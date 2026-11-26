Zitternd liegt der 28-jährige Omar in einer Lache seines eigenen Schweißes. Seine Körpertemperatur ist zu hoch, alles tut ihm weh, sagt er. „Das sind die schlimmsten Schmerzen, die ich je gefühlt habe.“ Einst war er breitschultrig, ein Seemann aus Tetouan in Marokko, so erzählt er es. Nun liegt er auf einer zerschlissenen, feuchten Matratze inmitten dorniger Sträucher. Seit 100 Tagen harrt er in Spanien aus, tief in den Büschen der zerklüfteten Hügel der autonomen Stadt Ceuta.

Omar, der nur seinen Vornamen nennt, ist einer von etwa 70.000 Migranten, überwiegend aus Marokko, die Ende Juli innerhalb von zwei Tagen auf dem Land- und Seeweg ins spanische Ceuta kamen. Die spanische Regierung erklärte recht bald, dass rund 90 Prozent der Migranten innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Ankunft das Land wieder verlassen hätten. Doch nach fast vier Monaten halten sich immer noch rund 12.000 bis 15.000 von ihnen in der Stadt auf, so der Regionalpräsident Andalusiens Juanma Moreno.

Wer von der Polizei aufgegriffen wurde oder sich freiwillig gemeldet hat, lebt jetzt zumeist in provisorischen Lagern – und wartet auf die Abschiebung. Andere schlafen auf der Straße; wollen sich bei den Behörden nicht melden, auch aus Angst vor mutmaßlich unrechtmäßigen Verfahren.

Während die spanischen Behörden versuchen, Ceuta vor den Wahlen in Spanien am 29. November wieder in einen sogenannten Normalzustand zurückzuführen, ist die humanitäre Lage weiter angespannt.

Das Krankenhaus sei „zu ausgelastet“

Als die taz Omar zum ersten Mal trifft, ist es Anfang November. Drei Tage zuvor, so erzählt er es, sei er von einer Spinne in den Unterschenkel gebissen wurde. Seitdem leide er an Schwindel und Übelkeit, könne weder stehen noch laufen. Auch Wasser zu trinken falle ihm schwer.

In den Tagen danach – der November vergeht, das Wetter wird herbstlicher – verschlechtert sich Omars Zustand, das Fieber steigt, der Puls geht hoch. Mitarbeiter der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline beschließen: Omar muss medizinische Hilfe bekommen, so erzählen sie es. Damit er ins Krankenhaus gelangen kann, hätten sie ihn mithilfe eines Tragetuchs den Hang von seinem Versteck in den Büschen zur Straße hinab bugsiert.

Omar in seinem Unterschlupf in den Büschen von Ceuta Foto: Mirja Vogel

In einem anschließenden siebenminütigen Telefonat mit der Notfallzentrale des Universitätsklinikums von Ceuta, bei dem die taz dabei sein kann, werden die Helfer zu vier verschiedenen Personen weiterverbunden. Bevor ihnen schließlich mitgeteilt wird, dass das größte Krankenhaus der Stadt „zu ausgelastet“ sei. In der Warteschleife der Notrufzentrale ertönt klassische Musik – Chopins Nocturne Nr. 2 –, während Omar sich vor Schmerzen auf dem Boden windet.

„In Deutschland wäre in einem solchen Fall, in dem akute Lebensgefahr besteht, sofort ein Krankenwagen gekommen“, sagt Lisa Mack. Die Ärztin aus Deutschland ist derzeit mit Mission Lifeline vor Ort in Ceuta. „Dem Patienten wären Blutproben entnommen, Ultraschalluntersuchungen wären durchgeführt und intravenös Antibiotika verabreicht worden“, erklärt sie. Der Krankenwagen kommt nicht. Etwa eine Stunde später nimmt ein zufällig vorbeikommender Passant Omar mit seinem Auto in die Klinik mit.

Warten auf die Abschiebung

Doch nach einer kurzen Behandlungszeit sei Omar des Krankenhauses wieder verwiesen worden. Die taz konnte den Bericht der Klinik zu Omars Fall einsehen. Demnach sei Omars Verband gewechselt und seine Wunde untersucht sowie eine intramuskuläre Schmerzmittel-Injektion verabreicht worden. Ärztin Lisa Mack sagt jedoch: Omar sei mit demselben Verband entlassen worden, dem sie ihm an diesem Morgen angelegt hatte. Sie hat Zweifel daran, ob Omars Wunde richtig untersucht wurde.

Ein Schmerzmittel hatte er aber bekommen – denn als dessen Wirkung nachlässt, habe sich sein Zustand erneut verschlechtert. Am folgenden Tag wird er wieder von einem Helfer ins Krankenhaus gebracht. Omar wird dann stationär aufgenommen. Es wird eine bakterielle, eitrige Entzündung der tieferen Hautschichten und des Gewebes diagnostiziert und eine Operation veranlasst.

