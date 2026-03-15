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EVP kooperiert mit RechtsextremenBrandmauer eingerissen

Eric Bonse

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Eric Bonse

Atemberaubende Doppelmoral: In Straßburg reißt die CDU/CSU die Brandmauer ein, damit man in Berlin den Saubermann spielen kann.

EVP-Chef Manfred Weber in einer Nahaufnahme
EVP-Chef Manfred Weber reißt in Brüssel die Brandmauer ein, damit die Parteikollegen in Berlin die Saubermänner spielen können Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

D as Europaparlament dient seit Langem als Versuchslabor für die Zusammenarbeit zwischen Konservativen, Rechten und extrem Rechten. Gleich nach der Europawahl 2024 haben die Konservativen um den CSU-Politiker Manfred Weber begonnen, ihre Agenda mithilfe der Rechten durchzuboxen. Der „Green Deal“ zum Umwelt- und Klimaschutz wurde gemeinsam verwässert, die Asyl- und Migrations-Gesetzgebung immer wieder verschärft.

Damit haben Weber und seine Parteifreunde aus CDU und CSU die Axt an die große Koalition der demokratischen Mitte gelegt, die nach der Europawahl 2024 geschlossen wurde. Sozialdemokraten und Liberale wurden immer wieder brüskiert. Die Brandmauer gegen rechts, zu der sich CDU/CSU zumindest im Bundestag in Berlin noch bekennen, wurde im Europaparlament in Straßburg Stück für Stück eingerissen.

Dass das kein Zufall war, konnte man lange nur vermuten, aber nicht wirklich beweisen. Das hat sich nun geändert. Die Deutsche Presse-Agentur hat aufgedeckt, daß sich die Konservativen gezielt mit den Rechten abstimmen. In einer Whats-App-Gruppe und bei einem persönlichen Treffen wurden die erneute Verschärfung der Migrationsgesetze vorbereitet.

Wenn das stimmt – der Bericht wurde bisher nicht dementiert – dann hat die Zusammenarbeit der Konservativen mit den Rechten eine neue Qualität erreicht. Man begnügt sich nicht mehr damit, sich mit Forderungen nach mehr Härte bei der Migrationspolitik zu überbieten. Man reicht sich die Hände und formuliert Gesetze, die dann auch noch genau auf der Linie von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) liegen.

Hier liegt der eigentliche Skandal. Offenbar spielt die CSU über Bande. Im Europaparlament werden gemeinsam mit der AfD Gesetze gemacht, die dann bald auch in Deutschland gelten sollen. In Straßburg wird die Brandmauer eingerissen, damit man in Berlin den Saubermann spielen kann. Diese Doppelmoral ist atemberaubend. Es darf nicht sein, dass Weber und Dobrindt damit durchkommen.

Hier geht es nicht um eine europapolitische Petitesse. Hier geht es um einen Skandal von bundespolitischer Dimension.

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Eric Bonse

Eric Bonse

 EU-Korrespondent
Europäer aus dem Rheinland, EU-Experte wider Willen (es ist kompliziert...). Hat in Hamburg Politikwissenschaft studiert, ging danach als freier Journalist nach Paris und Brüssel. Eric Bonse betreibt den Blog „Lost in EUrope“ (lostineu.eu). Die besten Beiträge erscheinen auch auf seinem taz-Blog
Themen #EVP #AfD #Alexander Dobrindt
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1 Kommentar

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  • F

    Weber gibt ja vor, von all dem nichts gewusst zu haben. Im Grunde spielt das auch keine Rolle, denn das lässt nur zwei Möglichkeiten zu:



    1) Er hat es wirklich nicht gewusst, dann hat er die Fraktion nicht im Griff.



    2) Er hat es gewusst, dann lügt er.



    In beiden Fälle ist er als Fraktionsvorsitzender nicht mehr tragbar und gehört abgelöst.

    Wenn die Union es mit der Brandmauer ernst meinte, muss sie die EVP-Fraktion umgehend veranlassen, ansonsten ist davon auszugehen, dass das Vorgehen im Europäischen Parlament der Vorbereitung einer Zusammenarbeit mit der AfD auf Bundes- und Landesebene dient, auf kommunaler Ebene gibt es die ja ohnehin schon.

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