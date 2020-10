Schwerverletzter bei Unfall auf der A3 : Unfall wegen Danni-Protest?

A49-GegnerInnen seilen sich von Brücke ab und lösen einen Stau auf der A3 aus. Am Stauende kommt es zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten.

GIEßEN afp | Im Zuge der Proteste gegen den umstrittenen Ausbau der Autobahn 49 in Mittelhessen ist es am Dienstag auf der südlicher gelegenen A3 zu einem Unfall gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt, als er mit seinem Auto in ein Stauende fuhr, wie ein Polizeisprecher in Gießen am Dienstag mitteilte.

Am Morgen seilten sich bei Idstein mehrere Umweltschützer von einer Brücke über der A3 ab, um gegen den Ausbau der A49 zu demonstrieren. Die Beamten sperrten daraufhin beide Fahrspuren zwischen Idstein und Bad Camberg.

Es bildeten sich kilometerlange Staus in beide Richtungen. An einem Stauende ereignete sich dann laut Polizei der Unfall. Der Zustand des schwerverletzten Autofahrers sei stabil. Zunächst hatte die Polizei von mehreren Verletzten gesprochen.

Am Dienstagnachmittag waren demnach noch sechs Umweltaktivisten zur Identitätsfeststellung bei der Polizei. Auf sie kommen Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.

AktivistInnen weisen Zusammenhang zurück

Die Autobahngegner wiesen einen Zusammenhang zwischen der Protestaktion auf der Brücke und dem Unfall zurück. Es sei „schrecklich, dass es zu dieser Tragödie gekommen ist“, hieß es in einer Erklärung. Jeder Verkehrsunfall sei ein Schicksalsschlag.

Dass die Polizei den Auffahrunfall in Zusammenhang mit einer Abseilblockade über der A3 bringe, sei jedoch „geschmacklos“, „während Auffahrunfälle bei Autobahnstaus ansonsten als trauriger Alltag akzeptiert werden“. Die Aktivisten wollten später auf die Anschuldigungen reagieren.