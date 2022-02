70 Jahre Queen : Alte weiße Frau

Die Queen feiert 70-jähriges Amtsjubiläum. So lang hat noch niemand auf diesem Posten gesessen. Wieso tritt sie nicht ab?

Am 6. Februar wird Elizabeth Alexandra Mary Windsor (aller Voraussicht nach) ihr 70-jähriges Dienstjubiläum (als Königin von Großbritannien, Nordirland und vierzehn weiteren Staaten, darunter Jamaika, ­Tuvalu und die Salomonen) feiern. Länger saß seit seiner Einrichtung noch niemand auf diesem Posten.

Damit nicht genug, hat „die Queen“ vor ein paar Tagen auch noch ein eigenes Ketchup auf den Markt geworfen, nachdem sie bereits einen eigenen Gin und ein eigenes Bier mit Zutaten aus ihrem Anwesen in Sandringham produzieren lässt. Ja, kriegt die alte weiße Frau den Hals denn nie voll?

Bei aller Liebe für ihren Humor (unübertroffen: ihre Rolle als Begleitung von James Bond bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in London 2012), aller Achtung vor ihrem Feminismus („Ich bin der einzige Mann in diesem Land, der seinen Kindern nicht seinen Namen geben darf“, klagte Prinz Philip nach der Entscheidung seiner Ehefrau, dass die gemeinsamen Kinder Windsor und nicht Mountbatten heißen sollten) und aller Faszination für ihre Disziplin („Ich bitte Sie, Ihre Antwort mit dem Respekt zu bedenken, der meines Ranges und meines Amtes würdig ist, und nicht mit dem, den mein Alter und mein Geschlecht nahelegen könnten.“ – Elizabeth zu Winston Churchill in „The Crown“) – wäre die Queen ein King, sie läge längst in der analytischen Kategorie „Alter weißer Mann“, der seine Macht nicht abgeben will, auf alten Überzeugungen hängen geblieben ist und Frauen nicht für voll nimmt. Zu Recht.

Aber gleiches Recht für alle! Ob Kleopatra (bis zu ihrem Tod 20 Dienstjahre als Pharao), Katharina die Große (bis zu ihrem Tod 34 Dienstjahre als Zarin), Margaret Thatcher (bis zu ihrer Abwahl 11 Dienstjahre als Premier, 15 Jahre als Parteivorsitzende), Nancy Pelosi (voraussichtlich bis zu ihrem Tod Vorsitzende des Repräsentantenhauses), Alice Schwarzer (voraussichtlich bis zu ihrem Tod Chefin der Emma) oder Mutter Teresa (bis zu ihrem Tod Mutter Teresa): Warum verschweigen, dass es alte weiße Frauen gibt, die von ihrer Macht nicht lassen wollen, auf alten Überzeugungen hängen geblieben sind und Männer nicht für voll nehmen. God save the Queen!