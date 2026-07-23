Kabinettsumbildung: Nina Warken soll Kanzleramtschefin werden
Nach dem Rücktritt von Jens Spahn muss Merz seine Regierung umbilden. Laut Medienberichten will er Nina Warken ins Kanzleramt holen. Carsten Linnemann soll ihr als Gesundheitsminister nachfolgen.
rtr/taz | Bundeskanzler Friedrich Merz hat laut übereinstimmenden Medienberichten die Entscheidung über die Kabinettsumbildung getroffen. Danach solle Gesundheitsministerin Nina Warken neue Kanzleramtschefin werden. Warken wiederum soll durch den bisherigen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ersetzt werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.
Die 47-jährige Warken würde damit auf Thorsten Frei folgen, der am kommenden Mittwoch von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt werden soll. Die Rochade ist nötig, weil der bisherige Fraktionschef Jens Spahn am Samstag zurückgetreten war.
Merz könnte seine Entscheidung am Freitagmorgen in Berlin vorstellen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern. Allerdings wurde auch darauf verwiesen, dass der CDU-Vorsitzende am Abend noch etliche Gespräche führen wolle.
In den vergangenen Tagen wurde Warken bereits als Topkandidatin gehandelt. Da es ihr gelang, auf dem schwierig Posten der Gesundheitsministerin eine Reform durchzusetzen: die gravierenden Einsparungen bei den gesetzlichen Krankenkassen.
Linnemann wäre nach der Bundestagswahl gern Arbeits- und Sozialminister geworden, als der Job an die SPD ging, lehnte er das Wirtschaftsressort ab. Zuletzt war es deshalb etwas stiller um ihn geworden.
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