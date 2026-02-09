piwik no script img

Geplante MietrechtsreformDas durchgesessene Sofa bringt die Rendite

Gereon Asmuth

Kommentar von

Gereon Asmuth

Die geplante Mietrechtsreform ist überfällig und in großen Teilen gut. Umso schlimmer, dass sie einen weiteren Joker für Mieterhöhungen enthält.

Dreiteiliges altes braunes Ledersofa steht in einer Ecke
Einfach ein altes Sofa in die Wohnung stellen und schon lässt sich die Miete ordentlich erhöhen Foto: Zoonar/picture alliance

D anke! Ja, man muss die Bundesregierung auch mal loben. Denn SPD-Justizministerin Stefanie Hubig hat angekündigt, dem wuchernden Wildwuchs auf dem Mietmarkt Einhalt zu gebieten: Indexmieten sollen gekappt werden und säumige Mie­te­r:in­nen eine Nachzahlfrist bekommen, um der Räumung zu entgehen. Auch Kurzzeitverträge sollen so gekürzt werden, dass sie der Lebensrealität der Wohnungssuchenden entsprechen und nicht dem Profitinteresse der Besitzenden. Das ist überfällig, aber da ginge viel mehr. Immerhin passiert mal etwas. Falls die Reform wirklich kommen sollte – trotz bleibender Probleme.

Dass durch die Gesetzesnovelle keine neuen Wohnungen entstehen, kann man dem Papier nicht zum Vorwurf machen. Natürlich brauchen wir Neubau. Aber selbst mit der besten Baupolitik wird der nicht vom Himmel fallen. Zudem wird wegen hoher Kosten keine für Normalverdienende bezahlbare Wohnung entstehen. Wer billige Wohnungen will, muss den Bestand sichern, daran führt kein Weg vorbei.

Umso unverständlicher ist es, dass Hubig den Ver­mie­te­r:in­nen gleich den nächsten Joker auf den Tisch legt. Der Mietaufschlag bei möblierten Wohnungen soll nicht, wie vielfach geschrieben, auf 5 Prozent „begrenzt“ werden. Die sind vielmehr der Standardwert, den Ei­gen­tü­me­r:in­nen pauschal draufschlagen können, ohne den Wert der Möblierung berechnen zu müssen. Da reichen also ein durchgesessenes Sofa samt Tisch und Bett, und schon stiegt die Miete legal um 5 Prozent.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Wer noch mehr kassieren will, darf das weiter tun, beispielsweise mit hochwertigen Möbeln. Aber was ist „hochwertig“? Und wer soll das kontrollieren? Die Wohnungssuchenden, denen nicht mehr als ein „Friss oder stirb“ bleibt, werden sicher nicht aufbegehren, sie wollen ja einziehen. Klar, sie dürfen später klagen. Aber das ist weltfremd, weil viele Betroffene das Risiko, zu verlieren, gar nicht tragen können. Wirksam wären nur zwei Wege: der Verzicht auf alle schwammigen Wenn und Abers, die garantiert von Vermieterseite ausgenutzt werden. Oder noch besser: eine regelmäßige staatliche Mietenaufsicht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Gereon Asmuth

Gereon Asmuth

 Ressortleiter taz-Regie
Leiter des Regie-Ressorts, das die zentrale Planung der taz-Themen für Online und Print koordiniert. Seit 1995 bei der taz. 2000 bis 2005 stellvertretender Leiter der Berlin-Redaktion. 2005 bis 2011 Leiter der Berlin-Redaktion. 2012 bis 2019 Leiter der taz.eins-Redaktion, die die ersten fünf Seiten der gedruckten taz produziert. Hat in Bochum, Berlin und Barcelona Wirtschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und ein wenig Kunst studiert. Mehr unter gereonasmuth.de. Bluesky:@gereonas.bsky.social Mastodon: @gereonas@social.anoxinon.de Foto: Anke Phoebe Peters
Themen #Mieten #Stefanie Hubig #Wohnungen #Bundesregierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Gruppe Menschen, sechs männliche Babys, Kinder und Jugendliche, scheinbar Geschwister, sitzen umringt und direkt anblickend eine Frau, implizit die Mutter.
Hotel Mama Die Mieten, die Boomer und ihre Kinder
Kolumne übrigens von Simone Schmollack

Die Immobilien- und Mietpreise sind hoch. So hoch, dass Kinder auch dann noch bei Mama und Papa wohnen, wenn sie fast schon selbst Eltern sind.

Menschen protestieren gegen zu hohe Mieten
Mietrecht Was die Justizministerin plant, um Mieter zu schützen

Wucherpreise für Kurzzeitmieten und möblierte Wohnungen: Eine Reform soll MieterInnen davor schützen. Die Opposition hat noch mehr Ideen.

Von Kersten Augustin
Luftansicht des Berliner Ortsteils Friedrichshain
Gutachten zur Sozialwohnungsquote Quotieren ist das neue Deckeln

Die Sozialwohnungsquote könnte in Berlin wieder für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Und das sogar rechtssicher, wie ein neues Gutachten zeigt.

