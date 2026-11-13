Wahl des Bundespräsidenten Alle fünf Jahre Hengstparade

E s geht wieder los. Wochenlang werden People-Portale und andere Medien die Öffentlichkeit damit behelligen, welche sogenannten Promis in der Bundesversammlung Ende Januar sitzen werden, um Ilse Aigner zur Bundespräsidentin zu wählen. Wie alle fünf Jahre sitzen in dem Verfassungsorgan nicht nur Bundestagsabgeordnete, sondern in gleicher Zahl auch VertreterInnen der Länder, die die Landtage frei bestimmen können. Und wie jedes Jahr werden wieder TV-Moderatoren (Günther Jauch), Pop-Sänger (Hartmut Engler) und Schauspielerinnen (die unvermeidliche Katja Riemann) in der Versammlung sitzen. Und irgendeinen Skispringer werden die Parteien sicherlich auch noch auftreiben.

In der Bundesversammlung 2022 saßen unter anderem die Schriftstellerin Gaby Hauptmann („Hengstparade“, „Ran an den Mann“) und, für die FDP, Alexander zu Schaumburg-Lippe, was in einem seltsamen Kontrast zum Leistungsprinzip der Partei steht, denn der Mann ist nur deshalb bekannt, weil irgendein Vorfahr vor über 100 Jahren mal Chef eines längst untergegangenen Fürstentums war.

Die Parteien in den Ländern kamen irgendwann wohl deshalb auf die Idee mit den sogenannten Promis, weil sie glauben, dass die Öffentlichkeit sich dadurch mehr für die Wahl interessiere und ein bisschen, nun ja, Glanz in die Versammlung kommt. Nur: Alpha-Hengste wie Günther Jauch oder Fußballtrainer brauchen ganz sicher nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Ärgerlich ist, dass diese Leute von den VertreterInnen der Zivilgesellschaft ablenken, die auch in der Bundesversammlung sitzen. Und Linkspartei und SPD haben vor fünf Jahren immerhin Krankenschwestern und eine Friseurin nominiert, über die leider keiner redete.

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Es wird höchste Zeit, dass die fortdauernde Jauchisierung der Bundesversammlung aufhört; die Hörzu bekommt ihre Zeilen auch anderweitig gefüllt. Und wenn die Parteien nicht wissen, wen sie nominieren sollen: Wir wär’s mit einem Losverfahren unter ihren Mitgliedern?