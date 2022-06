Ex-Kanzlerin gesteht kaum Fehler ein : Wohlfühltermin für Merkel

Nach langem Schweigen erklärt sich die Ex-Kanzlerin – auch zu ihrer Russlandpolitik. Das ist interessant, aber frei von Selbstkritik.

BERLIN taz | Am Ende sitzt Angela Merkel an einem kleinen Tisch im großen Salon des Berliner Ensembles, dem traditionsreichen Theater im Ostteil Berlins, und signiert Bücher. Sie werde nur unterschreiben und keine persönlichen Widmungen hinzufügen, das hat sie schon am Ende ihres Gesprächs mit dem Spiegel-Journalisten Alexander Osang angekündigt. Widmungen überforderten sie. Aber wahrscheinlich will die Kanzlerin a.D. auch nicht jeden Quatsch in Bücher schreiben, den sich die Leute so ausdenken. „Also falls jemand Lust hat, ich sitze da noch.“

Rein in den großen Salon darf nur, wer das schmale Büchlein dabei hat, in dem der Aufbau Verlag drei Reden Merkels gerade veröffentlicht hat. Eine davon, wahrscheinlich ihre persönlichste in der Zeit als Bundeskanzlerin, hat sie am 3. Oktober 2021 zum Festakt am Tag der deutschen Einheit gehalten. Es ist diese Rede, die dem Gespräch am Dienstag seinen Titel gegeben hat: „Was also ist mein Land?“ Das Buch ist der Anlass zur Veranstaltung, die Schlange vor der Tür des großen Salons ist schnell lang.

Doch für Merkel erfüllt der Abend natürlich eine andere Funktion. Die ehemalige Kanzlerin kann sich und ihr Handeln erklären – und damit der Debatte ihre Sicht der Dinge hinzufügen. Denn es geht ja um nicht weniger als die Deutung ihrer Kanzlerschaft. Und um die Frage: Hat sie im Umgang mit Russland und der Ukraine Fehler gemacht?

Ein halbes Jahr lang, seitdem Merkel das Kanzleramt an ihren Nachfolger von der SPD, Olaf Scholz, übergeben hat, hat sie sich öffentlich nicht geäußert, obwohl sich die Weltlage durch den russischen Angriffskrieg dramatisch verändert hat – und nicht nur der ukrainische Botschafter Andrej Melnyk ihrer „Appeasementpolitik“ eine Mitverantwortung an der Entwicklung zuschreibt. Es ist die erste öffentliche Veranstaltung seitdem, das Interesse ist groß, das Berliner Ensemble aufverkauft, der Saal proppenvoll. Phoenix überträgt live.

Kritik ist nicht vorgesehen

Doch als Merkel und Osang dann in den zwei großen grauen Sesseln vor der dunkelroten Wand sitzen, die gut zum barocken Plüsch- Ambiente im Theatersaal passt, fragt der Spiegel-Autor erst einmal, wie es ihr gehe. „Heute geht es mir persönlich sehr gut“, sagt die ehemalige Kanzlerin. Die beiden sprechen über die Ostsee, wo sie sich auskennt und die Leute so schön schweigsam sind, über fehlende Bewegung und Hörbücher, die Merkel für sich entdeckt hat.

Sie berichtet von ihrem Vertrauen in die neue Regierung und ihrer Lektüre von Macbeth. Das ist sympathisch, unterhaltsam und munter, Osang, Ostdeutscher wie die Ex-Kanzlerin, liefert ihr Vorlagen, bei denen sie ihren feinen Witz in Kurzpointen gut ausspielen kann. Wenn sie lese, so die ehemalige Kanzlerin etwa, sie mache jetzt nur noch Wohlfühltermine: „Da sage ich – ja.“

Doch auch im zweiten Teil, als es dann um Russland und den Krieg in der Ukraine geht, bleibt das anderthalbstündige Gespräch für Merkel ein Wohlfühltermin. Ihrer Sicht der Dinge zuzuhören ist interessant, aber Selbstkritik ist dabei nicht vorgesehen. „Also ich sehe nicht, dass ich da jetzt sagen müsste: Das war falsch, und werde mich deshalb auch nicht entschuldigen“, sagt die Ex-Kanzlerin. Ihr Urteil über den Krieg dabei ist klar: „Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt.“

Lange sei ihr klar gewesen, wie der russische Präsident Wladimir Putin tickt. Schon 2007 in Sotschi, „bei dem berühmten Besuch mit dem Hund“, habe er ihr gesagt, dass der Zerfall der Sowjetunion für ihn die schlimmste Entwicklung des 20. Jahrhunderts gewesen sei. „Für mich war das der Glücksumstand meines Lebens“, habe sie geantwortet. Dieser Dissenz habe sich fortgesetzt, der Kalte Krieg sei letztlich nicht beendet worden. Auch sei es nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, um den Krieg in der Ukraine zu verhindern – was „keine Rechtfertigung“ sein solle.

Die Annexion der Krim als Zäsur

Merkel verteidigt, dass sie sich 2008 gegen eine Nato-Beitrittsperspektive – den so genannten Membership Action Plan – für die Ukraine und Georgien stark gemacht hat. Sie sei sicher gewesen, dass Putin dies nicht einfach geschehen lassen würde. „Ich wollte das nicht weiter provozieren.“ Andernfalls hätte Putin schon damals einen „Riesenschaden in der Ukraine anrichten können“. Zudem sei die Ukraine damals demokratisch instabil und „von Oligarchen beherrscht“ gewesen.

Sie habe ausreichend versucht, eine Eskalation mit Russland zu verhindern. „Ich bin froh, dass ich mir nicht vorwerfen muss, zu wenig versucht zu haben“. Diplomatie sei ja nicht falsch, wenn sie nicht gelinge. Osang gibt die Frage des ukrainischen Botschafters nach der Mitschuld vom Merkels „Appeasementpolitik“ am Krieg weiter. „Das ist nicht meine Meinung“, antwortet diese knapp.

Eine Zäsur sei die Annexion der Krim 2014 gewesen, so die ehemalige Kanzlerin. Ihrer Meinung nach hätten die Sanktionen danach härter sein können. Dass die Bundesregierung danach weiter an dem Bau der Gaspipeline Nordstream 2 festhielt, dazu sagt Merkel nichts. Stattdessen tut sie ihren Ärger kund, dass die US-Regierung deutsche Unternehmen wegen des Baus sanktioniert hätte. Die Abhängigkeit von billigem, russischem Gas? Ist an diesem Abend kein Thema. Nicht nur an dieser Stelle hätte man sich für Merkel einen kritischeren Gesprächspartner gewünscht.

Der aber fragt noch einmal nach dem schwarzen Labrador, mit dem Putin in Sotschi 2007 versuchte, die Kanzlerin einzuschüchtern. „Eine tapfere Bundeskanzlerin muss mit so einem Hund fertig werden“, sagt Merkel. Die Lacher im Saal sind auf ihrer Seite.