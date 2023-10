Verbote von Hamas und Samidoun : Hamas soll verboten werden

Der Kanzler und Innenministerin Faeser kündigen Betätigungsverbote für Hamas und Samidoun in Deutschland an.

BERLIN taz | Schon seit Tagen gab es die Forderungen, am Donnerstag kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung nun ein Betätigungsverbot der Hamas und der Gruppe Samidoun in Deutschland an. „Antisemitismus dulden wir nicht“, erklärte Scholz im Bundestag. So feiere Samidoun „brutalste Terrorakte auf offener Straße“. Das werde man nicht tatenlos hinnehmen, so Scholz. „Unser Vereinsrecht ist ein scharfes Schwert. Und dieses Schwert werden wir als starker Rechtsstaat hier ziehen.“

Ein Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bestätigte der taz: „Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen.“ Die Gruppe ist bereits von der EU als Terrororganisation eingestuft und wird in Deutschland von Gerichten als ausländische terroristische Vereinigung bewertet. „Das Betätigungsverbot wird ein weiterer Schritt sein, um jegliche Aktivitäten in Deutschland zu unterbinden“, erklärte der Sprecher.

Samidoun habe wiederum „auf widerwärtige Weise in Berlin den Terror der Hamas verherrlicht“ und werde deshalb verboten, führte der Sprecher weiter aus. Beide Verboten würden „sehr intensiv vorbereitet“ und „schnellstmöglich“ vollzogen. Zum Zeitpunkt und der konkreten operativen Umsetzung könne man im Vorfeld keine Informationen erteilen.

Faesers Sprecher betonte, dass „gerade wir in Deutschland eine besondere Verantwortung haben, Bedrohungen gegenüber Jüdinnen und Juden und gegenüber dem Staat Israel mit aller Konsequenz zu verfolgen und zu unterbinden“. Dies gelte „angesichts der entsetzlichen Terrorangriffe der Hamas auf die israelische Bevölkerung jetzt noch einmal mehr“.

Keine festen Vereine

Die Hamas war in Deutschland bisher nicht verboten, weil sie hierzulande keine feste Vereinsstruktur besitzt. Der Verfassungsschutz rechnet der Gruppe in Deutschland rund 450 Un­ter­stüt­ze­r:in­nen zu. Die Bundesrepublik werde von der Hamas vor allem als Rückzugsraum betrachtet und für Spendensammlungen oder die Rekrutierung neuer AnhängerInnen genutzt. Mit dem Betätigungsverbot sollen diese Aktivitäten nun unterbunden werden. Auch die Hisbollah war so 2020 in Deutschland mit einem Betätigungsverbot belegt worden.

Auch Samidoun ist kein fester Verein. Die Gruppe hatte bereits kurz nach Beginn der Hamas-Angriffe auf Israel in Berlin-Neukölln Baklava an Passanten verschenkt – und dies auf Social-Media-Kanälen als „Feier des Sieges des Widerstands“ begründet. Die Terrorattacken der Hamas bejubelte die Gruppe: „Der Widerstand erhebt sich“.

Zuletzt hatte die Gruppe zu weiteren antiisraelischen Protesten aufgerufen. In Berlin oder Frankfurt wurden entsprechende Aufzüge von den Versammlungsbehörden verboten. Dennoch versammelten sich Sympathisanten mit den Hamas-Terrorangriffen auf den Straßen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte zuletzt erklärt, man stehe mit mit dem Bundesinnenministerium zur Verbotsfrage von Samidoun in Kontakt.

Samidoun unterstützt palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Auf Kundgebungen wurde aber wiederholt auch die Beseitigung Israels gefordert. Das Netzwerk ist mit der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) verbandelt, die von Sicherheitsbehörden als terroristisch eingestuft wird. Samidoun wurde 2011 in den USA gegründet und gilt zumindest in Israel als terroristisch.

Inzwischen ermittelt auch die Bundesanwaltschaft gegen die Hamas. Dies allerdings wegen der Tötungen und Entführungen auch von deutschen StaatsbürgerInnen durch die Gruppe bei deren Terrorangriffen in Israel. Nach taz-Informationen ist den Behörden bisher eine mittlere einstellige Zahl von deutschen Entführten bekannt.

Die jüdische Community und die Sicherheitsbehörden besorgt auch ein Hamas-Aufruf zu einer internationalen Mobilisierung am Freitag. Die Führung der Terrorgruppe hatte einen „Freitag der Al-Aksa-Flut“ ausgerufen und Unterstützung im „Krieg“ gegen Israel eingefordert. Auch für Deutschland erklärten Sicherheitsbehörden deshalb eine erhöhte Bedrohungslage für Freitag. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach von einer erwartbaren Zuspitzung der Konflikte auch in der Hauptstadt und der „schwierigsten Phase ihrer Amtszeit“.