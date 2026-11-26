Als am 18. November in Bremerhaven das Kirchenasyl gebrochen wurde, um 6 Uhr in der Früh, war Pastor Ritter gar nicht dabei. Er saß im Nebengebäude, trank seinen Kaffee, und stieß erst dazu, als das Wesentliche schon passiert war: Die Tür zu der Wohnung in der Kirchengemeinde war mit einem Brecheisen aufgehebelt worden, und „der Flüchtling, der da oben schlief, hatte den Schreck seines Lebens: Plötzlich stehen da zehn Leute in Polizeijacken rund um sein Bett“, erzählt Ritter.

Genau genommen waren nicht alle von ihnen Polizist*innen: Wolfgang Heuermann, der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde Coesfeld, war persönlich gekommen, ebenso eine zuständige Mitarbeiterin der Behörde. Und ein Schlüsseldienst – doch weil der Heuermann nicht schnell genug arbeitete, gab er den Auftrag, die Tür mit einem Brecheisen aufzustemmen. Nur eine Person war nicht vor Ort: die 62-jährige A., wegen der die Be­am­t*in­nen aus Bremerhaven und Nordrhein-Westfalen gekommen waren. „Sie war wohl draußen spazieren“, erzählt Ritter später.

A. ist kurdische Syrerin. Geflohen ist sie über Polen, wo auch eins ihrer Kinder lebt. Zwei andere Kinder sowie die Enkel leben jedoch in Deutschland. Sie hat sehr engen Kontakt zu ihrer Familie, ihre Kinder besuchen sie regelmäßig und kümmern sich um sie. Für ihren Aufenthaltsstatus bedeutet all das jedoch nichts: Weil Polen das Land ist, in dem A. zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat, soll sie dorthin abgeschoben werden, gemäß den Regeln des Dublin-Verfahrens.

Ziel des Kirchenasyls ist meistens, den Zeitraum zu überbrücken, bis die Überstellungsfrist des Dublin-Verfahrens nach sechs Monaten ausläuft. Dann kann die geflüchtete Person einen Asylantrag in Deutschland stellen. Auch wenn das Kirchenasyl immer häufiger gebrochen wird, respektieren die Ausländerbehörden dieses in der Regel und verzichten auf eine Abschiebung. Das können sie, denn sie haben einen Ermessensspielraum.

 Man kann schon vermuten, dass der Leiter der Ausländerbehörde persönlich nach Bremerhaven fährt, weil er nun demonstrieren will, dass das Kirchenasyl nicht mehr sicher vor ihm ist Birgit Naujoks, Flüchtlingsrat NRW

Auch im Bundesland Bremen hatte es Ende 2024 Versuche gegeben, das Kirchenasyl anzugreifen: Nach Aufforderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge versuchte der damalige Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), ein Kirchenasyl in der Zions-Gemeinde in Bremen zu räumen. Seine Polizeibehörden scheiterten mehrfach am Widerstand der Zivilgesellschaft: Über 100 Menschen hatten sich jeweils nachts vor der Gemeinde versammelt.

Das Ganze endete mit einer Art Patt: In gemeinsamen Gesprächen zum Jahresende 2024 hatten sich Kirchen und Innensenator auf eine Art Abschiebemoratorium bis Ende Januar 2025 geeinigt. Die Kirchen versprachen, weniger Menschen aufzunehmen, Bremen wollte dafür weitere Abschiebeversuche unterlassen. Aber nun wurde doch wieder ein Kirchenasyl gebrochen: Die versuchte Abschiebung von A., der erste Bruch des Kirchenasyls in der Geschichte Bremerhavens, war allerdings gar nicht vom Land Bremen beauftragt worden.

Die harte Hand des Ulrich Helmich

Die Syrerin A. ist in Nordrhein-Westfalen gemeldet, zuständig für ihren Fall ist deshalb die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld. Obwohl diese kommunal geführt wird, deckt sie in ihrem Aufgabenbereich ein Fünftel des 19-Millionen-Einwohner-Landes Nordrhein-Westfalen ab. Sie untersteht dem Dezernat „Sicherheit, Bauen und Umwelt“, geleitet von Ulrich Helmich, der für eine besonders harte, restriktive Handhabung von Aufenthaltsfragen bekannt ist, wie mehrere Ex­per­t:in­nen bestätigen. Oder, anders gesagt: sich mit herausragendem Engagement um Abschiebungen bemüht.

Kann Geflüchteten nur noch bedingt sichere Herberge bieten: Johannes-Gemeinde in Bremerhaven Foto: Volker Nagel-Geißler/Johannes-Gemeinde

Schlagzeilen gemacht hatte die Behörde 2024, als sie für zahlreiche Kommunen fertige „Abschiebepakete“ für Geflüchtete aus den Westbalkanstaaten schnüren wollte – und die Kommunen, darunter Köln, diese Hilfe dann nicht annahmen.

Bei den Abschiebungen, die die Behörde selber durchführt, geht sie auf eine Weise vor, die an die US-amerikanische Behörde ICE erinnert: Am 16. Oktober zum Beispiel verschafften sich die Be­am­t*in­nen mit einem Rammbock Zutritt zu der Wohnung der Familie Rouf aus Leverkusen. Der Vater und die volljährige Tochter wurden nach Sri Lanka abgeschoben und von der Mutter und den übrigen minderjährigen Kindern, davon mehrere im Grundschulalter, getrennt. Als die Lokalpresse hinzukam, zogen sich die Be­am­t*in­nen der Ausländerbehörde Strickmasken über den Kopf, wie der Kölner Stadtanzeiger berichtete.

Das Abschiebungsreporting NRW berichtete, dass die Ausländerbehörde Coesfeld im April 2025 die vermutlich erste Abschiebung in die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges verantwortete. Einen Monat später schob sie den schwer kranken und behinderten Luka Mgebrushvili nach Georgien ab. Weil sein Rollstuhl dabei nicht mitgenommen wurde, musste Mgebrushvili über drei Monate lang liegen.

Kein Kirchenasyl mehr sicher

Und im Mai 2026 meldete eine Kirchengemeinde aus Burgsteinfurt, Helmichs Behörde habe versucht, zwei junge Frauen aus Afghanistan aus dem Kirchenasyl abzuschieben. Die Abschiebung sei daran gescheitert, dass der Durchsuchungsantrag zu spät bei der zuständigen Richterin einging.

„Man kann schon vermuten, dass der Leiter der Ausländerbehörde persönlich nach Bremerhaven fährt, weil er nun demonstrieren will, dass das Kirchenasyl nicht mehr sicher vor ihm ist“, sagt Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats Nordrhein-Westfalen.

Die 62-Jährige A. war nicht die einzige Geflüchtete, die in den Bremerhavener Kirchen Schutz bekommen hatte: Zurzeit leben 18 Menschen, darunter mehrere Kinder in Bremerhaven im Kirchenasyl. Da A. zum Zeitpunkt der versuchten Abschiebung nicht in den Gemeinderäumen war, wird nun polizeilich nach ihr gefahndet. Und in der Johanneskirche, so Ritter, fühlt sich seit vergangener Woche kei­ne*r mehr sicher.