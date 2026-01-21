piwik no script img

Ahmed Al-ScharaaDer Gentleman-Dschihadist

Jürgen Gottschlich

Kommentar von

Jürgen Gottschlich

Der syrische Interimspräsident Al-Scharaa startete als Hoffnungsträger. Die jüngsten Kämpfe seiner Truppen gegen die Kurden sind hingegen alarmierend.

Ein MAnn sthet an einem Rednerpult und spricht ins Mikrofon
Der syrische Präsident Ahmed Al-Scharaa am 8. Dezember 2025 in Damaskus, Syrien Foto: Khalil Ashawi/reuters

W enn man Ahmed al-Scharaa zuhört, kann man nur zustimmend mit dem Kopf nicken. Ein einiges Syrien, Rechtsstaat und kulturelle und religiöse Rechte für alle. Was für eine Wohltat, aus Damaskus solche Töne zu hören. Und was für ein erstaunlicher Wandel. Vom IS-Terroristen über den Al-Quaida-Führer hin zum autoritären Chef der lokalen Islamistentruppe HTS und plötzlich der weltgewandte Präsident Syriens, der verspricht, das Land nach der jahrzehntelangen Assad-Diktatur wieder zu einem geachteten Mitglied der Staatengemeinschaft zu machen.

Was für ein Hoffnungsträger. Dass dann entgegen aller Versprechen seine Dschihadisten-Freunde doch blutige Rache an der alawitischen Minderheit nehmen, wurde von ihm im Nachhinein verurteilt. Wahrscheinlich war es gegen seinen Willen geschehen. Als dann seine Truppen über die Drusen herfielen, waren sich viele noch sicher, dass dieser Konflikt von den Drusen selbst provoziert und von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Hintergrund dirigiert wurde.

Die jetzige militärische Eskalation gegen die Kurden kann aber kein Zufall mehr sein. Ausgangspunkt des Feldzuges gegen die Kurden war Aleppo. In zwei Stadtteilen gab es in der zweitgrößten syrischen Stadt noch eine kurdische Gemeinschaft. In Aleppo hätte al-Scharaa zeigen können, dass er es ernst meint mit dem friedlichen Zusammenleben. Das Gegenteil aber war der Fall, die Kurden hatten allen Grund, den Versprechungen des Gentleman-Dschihadisten aus Damaskus zu misstrauen.
Nahost-Debatten

Der Israel-Palästina-Konflikt wird vor allem in linken Kreisen kontrovers diskutiert. Auch in der taz existieren dazu teils grundverschiedene Positionen. In diesem Schwerpunkt finden Sie alle Kommentare und Debattenbeiträge zum Thema „Nahost“.

➝ Mehr zum Thema Nahost-Debatten

Es gab keine praktischen Schritte auf dem Weg zur Integration, sondern als die USA signalisierten, sie würden die Kurden nicht mehr länger schützen, ließ al-Scharaa seine neue Armee, die zu großen Teilen aus den alten Dschihadisten besteht, von der Leine. US-Präsident Donald Trump setzt auf den Chef in Damaskus. Dass für die Menschen in Syrien die kurze Phase des freiheitlichen Chaos wieder zu Ende geht und sie in einem autoritären islamistisch-sunnitisch Zentralstaat landen werden, wird ihn kaum noch interessieren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jürgen Gottschlich

Jürgen Gottschlich

 Auslandskorrespondent Türkei
Themen #Ahmed al-Scharaa #Kurden #Syrien #Rojava #Donald Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Frauen und Kinder vor einem Reisebus
Kurdischer Journalist über Nordsyrien „Wenn Rojava scheitert, dann nicht, weil die Idee falsch war“

Der kurdische Journalist Siruan Hossein findet vieles an der Selbstverwaltung richtig. Ethnische Vielfalt und Frauenbefreiung wurden wenigstens versucht – trotz Fehlern.

Von Lisa Schneider
Familienmitglieder von mutmaßlichen Kämpfern der Gruppe "Islamischer Staat" (IS) gehen durch das Lager al-Hol in der Provinz Hasakeh
Kämpfe in Nordostsyrien IS-Kämpfer und Angehörige entkommen aus der Haft

In Syrien rücken die Regierungstruppen weiter vor. Dabei konnten nicht nur Frauen und Kinder von Islamisten fliehen, sondern auch Dschihadisten selbst.

Von Julia Neumann
Menschen betrachten eine zerstörte Brücke
Machtkampf um Nordostsyrien Der kurdische Knoten
Kommentar von Karim El-Gawhary

Syriens Präsident Al-Scharaa will Nordostsyrien kontrollieren. Die kurdischen Kräfte fürchten um ihre Autonomie. Nur ein Kompromiss wäre nachhaltig.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
2
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
3
Linke Vor- und Rückschau Verdammt lang her
4
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
5
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
6
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren