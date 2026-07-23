Die Wahrheit: Menschen mit Drall
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein schwankendes Wesen erfreuen.
Die Wissenschaft hat festgestellt,
dass niemand seine Linie hält.
Der Mensch ist dazu ausersehen,
im Wackelgang voran zu gehen.
Die Unwucht prägt des Menschen Schritt
und teilt sich auch dem Denken mit.
Er glaubt, er denke gradeaus
und lässt sogleich nur Bullshit raus.
Beim Gehen schwankt der Mensch nach links,
selbst ohne Frühschoppen und Drinks.
Im Denken aber hat er’s Leiden,
den rechten Sumpf dumpf abzuweiden.
Die Wissenschaft ist nun gefragt,
wie er, der Mensch, dem Drall entsagt.
Ein Klaps mal auf die grauen Zellen
mag da das Weltbild schon erhellen.
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Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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