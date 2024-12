E s ist Weihnachtszeit, und Familie, Beisammensein, Liebe und Güte spielen – regelmäßig einmal im Jahr – eine große Rolle. In ebenso schöner Regelmäßigkeit ploppen in den letzten Wochen des Jahres medial Texte über Einsamkeit auf. Doch, doch, Familie und Einsamkeit haben durchaus etwas miteinander zu tun. Nicht nur, dass man sich auch im Beisein der Familie einsam fühlen kann. Nämlich dann, wenn sie dysfunktional ist und die Harmonie – wegen des jährlich wiederkehrenden Pflichtgefühls – unecht ist.

Einsam sind insbesondere jene Menschen, die erst gar keine Familie oder etwas Ähnliches haben. Waren das hierzulande früher hauptsächlich ältere Menschen, trifft das mittlerweile vor allem Alleinerziehende, Frauen, Menschen mit wenig Geld und Jüngere. So jedenfalls besagt es das erste Einsamkeitsbarometer, das Familienministerin Lisa Paus (Grüne) im Sommer herausgegeben hat. Aktuell bekräftigt das eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die die gesamte EU unter die Lupe nahm: Die Hälfte der jungen Menschen in Europa fühlt sich mehr oder weniger einsam.

Doch keine Studie ohne die – ebenso wiederkehrenden – Forderungen, was jetzt endlich mal gegen die Einsamkeit getan werden müsse: Vernetzen in der Nachbarschaft, der Gang zu einem Verein mit Leidensgenoss:innen, Nottelefon nutzen, einen Hund kaufen, Sport machen, Musik hören, mit anderen kochen. Es ist nicht falsch, was Politik, Sozialvereine, Krankenkassen, The­ra­peu­t:in­nen da vorschlagen, nur: Nutzt das am Ende was?

Wer es wirklich ernst meint mit dem Kampf gegen Einsamkeit, belässt es nicht bei wohlmeinenden Ratschlägen, sondern gründet ein Ministerium, das sich mit nichts anderem beschäftigt als mit dem Gefühl vieler Menschen, von der Welt verlassen zu sein. Das haben bisher nur Großbritannien 2018 und Japan 2021 getan.

Überall auf der Welt wächst die Zahl einsamer Menschen. Vielleicht sollte man Einsamkeit als das bezeichnen, was sie ist: eine neue Volkskrankheit. Darauf kann die Politik reagieren – mit einer weniger unsozialen Politik.