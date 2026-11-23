In der Debatte um die geplante Rentenreform steht seit Monaten ein Thema im Mittelpunkt: die abschlagsfreie Frührente nach besonders langem Arbeitsleben, bekannt als „Rente mit 63“. Doch auch andere Vorschläge der Alterssicherungskommission, die im Sommer der Regierung vorgelegt wurden, sind umstritten. Dazu zählen Einschränkungen bei der Altersteilzeit, die zuletzt über 250.000 Arbeitnehmer nutzten.

Das Prinzip besagt bisher: Ab 55 Jahren können sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber darauf einigen, die Arbeitszeit um die Hälfte zu reduzieren, ohne dass das Gehalt im gleichen Maß sinkt. Der Arbeitgeber zahlt weiterhin Rentenbeiträge über die 50-Prozent-Marke hinaus und gewährt einen Gehaltszuschlag von mindestens 20 Prozent, der steuer- und abgabenfrei bleibt.

Eine beliebte Variante ist das sogenannte Blockmodell: Statt zwei Jahre in Teilzeit zu arbeiten, bleibt der Beschäftigte ein Jahr voll tätig und arbeitet im zweiten Jahr überhaupt nicht mehr. Die meisten Betroffenen entscheiden sich für dieses Modell. Die Rentenkommission schlägt vor, diese Möglichkeit abzuschaffen und die Altersgrenze für reguläre Altersteilzeit von 55 auf 58 Jahre anzuheben.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat nun im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung mögliche Effekte dieses Vorschlags berechnet. Beziehungsweise: Das Institut hat es versucht. Die Forscher schreiben, es gebe „keine belastbare empirische Evidenz“ dazu, wie viele Menschen infolge einer solchen Reform auf die Altersteilzeit verzichten würden. Sie berechneten daher Szenarien, in denen 20, 50 oder 80 Prozent der bisherigen Nutzer ihre Arbeitszeit nicht reduzieren.

Prognose mit Spannbreite

Entsprechend hat die Prognose eine große Spannbreite. Würde die Reform wie geplant umgesetzt, stünden laut der Studie für den Staat im Jahr Mehreinnahmen von rund 800 Millionen Euro bis rund 2,7 Milliarden Euro im Jahr – wobei der Großteil nicht auf die Rentenversicherung selbst oder andere Sozialversicherungssysteme entfallen, sondern auf die zusätzlich gezahlte Einkommensteuer. Dem Arbeitsmarkt stünden 32.500 bis 110.000 zusätzliche Vollzeit-Arbeitskräfte zur Verfügung.

Die Forscher haben auch eine Alternative durchgerechnet: Die Altersgrenze bliebe unverändert, und das Blockmodell würde erhalten. Dafür würde auf den Gehaltszuschlag, der über die halbierten Stellen hinausgeht, in Zukunft die Einkommenssteuer erhoben. Die Mehreinnahmen stiegen dabei auf rund 1,1 Milliarden bis rund 3,4 Milliarden Euro, die zusätzlichen Arbeitskräfte auf eine Spanne von 33.500 bis 134.000.

Grundsätzlich befürworten die Autoren eine Reform. Sie argumentieren, dass vor allem privilegierte Arbeitnehmer mit überdurchschnittlichem Einkommen von der Altersteilzeit profitieren. Es sei widersprüchlich, Anreize für einen früheren Ausstieg aus dem Arbeitsleben zu schaffen, während die Regierung eigentlich längeres Arbeiten fördern wolle. Die Forscher erkennen aber an, dass manche Betroffene aus „gesundheitlichen oder familiären Gründen“ in Altersteilzeit gingen und für sie in den bisherigen Vorschlägen ein „gezielter Ausgleichsmechanismus“ fehle.

Realität nicht ganz berücksichtigt

Und was die Autoren, wie sie selbst anfügen, nicht berücksichtigt haben: Unternehmen in Schwierigkeiten nutzen Altersteilzeit oft, um Personal sozialverträglich abzubauen. Ohne diese Möglichkeit drohen betriebsbedingte Kündigungen oder sogar Firmenschließungen. Viele Arbeitnehmer könnten daher nicht einfach weiterarbeiten, sondern würden in Arbeitslosigkeit oder Frührente abrutschen. Die tatsächlichen Effekte der Reform wären also geringer als berechnet.

Kritik kommt daher aus der Linksfraktion im Bundestag. „Angesichts des massiven Stellenabbaus in der Industrie wird schnell deutlich: Die vorgelegten Einsparpotenziale haben wenig mit der Realität zu tun“, sagte die Abgeordnete und Rentenexpertin Sarah Vollath. „Zahlreiche Betriebe haben in den letzten Monaten angekündigt, deutlich mehr betriebsbedingt zu kündigen, würde Altersteilzeit drastisch eingeschränkt. Diese Kündigungen werden in der Analyse jedoch nicht einmal berücksichtigt.“