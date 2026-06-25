D igitaler Euro: Das klingt ein bisschen geheimnisvoll, denn das neue Geld soll erst 2029 kommen. Aber eine weitere Hürde ist jetzt genommen: Der zuständige Ausschuss im EU-Parlament stimmte in dieser Woche dafür, dass die Europäische Zentralbank (EZB) das Mandat erhält, den digitalen Euro in ein paar Jahren auszugeben. In diesem parlamentarischen Verfahren ging allerdings die zentrale Frage unter: Was soll ein digitaler Euro überhaupt? Der Zahlungsverkehr funktioniert auch jetzt.

Unter anderem sind im Angebot: Bargeld, Überweisungen, Lastschriften, EC-Karten, Kreditkarten, Paypal. Früher gab’s auch noch Schecks und Wechsel. Die Welt des Geldes ist in ständigem Wandel. Wer einst Reiseschecks gezückt hat, nimmt heute seine EC-Karte. Da wirkt es modern, dass auch die EZB mit der Zeit gehen und einen digitalen Euro einführen will. Trotzdem bleibt ungeklärt, wofür man dieses Zentralbankgeld brauchen soll.

Bisher sind die Zentralbanken nicht stark ins Alltagsgeschäft involviert, den normalen Geldtransfer wickeln vor allem private Banken ab. Die Zentralbanken drucken nur die Banknoten – was sie auch künftig tun wollen. Die EZB versichert, dass sie das Bargeld nicht abschaffen möchte, und dass es den digitalen Euro nur zusätzlich geben soll.

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Er soll wie virtuelles Bargeld funktionieren, weil das echte Bargeld an Bedeutung verliert. Diese EZB-Begründung ist seltsam zirkulär: Wenn man Bargeld kaum noch braucht, ist es auch digital überflüssig. In Wahrheit ist der digitale Euro vor allem eine PR-Maßnahme der EZB, um den Hype rund um die Kryptowährungen zu beenden. Bitcoin oder Ethereum tun so, als wären sie digitales Geld – sind aber spekulative Schneeballsysteme.

Die EZB hat recht, wenn sie die Kryptowährungen kritisiert. Trotzdem dürfte ein digitaler Euro diesen Wahnsinn nicht beenden. Denn die Kryptowährungen sind so erfolgreich, weil sie versprechen, ganz ohne Staat auszukommen. Die EZB ist aber bekanntlich eine öffentliche Institution. Der digitale Euro ist überflüssig. Normalbürger brauchen ihn nicht, und Kryptofans werden sich nicht für ihn interessieren.