An den meisten naturwissenschaftlichen und mathematisch orientierten Schulen sind deutlich mehr Jungs als Mädchen. Genau so wie an meiner Schule. Wir haben 20 Jungs und 10 Mädchen in der Klasse, wobei es manchmal schwer ist sich durchzusetzen.

Das Leben einer Frau 2025 „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ Zum feministischen Kampftag am 8. März wird die wochentaz zur Frauentaz. Auf 52 Seiten blicken wir auf das gesamte Leben einer Frau – von der Geburt bis zum Tod. Auf taz.de widmen wir uns dem Thema ganze drei Tage.

Der Mangel an Mädchen liegt natürlich nicht daran, dass wir weniger intelligent sind, sondern weil sich einfach mehr Mädchen für andere Dinge wie Sprachen oder Musik interessieren.

Oft ist es so, dass sich Jungs für andere Sachen interessieren als Mädchen und wir deshalb manchmal überstimmt werden. Ob das nun ungerecht ist oder nicht, kann man nicht so genau sagen, da natürlich auch Mädchen die selbe Meinung haben können wie Jungs.

Aber im Unterricht sind es eigentlich immer Jungs die besonders laut sind. Dadurch kriegen wir manchmal mehr Hausaufgaben oder machen eine Sache doch nicht, weil die Jungs eben zu laut waren, auch wenn wir nichts gemacht haben. Natürlich machen das nicht alle Jungs, aber trotzdem ein Großteil.

Wir Mädchen halten gut zusammen

Weil es an meiner Schule so wenige Mädchen sind, hat eine Schülerin vor einigen Jahren den Marie-Curie-Tag erfunden. Marie Curie war eine Chemikerin und Physikerin, die zwei Nobelpreise gewonnen hat. An diesem Tag, der nach der Wissenschaftlerin benannt wurde, werden Mädchen, die von der Grundschule auf unser Gymnasium wechseln wollen, sich aber nicht sicher sind, ermutigt, auf unsere Schule zu kommen, damit es mehr Mädchen werden.

Und das scheint bis jetzt auch ganz gut zu klappen. Mir ist aufgefallen, dass in der neuen fünften Klasse schon viele Mädchen sind, so dass es einen guten Ausgleich gibt. Natürlich sind es immer noch mehr Jungs. Aber ich habe das Gefühl, dass es sich mehr ausgleicht.

Die Mädchen aus meiner Klasse und ich halten ziemlich gut zusammen. Wir helfen uns gegenseitig und sind eigentlich alle mit einander befreundet. Man ist natürlich nicht mit allen gleich eng befreundet, aber wir verstehen uns alle super miteinander. Zu bestimmten Feiertagen organisieren wir auch manchmal Dinge, wie zum Beispiel an Weihnachten. Wir machen an Weihnachten immer mit der ganzen Klasse ein Klassenwichteln, aber wir Mädchen machen uns auch nochmal ein extra Mädchenwichteln, da wir dabei unsere eigenen Regeln machen können und es uns einfach Spaß macht.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fußbälle, Schüsse, Tore – ein normales Jungsding oder? In meiner Klasse nicht. Ein paar von uns Mädchen spielen in der Frühstücks- oder Hofpause auch gerne Fußball, wobei die Jungs erst nicht wollten das sie mitspielen. Jetzt, da das schon zwei Jahre geht, haben sie die Mädchen akzeptiert und lassen sie immer mitspielen.

Man kann es mit Jungs aushalten

Es ist schon ein bisschen komisch an einer Schule zu sein, wo so viele Jungs sind, aber so dolle stört es mich eigentlich auch nicht. Ja, ich meine, Jungs können nervig sein, aber man kann es mit ihnen aushalten. Als ich nach der vierten Klasse auf das Gymnasium wechselte, wusste ich, dass dort viel mehr Jungs als Mädchen sein werden. In meiner Grundschulklasse waren wir ungefähr zur Hälfte aufgeteilt und ich konnte mir anfangs nicht vorstellen, wie es sein würde.

Jeden Monat wird bei uns ein neuer Sitzplan festgelegt. Jeder kann dann auf einen Zettel schreiben, neben wem er gerne sitzen würde und neben wem nicht. Mein Klassenlehrer sammelt diese Zettel dann ein und erfüllt unsere Wünsche, oder auch nicht. Das ist immer Zufallssache. Dabei muss aber ein Mädchen neben einem Jungen sitzen, obwohl dann immer noch Jungs neben Jungs sitzen. Natürlich verstehen sich auch nicht alle Jungs aber trotzdem finde ich es etwas unfair. Ich mag es nicht neben einem Jungen zu sitzen. Nicht weil ich sie alle hasse, sondern weil ich mich einfach nicht so richtig mit ihnen verstehe. Manche sind auch laut oder nehmen den ganzen Tisch ein.

Da meine Schule einen Schwerpunkt auf Mathematik und Naturwissenschaften hat, haben wir nicht nur viel Mathe-, Physik- und Biologie-Unterricht, sondern auch viele Wettbewerbe. Wir haben zum Beispiel die Matheolympiade, den Känguru Wettbewerb und den Informatik-Biber. Immer im Dezember haben wir auch noch Mathe und Physik im Advent, was wie ein Adventskalender funktioniert. Dort macht man jeden Tag ein Experiment oder eine Matheaufgabe und muss die richtige Lösung ankreuzen. Das ist eigentlich ganz cool, aber es ist manchmal ein bisschen blöd da man jeden Tag diese Aufgaben machen muss.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: taz talk zum Frauentag 2025 Live am 7.3.25 ab 19 Uhr Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kein Mädchen sollte Angst haben

Auch wenn es so viel mehr Jungs an mathematischen und naturwissenschaftlichen Schulen sind, finde ich kein Mädchen sollte Angst haben dort hin zu gehen. Ich habe mich auch getraut und jetzt bin ich eigentlich sehr glücklich da. Natürlich ist es schwerer als die Grundschule, aber ich mag meine neue Klasse eigentlich, auch wenn dort so viele Jungs sind. Es wäre schön wenn sich ein paar mehr Mädchen ermutigt fühlen, vielleicht durch diesen Text oder etwas anderes, auf eine solche Schule zu gehen.

Ob ich, wenn ich mit der Schule fertig bin, etwas mit Mathe, Bio oder Physik machen möchte, weiß ich noch nicht so genau. Ich mag auch Englischunterricht oder malen. Vielleicht mache ich einfach beides.

Klara, 12 Jahre