Omar wird am 22. November nach über zwei Wochen Klinikaufenthalt entlassen und in einem der offiziellen Camps für die Migranten registriert. Dort wartet er nun auf seine Abschiebung.

Für Minderjährige gelten besondere Regeln

Im Zimmer neben Omar, im Krankenhaus von Ceuta, war ein 17-jähriger Marokkaner untergebracht. Er möchte anonym bleiben. Der taz erzählt er: Nach einem Schlag auf den Kopf sei ihm eine Untersuchung zunächst verweigert worden. Trotz starker Schmerzen und einem Gefühl der Orientierungslosigkeit sei er dann zunächst in das Camp zurückgekehrt, in dem er untergebracht ist.

Laut dem Sprecher der Lokalregierung Alejandro Ramírez betreue Ceuta derzeit 3.767 Minderjährige in 23 verschiedenen Einrichtungen. Berichten zufolge schlafen mehrere hundert außerdem auf den Straßen.

Der Prozess für erwachsende und minderjährige Migranten ist unterschiedlich: Bevor ein Kind abgeschoben werden kann, muss ein Antrag auf Rückführung gestellt werden. Die Behörden müssen sich mit den persönlichen Umständen befassen, mit der betroffenen Person sprechen, im Interesse des Kindes oder Jugendlichen entscheiden. Nur etwa 300 solcher Anträge seien laut lokalen Medien bislang bearbeitet worden.

In dem Camp, in dem der 17-Jährige untergebracht ist, habe er dann das Bewusstsein verloren, aus dem Ohren geblutet. So erzählt er es. Danach sei er zurück ins Krankenhaus gebracht und untersucht worden. Die Diagnose: zwei Schädelfrakturen.

Die taz kontaktierte das Krankenhaus zu den Fällen von Omar und dem 17-Jährigen. In einer Stellungnahme der Einrichtung bestreitet es den Vorwurf, dass den beiden Behandlungen zunächst versagt worden seien.

Eines der Camps, in denen die Migranten untergebracht werden Foto: Mirja Vogel

Vorwürfe auch gegen Sicherheitskräfte

Die medizinische Versorgung, so berichten es Organisationen und Betroffene, sei mangelhaft. Dass sie überhaupt notwendig wird, lässt sich zumindest teilweise auf Gewalt gegen die Migranten zurückführen. Lokale und internationale Menschenrechtsorganisationen berichten der taz, dass diese – auch von staatlicher Seite – zunähme. Amnesty International hat über 50 Fälle dokumentiert. Die Betroffenen berichten von Folter, Misshandlung, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung durch Soldaten.

Ein solches Beispiel: Ein 40-jähriger Tunesier habe am Strand geschlafen, als vier Soldaten ihm ins Gesicht geschlagen hätten. Der Angriff habe eine Prellung verursacht, die dazu führte, dass er zwei Wochen lang auf einem Auge erblindete. Amnesty International berichtete der Mann, dass dies bereits der zweite Angriff seitens Angehöriger des Militärs auf ihn gewesen sei.

Polizisten verfolgen Migranten Foto: Mirja Vogel

Im vergangenen Monat verifizierte die spanische Zeitung El Diario Aufnahmen, in denen Soldaten beschreiben, wie sie Migranten bei mehreren Gelegenheiten zum Vergnügen schlugen. In einem Fall ist zu hören, wie ein Soldat sagt: „Es ist besser, sie ohne Handschuhe zu schlagen, weil man den Knall dann hört“. Seine Kameraden lachen.

Einschüchterungsstrategie, sagt die NGO

Auch Mitarbeiter internationaler Organisationen, die vor Ort Erste Hilfe und medizinische Beratung leisten, werden immer wieder von Beamten verhört. „Das ist Teil ihrer Einschüchterungsstrategie, um jegliche Unterstützung für Migranten hier zu unterbinden“, sagen die Mitarbeiter einer solchen Organisation der taz.

Die Organisationen sind oft die einzige Anlaufstelle für kranke und verletzte Migranten. Dass diese Versorgungslücke tödliche Konsequenzen haben kann, zeigte sich etwa im September: Ein Mitte 50-jähriger Marokkaner erlitt am Trampolin Strand in Ceuta einen Herzinfarkt. Es seien sofort Reanimationsmaßnahmen durch Mitarbeiter einer Hilfsorganisation eingeleitet worden, berichtet diese.

Auch der Notruf wurde alarmiert, traf aber erst mehr als eine halbe Stunde nach dem Anruf am Einsatzort ein. „Dieser Todesfall war vermeidbar“, sagt Nolte Bauer, Vorsitzender von Mission Lifeline, deutlich. „Todesfälle wie dieser sind die direkte Konsequenz von Europas verantwortungslosem Handeln.“