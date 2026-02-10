piwik no script img

Klimakrise und WeidelandReiche sind mitgemeint

Kommentar von

Tim Feldmann

Bis zum Jahr 2100 könnte die Hälfte der weltweiten Weideflächen verschwinden. Nicht nur die Nahrungsversorgung der Ärmeren ist dadurch gefährdet.

Freilaufende Kuh in schwül-heißem Weideland
Nicht nur in Afrika verschwinden Graslandschaften für Weidetiere Foto: Nico Smit/Zoonar.com/imago

Z wei Drittel der Weideflächen Afrikas drohen wegen des Klimawandels zu verschwinden. Und wieder sind vor allem jene betroffen, die am wenigsten für die Erderwärmung können. Aber es wäre naiv zu glauben, dass schwindende Weideflächen nur die Menschen in Afrika träfen. Auch die europäische Mittelschicht sitzt mit in der Tinte: Eine Studie, an der das Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung beteiligt war, prognostiziert nun den Verlust der Hälfte aller Weideflächen weltweit. Da sollte nicht nur der Ziege das Gras im ersten Magen stecken bleiben.

Die aktuelle Studie benennt das Problem sehr deutlich: Nicht nur in Afrika verschwinden Graslandschaften für Weidetiere, sondern eben weltweit die Hälfte aller Weideflächen. Dadurch werden nicht nur die Bauern ihrer finanziellen Lebensgrundlage beraubt, ebenso ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährdet. In Zahlen ausgedrückt sind – Stand jetzt – weit über hundert Millionen Menschen betroffen, deren Existenz auf der Viehhaltung fußt.

Die Zahl der Weidetiere, deren Weiden Wüste werden, geht in die Milliarde. Nicht nur bahnt sich mit dieser Prognose eine Flucht von Menschen in andere Regionen und Länder enormen und ungeahnten Ausmaßes an. Gleichwohl steht die globale Ernährungssicherheit auf dem Spiel, wenn eine der wichtigsten Säulen der globalen Nahrungsmittelproduktion kollabiert.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Auch wenn viele Menschen Katastrophenmeldungen wie diese nicht mehr hören und lesen können und ebenso Appelle an die eigene Lebensführung leid sind – es bleibt dabei: Klimakrise und Artensterben sind existenzielle Bedrohungen. Klar ist auch: Die Betroffenen, das sind nicht länger nur die Menschen des globalen Südens.

Die behütete Mittelschicht Mitteleuropas muss erkennen: Wird der Schalter nicht umgelegt, bleibt eine gesicherte Ernährung auf lange Sicht nicht selbstverständlich. Ökologische Krisen stellen gerade die Gewissheiten früherer Generationen infrage. Wenn schon vieles zusammenbricht, wie wäre es dann mit etwas Aufbruchstimmung und konsequenter Krisenprävention?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Tim Feldmann
Themen #Klimawandel #Nutztiere #Afrika #Nahrungsmittel #Agrarpolitik #Lebensmittel #Kommentar
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
An den Ästen einer Kaffeepflanze, die weit in den blauen Himmel hinaufragt, wachsen zahlreiche rote und gelbe Kaffefrüchte. Die Blätter der Pflanze sind saftig grün.
Entwaldung für Kaffeeanbau Wenn der Wald stirbt, stirbt der Regen

In Brasilien zerstört Kaffee seine eigene Lebensgrundlage: den Regen. Warum Kaffee ein kannibalistischer Rohstoff ist. Und wie es auch anders geht.

Von Theresa Walter
Ein verheerender Flächenbrand
Waldbrände 2025 Brennpunkt Europa

Vom Mittelmeer bis nach Brandenburg: Ein Sommer im Zeichen der Klimakrise – mit dem Epizentrum in Südeuropa. Auch Deutschland ist betroffen.

Von Nick Reimer, Erich Rathfelder, Jürgen Gottschlich, Ferry Batzoglou und Reiner Wandler
Steffen Hinrichs steht auf einer abgezäunten Weide, hinter ihm Kühe
Landwirtschaft gegen Naturschutz Und nebenan der Wolf

Milchbauer Steffen Hinrichs schützt seine Kälber mit speziellen Zäunen. Aber er findet auch gut, dass die EU den Abschuss von Wölfen erleichtern will.

Von Jost Maurin

klimawandel

Eine Person steht an einer überfluteten Meeresküste
Wetter in der Klimakrise Januar 2026 war trotz Kältewelle fünftheißester Januar

Europa und die US-Ostküste erlebten außergewöhnlichen Frost. In anderen Teilen der Welt war es hingegen viel zu warm.

Über dem Dachgiebel eines Einfamilienhauses schwebt Dämm-Material an einem Kran
Entwurf durchgesickert Bundesregierung schreibt schwaches Klimaschutzprogramm

Bis März muss die Bundesregierung ein Klimaschutzprogramm vorlegen. Ein geleakter Entwurf zeigt: Den Klimazielen kommt sie damit wahrscheinlich gar nicht näher.

Von Jonas Waack

Ein lustig verkleidetes Elektroauto der Marke VW auf einer Automesse
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“

Die deutschen Autokonzerne verhalten sich arrogant, sagt die Physikerin Birgit Scheppat. Sie müssten umsteuern – dann gelinge auch das Comeback.

Interview von Nanja Boenisch

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Mehr Nachhaltigkeit durch Verzicht Ich sage nein, weil ich es kann
2
Massaker in Iran Die unsolidarische Linke
3
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“
4
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
5
Abschaffung der Demokratie Was ist Faschismus?
6
Brandmauer-Debatte Linke weist Vorwurf bewusster Zusammenarbeit mit AfD zurück