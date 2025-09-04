piwik no script img

taz zahl ich

Folgen der KlimakriseDeutlich erhöhte Gefahr von Waldbränden in Europa

Ohne Klimawandel wären Waldbrände wie dieses Jahr in Spanien und Portugal nur alle 2.5000 Jahre wahrscheinlich – mit sind sie es alle 13 Jahre.

Eine Kuh steht auf verbranntem Weideland auf einer Hochgebirgsrinderfarm
Nach den Bränden bleibt nichts mehr für Mensch und Tier, so wie hier in Galizien Foto: Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa
Nick Reimer
Von Nick Reimer

Berlin taz | So sieht der Klimawandel aus: Die heißen, trockenen und windigen Bedingungen, die in diesem Jahr die tödlichen Waldbrände in Spanien und Portugal befeuerten, treten heute 40-mal häufiger als im vorindustriellen Klima auf. Das ist Ergebnis einer Untersuchung der World Weather Attribution, einem Zusammenschluss von internationalen Forschungsinstituten, darunter unter anderem das Imperial College London und das Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Der Studie zufolge war die Feuer verursachende Hitzewelle wegen des Klimawandels 200-mal wahrscheinlicher und bereits 3 Grad wärmer.

„In nur einer Woche verbrannten in Spanien mehr als 175.000 Hektar Land – doppelt so viel wie im Jahresdurchschnitt einer gesamten Waldbrandsaison seit 2006“, erklärte Co-Autorin Clair Barnes vom Centre for Environmental Policy des Imperial College. Insgesamt vernichteten die Feuer 2025 in Spanien bislang mehr als 380.000 Hektar, in Portugal 260.000 Hektar, fast 3 Prozent der Landfläche. In einer Welt ohne den Klimawandel wären ähnliche Hitzewellen seltener als alle 2.500 Jahre zu erwarten. Mit einer Globalerwärmung von bislang durchschnittlich 1,3 Grad sind solche Ereignisse aber alle 13 Jahre möglich.

Zwar betonen die Wissenschaftler, dass ihre Analyse keine vollständige Attributionsstudie sei: Ihre Arbeit beruht auf Wetterbeobachtungen. Anders als in vielen Arbeiten der Attributionsforschung wurden keine Klimamodelle verwendet.

Die Ergebnisse decken sich jedoch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Entwicklungen rund um das Mittelmeer: Hier steigt die Lufttemperatur derzeit um 20 bis 50 Prozent schneller als im globalen Durchschnitt. Würden die Ziele des Pariser Klimavertrags eingehalten, liegt die Temperatur in 75 Jahren um 2 bis 3,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Danach sieht es derzeit aber nicht aus, weshalb zum Ende des 21. Jahrhunderts wenigstens 5 Grad mehr wahrscheinlicher sind.

Nach Daten des europäischen Waldbrand-Informationssystems Effis erlebte Europa 2025 seine bisher schlimmste Waldbrandsaison. Obwohl der Sommer in Deutschland immer wieder Regen mit kühlerem Wetter brachte, registriert die Effis-Statistik auch hierzulande einen neuen Rekord: 5.350 Hektar brannten. Das ist fast zehnmal so viel wie im langjährigen Mittel.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Waldbrände #Klima #Umwelt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand

Trumps Klimabericht

US-Experten werfen Regierung Täuschung vor

Wissenschaftler entlarven Klimabericht der US-Regierung als gezielte Desinformation. Sie wende Methoden an wie einst die Tabakindustrie.
Tundra, ein großer Felsen, eine person in lila Tshirt steht die Arme ausgebreitet darauf

Shifting Baselines

Klimaanpassung in ihrer absurderen Version

Kolumne Wir retten die Welt von Bernhard Pötter
Ein Waldbrand ist schlimm, zwei Feuer sind schlimmer. Wenn aber drei Brände das neue Normal sind, muss sich niemand mehr über das vierte aufregen. Oder?
Feuer in Portugal.

Feuer in Spanien

Urlaubsland ist abgebrannt

Ascheregen, gelber Himmel – Spanien wird von Waldbränden in bisher nicht gekanntem Ausmaß heimgesucht. Die Feuerwehren sind völlig überfordert.
Von Reiner Wandler

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid

2

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

3

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

4

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

5

Rechte für Transfrauen

Pack die Badehose wieder ein

6

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein