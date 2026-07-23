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Die WahrheitMenschen mit Drall

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein schwankendes Wesen erfreuen.

Wirbelnder Balletttänzer

Foto: Marcus Lieberenz/bildbuehne.de

Von

Reinhard Umbach

Die Wissenschaft hat festgestellt,

dass niemand seine Linie hält.

Der Mensch ist dazu ausersehen,

im Wackelgang voran zu gehen.

Die Unwucht prägt des Menschen Schritt

und teilt sich auch dem Denken mit.

Er glaubt, er denke gradeaus

und lässt sogleich nur Bullshit raus.

Beim Gehen schwankt der Mensch nach links,

selbst ohne Frühschoppen und Drinks.

Im Denken aber hat er’s Leiden,

den rechten Sumpf dumpf abzuweiden.

Die Wissenschaft ist nun gefragt,

wie er, der Mensch, dem Drall entsagt.

Ein Klaps mal auf die grauen Zellen

mag da das Weltbild schon erhellen.

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4 Kommentare

 / 

  • Drall, Knall, Fall,



    Alles endet im All.



    Im All, da fing es an,



    Ich kann nicht mehr, bis dann.



    "Annemie,



    ich kann nit mieh, ich will nit mieh."

  •

    Was war das für ein gequälter Drall



    Brach ein Flugzeug durch den Schall?



    Oder ob des linkspotig Tier sich was gelassen hat?



    Doch ist‘s wohl eher sumpfig rechts die 🧠petit Schale



    Nix inne Birne immer im eignen Tran - braune Wale



    N Klaps auffen Detz? - …ist für sojet 🫍 🫍 -



    Ah geh! - Wie‘ Fliegenschiß in die Schale.

  •

    Bei RECHTSDRALL und RECHTSRUCK auch gilt:



    Man erahnt Intention taz-Bild,



    Rechnet man Wirksamkeit von Drall,



    Hilft Physik nicht in diesem Fall:



    /



    www.rnd.de/politik...EXR64VJL2HNDA.html

  •

    RECHTSRUCK, RECHTSDRALL IM SYSTEM:



    MITTESTUDIE SIEHT'S PROBLEM...



    /



    Teils mehrdeutig ist das Wort drall,



    Der Duden zeigt es auch als prall,



    Das kann hier mollig gar bedeuten,



    Es ist Eigenschaft dann bei Leuten.



    /



    Nun war es aber auch der Fall,



    Dass für Kanonen wurde Drall



    Kennzeichen für stabile Bahn:



    Wenn Kugeln aus dem Rohr "rausfahrn".



    /



    Drall bezeichnet dann ähnlich Spin,



    Was Impuls ist in Teilchen drin,



    Was ist beim Ball dann "mit Effet",



    Wie ich's beim beim Tischtennis oft seh.



    /



    Der Drallsatz der Mathematik,



    Im Teilbereich der Kinematik,



    Kann Menschen sicher nicht erklären,



    Wenn sie sich gegen Logik wehren.



    /



    www.publik-forum.d...-zurueck-zur-mitte



    /



    Juli 2026, MR 🏓

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