfolgreichen Vietnam-Verhandlungen den Friedensnobelpreis. 1977, unter Präsident Ford, verließ er die Regierung. Die Columbia University in New York bot ihm eine Professur an, nahm nach heftigen Studentenprotesten aber Abstand von der Idee.

1982 gründete er die Beratungsfirma Kissinger Associates, die einer streng geheim gehaltenen Liste von Großfirmen Türen in fremde Länder öffnet, ohne lästige Fragen zu stellen. So ebnete er dem Ketchup-Konzern Heinz den Weg in den Babynahrungsmarkt in China. Seine guten Beziehungen zur Pekinger Führung untermauerte Kissinger, als er sich gegen die Proteste von 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens stellte und der US-Regierung von Sanktionen gegen China abriet.

Belegt sind auch die Hilfe von Kissinger Associates für das Milosevic-Regime in Jugoslawien zu Zeiten des Bürgerkrieges dort. Einer der Associates war Lawrence Eagleburger, der nicht nur hohe Regierungsämter innehatte, sondern auch offizieller Vertreter jugoslawischer Staatskonzerne in den USA war. In seiner übrigen Zeit schrieb Kissinger Bücher, eine Kolumne, die viele Zeitungen druckten, und hielt Reden und Vorträge für Honorare von 25.000 Dollar aufwärts. Sein jüngstes, im Frühjahr 2022 erschienenes Buch „Staatskunst“, ein Spiegel-Bestseller, sei in erster Linie „Denkmalpflege in eigener Sache“, kritisierte rbb-Rezensent Arno Orzessek. Es sei „fatal, wenn nicht infam, was Kissinger alles weglässt“.