Von Jonas Wahmkow
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

6 Kommentare

 / 
  • P

    In einer Radiosendung des Deutschlandfunks vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass etwa 17% der Wohnungen die im Besitz des Bundes sind, leer stehen. Wenn das auch nur annähernd richtig ist, dann ist das ein unglaublicher Skandal. Möglicherweise weiß jemand mehr darüber?

  •

    taz: *Der Mietaufschlag bei möblierten Wohnungen soll nicht, wie vielfach geschrieben, auf 5 Prozent „begrenzt“ werden.*

    Die Merz/Söder/Klingbeil-Koalition entwickelt sich immer mehr zu einer 'FDP für Superreiche'.

    Dann kommt noch hinzu, dass die Merz-Union sich strikt gegen ein AfD-Verbotsverfahren stellt, denn solange das Damoklesschwert AfD über unseren Köpfen schwebt, kann die Merz-Union den Sozialstaat (Art. 20 GG) weiterhin fleißig demontieren, weil die SPD es nicht wagt einen Koalitionsbruch zu riskieren und brav alles Unsoziale mitmacht, was diese "BlackRock-Partei" möchte.

    Wenn keine günstigen Wohnungen gebaut werden, dann muss man eben enteignen um bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Es wird Zeit, dass man die großen 'Vermieter-Haie' enteignet, denn so kann es ja wohl nicht weitergehen, dass immer mehr Bürger auf der Straße sitzen müssen.

    Die Vergesellschaftung von Bestandswohnungen bezeichnet die Überführung von privatem Eigentum großer Immobilienkonzerne (oft >3.000 Einheiten) in Gemeineigentum, um Mieten zu senken und Spekulation zu stoppen. Sie basiert auf Art. 15 GG, erfordert eine angemessene Entschädigung und ist rechtlich grundsätzlich möglich.

    • D

      @Ricky-13:

      Selten so einen Unsinn gelesen.



      Von der Motivation der Merz Regierung über die Folgen von der Mieten Regulierung zu der Phantasie, dass Verstaatlichung auch nur eine zusätzliche Wohnung bringen würde... Aber das ist ja egal. Hauptsache diejenigen die schon eine günstige zentrale Wohnung haben, sollen diese auf ewig behalten.

  • M

    Die Vorschläge zur Mietrechtsverschärfung sind wie erwartbar zahnlos und damit ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ein weiterer Nagel im Sarg der SPD, die scheinbar nur noch hofft, dass sich die Lebensverhältnisse der Unter- und Mittelschicht wie von selbst verbessern, wenn man nur lange genug in der Regierung ist.

  • DR

    Das Grundgesetz ist eben nicht vollständig: Für eine funktionierende Demokratie reicht es nicht aus, mit der Maßgabe 'Eigentum verpflichtet' Hausbesitzern und Unternehmern ohne entsprechende juristische Folgen Rechte zuzubilligen, die das Leben der Ärmeren und ihr Überleben in der Klimakrise einschränken: Wozu haben wir einen staatlichen Rahmen, wenn es wenigen Besitzenden möglich ist, andere in einem 'marktwirtschaftlichen' System auszunutzen, wenn sie gesellschaftlich erworbene, die Produktivität steigernde und unter Zuhilfenahme von allgemeiner Manpower ihren Reichtum nach Belieben vergrößern können und unter Verweis auf mangelnde Rentabilität Menschen in die Armut treiben oder dort belassen. Das hätten die Eltern des Grundgesetzes -mindestens !- formulieren müssen: Ein Recht auf nachhaltige und zumutbare Arbeit und Auskommen, auf Wohnen und Nutzen wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Schutz der Gesundheit. Das muss einklagbar sein und den Profiteuren der Gesellschaft abgetrotzt werden können: Wenn wir jetzt erleben, dass das kapitalistische System sogar auch die Reichen ärmer macht, weil es den Armen die Arbeit und ein Auskommen nimmt, wird 'Demokratie' zum leeren Wunschkonzert!

    • D

      @Dietmar Rauter:

      Dieser Text ist schön formuliert. Aber nichts anderes als Utopie. Solange wir nicht den Warp Antrieb und den Replikator erfunden haben um 1. Durch billige saubere unendliche Energie die Versorgung der Menschheit sicher zustellen. Und 2. Die damit einhergehende Überbevölkerung auf andere Planeten zu Verschiffen. Dann wird das funktionieren...



      Ich Frage mich wie ein"Recht auf nachhaltige, zumutbare Arbeit" aussehen soll.



      Wer entscheidet was zumutbar ist für wen?



      Also wenn die AfD jetzt die absolute Mehrheit bekommt entscheidet sie was für mich eine zumutbare Arbeit ist? Entscheiden das e ein paar Technokraten auf Basis meines ersten Zeugnisses bzw der Meinung der Lehrer dort?



      Fällt da einem auf wo wir da landen?

meistkommentiert

1
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
2
Massaker in Iran Die unsolidarische Linke
3
Urteil im Fall Maja T. in Ungarn Unrecht im Recht
4
Die Kirche in der Bundeswehr Zeit, Schluss zu machen
5
Diskussion über Rentenreform Merz will die Altersvorsorge dem Kapitalmarkt ausliefern
6
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“