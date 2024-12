Berlin taz | Die Leistungen deutscher Viert­kläss­le­r:in­nen in Mathe und Naturwissenschaften bleiben im internationalen Vergleich mittelmäßig. Das zeigt die Vergleichsstudie Timss 2023, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde.

Demnach erreichen Schü­le­r:in­nen hierzulande in Mathe im Mittelwert 524 Punkte und liegen damit auf dem Niveau der teilnehmenden EU- und OECD-Staaten. Der Abstand zu den Spitzenreitern Singapur (615) und Taiwan (607) entspricht jedoch mehr als einem ganzen Lernjahr. Schlusslicht ist Südafrika mit 362 Punkten.

Ähnlich fallen die Ergebnisse für die naturwissenschaftlichen Fächer Chemie, Physik, Geografie und Biologie aus, die an Grundschulen im Sachunterricht vorkommen. Hier liegen deutsche Schü­le­r:in­nen mit 515 Punkten etwas unter dem Mittelwert von EU (518) und OECD (526) und erneut weit hinter Primus Singapur (607).

Die vermeintlich gute Nachricht für Deutschland: Seitdem das Land 2007 erstmals an der Timss-Studie teilgenommen hat, haben sich die mathematischen Kompetenzen an Grundschulen im Grunde nicht verschlechtert. Auch in den Naturwissenschaften gibt es zumindest im Vergleich zur letzten Untersuchung 2019 keine signifikanten Leistungseinbußen.

Größere Vielfalt

Und das, obwohl die getesteten Kinder von den pandemiebedingten Schulschließungen betroffen waren. Erschwerend ist aus Sicht der Au­to­r:in­nen hinzugekommen, dass seit 2007 die Anteile der Schü­le­r:in­nen „mit besonderen Unterstützungsbedarfen“ (von 3,4 auf 6 Prozent) sowie von Schü­le­r:in­nen mit Migrationsgeschichte (von 28,6 auf rund 40 Prozent) jeweils stark gestiegen seien.

Es gibt jedoch auch mehrere bedenkliche Befunde: allen voran die anhaltend große Gruppe leistungsschwacher Schüler:innen. In Mathe hat jedes vierte Kind zum Ende der Grundschule Probleme mit einfachen Rechen- und Anwendungsaufgaben. „Mathematisches Lernen in der Sekundarstufe wird dieser Schülergruppe erhebliche Schwierigkeiten bereiten“, warnen die Autor:innen.

Dazu kommt ein negativer Langzeittrend. So ist der Anteil der Leistungsschwachen zwar seit 2007 unverändert, die Leistungen innerhalb dieser Gruppe sinken aber. Noch gravierender sieht es in den Naturwissenschaften aus: Dort verfügt fast jedes dritte Grundschulkind nur über elementares Wissen. Zudem sind die Unterschiede zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Kindern noch ausgeprägter als in Mathe.

Sorge bereitet den Timss-Autor:innen, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulleistungen in Deutschland so gravierend ausfällt wie sonst in kaum einem anderen Land. Ein Befund, der sich seit dem ersten „Pisa-Schock“ vor gut 20 Jahren im Wesentlichen nicht verändert hat.

Lernvorsprung in Klasse vier: ein Jahr

So stellt auch die Timms-Studie fest: Kinder aus Familien mit mehr als 100 Büchern zu Hause haben sowohl in Mathe als auch in Naturwissenschaften in Klasse vier bereits einen Vorsprung von etwa einem Lernjahr. Ähnlich hoch fällt der Leistungsvorsprung zwischen Schü­le­r:in­nen aus, deren Eltern in Deutschland geboren sind, und jenen, deren Elternteile beide im Ausland geboren sind. Auch dieser Zusammenhang hat sich seit 2007 kaum verbessert.

Positiv ist hier immerhin eine Entwicklung: In Mathe sind die Leistungsnachteile von Schü­le­r:in­nen mit einem im Ausland geborenen Elternteil seit 2007 stark zurückgegangen.

Die Nachteile bestimmter Schülergruppen reichen aber noch weiter. So zeigt die Timss-Studie, dass Kinder, die bei dem Mathetest gleich gut abschneiden, von Lehrkräften sehr unterschiedlich benotet werden, und dass Kinder aus sozioökonomisch besser gestellten Familien häufiger eine Gymnasialempfehlung erhalten. Allerdings hängt auch der Wunsch der Eltern, welche weiterführende Schule das Kind besuchen soll, stark von ihrer sozioökonomischen Realität ab.

Die Au­to­r:in­nen fordern hier eine gezielte Unterstützung der leistungsschwachen Schü­le­r:in­nen und die „Herstellung von Chancengerechtigkeit“. Weitere Forderungen sind unter anderem, die Motivation und das Interesse an den Fächern Mathe und Naturwissenschaften stärker zu fördern. Etwa indem im Sachkundeunterricht auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen stärker behandelt würden. Für den Schutz der Natur interessieren sich die Schü­le­r:in­nen nämlich besonders.

Timms steht für Trends in International Mathematics and Science Study und wird seit 1995 alle vier Jahre erhoben. Deutschland hat nach 2007, 2011, 2015, 2019 nun das fünfte Mal an der Vergleichsstudie teilgenommen. An der vorliegenden Ausgabe waren rund 360.000 Viert­kläss­le­r:in­nen aus 58 Staaten und fünf Regionen beteiligt.