Lage in IranDie Mullahs außer Gefecht setzen

Nicholas Potter

Kommentar von

Nicholas Potter

Die Stütze des Mullah-Regimes sind die Revolutionsgarden. Das ist ein Terrornetzwerk, das auf die Terrorliste der EU und Deutschlands gehört.

Eine Formation vermummter Männer in Flecktarn-Uniformen
Teheran, Iran, 10. Januar 2025: Kundgebung mit Mitgliedern der Islamischen Revolutionsgarde Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/imago

D as Mullah-Regime in Iran führt einen blutigen Überlebenskampf gegen die eigene Bevölkerung. Ihr Schwert dabei ist das Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC): ein weltweit agierendes Terrornetzwerk, das auf die Terrorliste der Europäischen Union gehört. Das IRGC wurde 1979 gegründet, unmittelbar nach der islamistischen Revolution. Während die reguläre Armee die territoriale Souveränität des Landes schützen soll, sichern die schätzungsweise bis zu 200.000 Revolutionsgarden die ideologische Herrschaft des Regimes – um jeden Preis.

Sie kontrollieren ein weitverzweigtes Netzwerk strategischer Unternehmen in der iranischen Wirtschaft, sind in Schmuggel, Sanktionsumgehung und organisierte Kriminalität verstrickt und verfügen über ein erhebliches militärisches Arsenal. Damit rüsten sie Terrororganisationen wie Hamas, Hisbollah und die Huthis aus – ebenso wie Russland. Auch Exiliranerinnen und -iraner sowie Jüdinnen und Juden sind weltweit Zielscheibe ihrer Aktivitäten. Zwischen 2015 und 2019 wurden zwei Dissidenten in den Niederlanden und weitere zwei in der Türkei ermordet, offenbar in ihrem Auftrag.

Australien stufte das IRGC im November 2025 als staatlich gesponserte Terrororganisation ein, in Schweden gilt es seit 2023 als Terrororganisation, in den USA stehen die Revolutionsgarden bereits seit einigen Jahren auf der Terrorliste. Auch Deutschland ist Aktionsraum des IRGC: Hinter mehreren Angriffen auf Synagogen in Nordrhein-Westfalen 2022 vermuten Ermittler die Revolutionsgarden. Sie spähen auch hierzulande Dissidenten aus und schüchtern sie gezielt ein.

Eine Einstufung des IRGC als Terrororganisation würde sicherlich die Beziehungen zu Iran weiter belasten. Doch das Regime ist weder zu retten noch zu rehabilitieren. Dieser längst überfällige Schritt wäre das Mindeste, was Deutschland und Europa tun könnten, um das internationale Netzwerk der Revolutionsgarden zu schwächen. Und um das Schwert der Mullahs zu stumpfen.

Nicholas Potter

Nicholas Potter

 Redakteur
Nicholas Potter ist Redakteur bei taz zwei (Gesellschaft/Medien). Er wurde für den Theodor-Wolff-Preis und den Deutschen Reporter:innenpreis nominiert. Seine Texte sind auch in The Guardian, Haaretz und Tagesspiegel erschienen. 2025 war er Sylke-Tempel-Fellow des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums, 2024 Nahost-Fellow des Internationalen Journalistenprogramms bei der Jerusalem Post. Er ist Mitherausgeber des Buches "Judenhass Underground" (2023). Im März 2026 erscheint sein neues Buch "Die neue autoritäre Linke" bei dtv.
Themen #Proteste in Iran #Iranische Revolutionsgarden #Politische Morde #Islamistischer Terror #US-Terrorliste
