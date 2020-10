US-Präsident in Quarantäne : Trump positiv auf Corona getestet

Der US-Präsident schrieb auf Twitter, er und seine Frau Melania seien an Covid-19 erkrankt. Trump habe sich bei seiner Beraterin angesteckt.

WASHINGTON rtr/dpa | US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Er und seine Frau Melania seien positiv getestet worden, teilte er in der Nacht zu Freitag auf Twitter mit. Das Paar werde sich umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Genesungsprozess beginnen. „Wir werden das zusammen überstehen“, schreibt Trump. Zuvor hatte Trump mitgeteilt, dass seine Spitzenberaterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet worden sei. Die Nachricht von Trumps Positiv-Test lastete auf den Finanzmärkten. Der Präsident befindet sich in der heißen Phase des Wahlkampfs vor der Abstimmung am 3. November.

Der 74-Jährige wird regelmäßig auf das Virus getestet. In den vergangenen Wochen hat er Auftritte mit mehreren Tausenden Menschen absolviert, obwohl Expert:innen von Menschenansammlungen abraten. Trump neigt dazu, ungeachtet der Expert:innenwarnungen in der Öffentlichkeit keine Maske zu tragen. Mehrfach hatte er sich abfällig über das Masken-Tragen seines demokratischen Herausforderers Joe Biden geäußert – zuletzt am Dienstag beim ersten Fernsehduell. Medienberichten zufolge war Hicks am Dienstag mit ihm in der Präsidentenmaschine Air Force One nach Cleveland zum ersten TV-Duell gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gereist.

Sein Positiv-Test rund einen Monat vor der Abstimmung dürfte deutliche Auswirkungen auf den Wahlkampf haben. In einem neuen Tagesplan des Präsidialamts für Freitag fehlte eine ursprünglich vorgesehene Reise nach Florida. Am 15. Oktober soll die zweite von drei geplanten Fernsehdebatten gegen Biden stattfinden. Trump liegt in Umfragen hinter dem Demokraten, in vielen US-Bundesstaaten wird jetzt bereits abgestimmt.

Sollte Trump die Amtsgeschäfte nicht mehr ausüben können, stünde Vizepräsident Mike Pence bereit. Trumps Leibarzt Sean Conley erklärte, Donald und Melania Trump gehe es gut. „Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird.“

Viele Reaktionen in den sozialen Netzwerken

Pence wünschte Trump eine rasche Genesung. „Wir schließen uns den Millionen quer durch Amerika an, die für die volle und schnelle Genesung beten. Gott segne Sie, Präsident Trump & unsere wundervolle First Lady Melania“, twitterte er auch im Namen seiner Ehefrau Karen. Auf Twitter gibt es aber auch vermehrt Stimmen, die die Glaubwürdigkeit von Trumps Aussage infrage stellen. Zu häufig habe Trump bereits Falschmeldungen auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitet.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat dem mit Corona infizierten US-Präsidenten Donald Trump und dessen Frau Melania eine rasche Genesung gewünscht. Michel schrieb am Freitag auf Twitter: „Covid-19 ist eine Schlacht, die wir weiter schlagen. Jeden Tag. Egal wo wir leben.“

Die Nachricht von Trumps positiven Coronatest löste einen weltweiten Kursrutsch an den Finanzmärkte aus. Auch der Öl-Preis gab nach. „Die Corona-Erkrankung kommt für den US-Präsidenten zu einer denkbar ungünstigen Zeit“, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank. „Sollte Donald Trump einen schwierigen Krankheitsverlauf erleiden, ist die Glaubwürdigkeit des Präsidenten endgültig beschädigt.“ Kritiker werfen Trump vor, die Pandemie zu verharmlosen. Am Donnerstag. 1. Oktober, hatte er vorhergesagt, ihr Ende sei in Sicht. In den USA sind nach einer Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters mehr als 7,3 Millionen Fälle bestätigt, mehr als 207.900 Menschen starben.