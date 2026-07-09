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Gen-Untersuchung bei SchwangerenNicht auf Kosten von Menschen mit Behinderung

Gastkommentar von

Jeffrey Raffo

In der Debatte um Pränataltests werden Menschen mit Behinderung als „vermeidbares Risiko“ behandelt. Das ist Diskriminierung, sagt Gastautor Jeffrey Raffo.

Ausschnitt eines Karyotyps, der eine Trisomie 21 zeigt
Ausschnitt eines Karyotyps, der eine Trisomie 21 zeigt Foto: ASTIER/BSIP/imago

E s ist nervig, wenn man sich sicher ist, auf der Seite der Engel zu stehen, und dann feststellt, dass der Teufel die ganze Zeit mit am Tisch saß. In diesen Wochen debattiert der Bundestag darüber, ob es ein Monitoring über die Folgen der Kassenfinanzierung nichtinvasiver Pränataltests geben soll. Und es gibt immer noch Abgeordnete, die genau das verhindern wollen: dass Daten und Fakten überhaupt ans Licht kommen. In meinem Herkunftsland wird kritisch über „White Feminism“ diskutiert. Gemeint ist damit ein Feminismus, der Rassismus wie einen störenden Nebenfaktor behandelt.

Jeffrey Raffo

kommt aus Cleveland in den USA und ist seit vielen Jahren in verschiedenen Gewerkschafts-Projekten in den USA und Deutschland tätig. Er ist Vater eines Sohnes mit Trisomie 21.

Ich erlebe gerade in Deutschland eine Variante davon: einen Feminismus, der die Perspektive von Menschen mit Behinderung zur Nebensache erklärt, solange reproduktive Freiheit berührt wird. Dabei werden die Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderung wie meinem Sohn, der Trisomie 21 hat, wieder ignoriert. Wenn ein behindertes Kind als „vermeidbares Risiko“ erscheint, dann bewegen wir uns längst mitten im Ableismus, mitten in der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung.

Meine erste politische Aktion war der Schutz von Abtreibungskliniken. Meine Haltung zu Paragraf 218 könnte also kaum klarer sein. Der Kampf für reproduktive Freiheit darf aber nicht dazu führen, dass wir Ableismus mit offenen Armen begrüßen. Und darin liegt genau die eigentliche Lehre aus der Kritik an White Feminism: Wer glaubt, eine Form von Diskriminierung bekämpfen zu können, indem andere Diskriminierungsformen geduldet werden, wird am Ende feststellen, dass keine der beiden verschwindet. Das hätten progressive Po­li­ti­ke­r:in­nen längst gelernt haben müssen.

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Gerade deshalb macht mich die Debatte so wütend über die Bundestagsabgeordneten, die nicht bereit waren, sich mit der Komplexität dieser Thematik auseinanderzusetzen, aber bereit waren, eine belastbare Grundlage für die weitere Debatte zu verhindern – und Menschen mit Trisomie 21 auf dem Altar gesellschaftlich akzeptierter Diskriminierung zu opfern.

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3 Kommentare

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  • HH

    Das Dilemma ist tief. Es ist kaum lösbar. Denn reproduktive Freiheit sollte immer losgelöst von dem Gedanken sein, das da ein potenzieller Mensch im Hintergrund wartet.



    Mit Pränataldiagnostik ist aber gerade der potenzielle Mensch das "Problem"



    Lösen könnte man das Dilemma vielleicht dadurch, dass werdende Mütter VOR Durchführung der Diagnostik überlegen müssen, wie sie mit dem Ergebnis umgehen. Denn heute ist es oft so, dass viele die Diagnostik angeboten bekommen mit dem Gedanken: Damit Sie wissen, dass alles in Ordnung ist.



    Ja, und dann ist nicht alles in Ordnung.



    In dieser Situation ist es nahezu unmöglich rational und bedacht vorzugehen. Die Eltern werden vor der Diagnostik zu wenig darüber aufgeklärt, was ein positives Ergebnis bedeutet. Von "Lebensgefahr für die Mutter" über "nicht lebensfähiger Embryo" bis hin zu "wird kein Abitur machen" ist da ja alles dabei.



    Ich wäre die letzte, die eine Mutter zwingen würde, wissentlich ein Leben zu wählen, das die lebenslange Verantwortung für ein niemals selbstständiges Kind beinhaltet.



    Aber mehr Informationen und vor allem mehr sozial akzeptierte und das Leben der Eltern nicht völlig ausblendende Alternativen sind zwingend notwendig.

  • C

    Wenn ein behindertes Kind als „vermeidbares Risiko“ erscheint, dann bewegen wir uns längst mitten im Ableismus, mitten in der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung.

    Wenn die Untersuchung stattfindet und über eine potentielle Abtreibung nachgedacht wird, ist es ist ja gerade kein Kind. Wenn man in dieser Phase der Schwangerschaft von einem Kind sprechen will, muss man konsequent auch gegen Abtreibungen aller Art sein.

  • T

    Als frühere Förderschullehrerin muss man auch ehrlich sagen, die überwiegende „Arbeit“ bei einem beeinträchtigten Kind trägt fast ausschließlich die Mutter. Die steht ja zig mal nachts auf, die sehe ich an jedem Elternabend, die bekommt die geballten Vorwürfe der Gesellschaft ab (muss sowas heute noch sein, etc.).



    Normalerweise bekommt man/frau ein Kind, dieses wird zunehmend selbstständiger und ist vielleicht irgendwann auch mal eine Unterstützung. Bei diesen Familien ist das anders, auch Mütter mit diversen Blutergüssen kenne ich, weil der Teenager außer Rand und Band gerät und sie die einzige vor Ort ist und alles abbekommt.

    Ich habe jeden Schüler/jede Schülerin sehr sehr gerne gehabt, wirklich, mit den Müttern hätte ich niemals tauschen wollen. Und wir sind in der Regel zu dritt/zu viert in der Klasse mit 8 bis 10, die Mutter meist alleine.

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