W elch glücklicher Zufall, dass gerade in der bisher kritischsten Phase des Irankrieges Syriens Präsident Ahmed al-Scharaa Berlin und London besucht. Der Krieg spitzt sich zu. Die Angriffe zwischen Iran und Israel werden intensiver, Jemens Huthis schalten sich auf iranischer Seite ein, ein Ende der Blockade der Straße von Hormus ist nicht in Sicht und Tausende US-Marines sind in der Golfregion für eine mögliche Bodenoperation eingetroffen.

Ausgerechnet Syrien steht jetzt plötzlich als Insel der Stabilität im Nahen Osten da. Al-Scharaa lässt Neutralität walten und widersteht allen Versuchen beider Seiten, sich in den Krieg hineinziehen zu lassen. Das eint Syrien und Deutschland – und das sollte die Regierung in Berlin nutzen.

Wäre der syrische Präsident wirklich der blutrünstige, Minderheiten massakrierende Dschihadist, als den ihn eine gewisse Propaganda von Rojava-sympathisierenden Linken und christlichen Rechten darstellt, würde er selbst lustvoll an der Destabilisierung des Nahen Ostens mitwirken. Tatsächlich aber betreibt al-Scharaa, der erst im Dezember 2024 als Rebellenchef eine der brutalsten Diktaturen der Welt stürzte, eine Politik des Ausgleichs. Und sie funktioniert gemessen am kurzen Zeitraum bemerkenswert gut in einem Land, in dem nach Jahrzehnten Staatsterror und Bürgerkrieg die gesamte Bevölkerung unzählige Rechnungen offen hat.

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Die Integration der kurdischen Streitkräfte läuft ohne größere Probleme, und gegen Übergriffe aus dem eigenen Lager geht die Regierung zunehmend effektiv vor. Der März 2026 war laut Beobachtern der friedlichste Monat in Syrien seit 15 Jahren, also seit den ersten Massenprotesten gegen die Assad-Diktatur, deren Niederschlagung damals das Land in die Hölle führte.

Mehr Investitionen und Austausch

Jetzt wäre der rechte Moment für Deutschland, die Zusammenarbeit mit Syrien zu vertiefen, um das Land weiter zu stabilisieren. Investitionen und Austausch müssen gefördert werden, nicht zuletzt um Saudi-Arabien und der Türkei nicht das Feld zu überlassen. Und anstatt zu überlegen, wie Deutschland seine Exilsyrer möglichst schnell wieder loswird, sollte es sie als Brückenbauer begreifen.

Auf Basis einer solchen Partnerschaft und politischer Weitsicht könnte Berlin mit Damaskus eine aktive Iran-Krisendiplomatie aufbauen. Um sich nicht nur von dem Irrsinn des US-Präsidenten abzugrenzen, sondern eigenständig diplomatisch mitzuwirken, braucht Europa Partner, die nicht selbst Kriegspartei sind. Oder überlässt man die Diplomatie lieber Pakistan und Oman? Dann darf man sich nicht beklagen, wenn europäische Perspektiven unberücksichtigt bleiben.