Seit seinem Amtsantritt 2014 hat Indiens Premierminister Narendra Modi keine Pressekonferenz in Indien abgehalten, bei der er sich den Fragen von Jour­na­lis­t:in­nen gestellt hat. Im Index der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen fiel das Land von Platz 140 im Jahr 2014 auf Platz 157 von 180 Ländern. Die Schließung unabhängiger Einrichtungen wie des Kashmir Press Club in Srinagar und Durchsuchungen in den Redaktionsräumen der BBC in Delhi sind nur zwei Beispiele für die Einschränkungen, mit denen unabhängiger Journalismus konfrontiert ist.

Während der Raum für kritische Berichterstattung in Indien schwindet, gewinnen die Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und dem bevölkerungsreichsten Land der Welt wirtschaftlich und geopolitisch an Bedeutung. Im Januar 2026 unterzeichneten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Modi das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien – nach rund zwanzig Jahren Verhandlungen. Warum gerade jetzt?

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

Diese Frage stand auch im Mittelpunkt des Workshops „In Dialogue: Germany and India in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung. Constantino Xavier, Senior Fellow am Centre for Social and Economic Progress, brachte die veränderte Weltlage während der Workshoptage in Delhi auf den Punkt: „Ohne Donald Trump wäre dieses Abkommen nicht zustande gekommen, und wir säßen hier vermutlich nicht an einem Tisch.“

Tektonische internationale Verschiebungen

Die internationale Ordnung hat sich grundlegend verändert. Deutschland und die EU müssen ihre Beziehungen zu Partnern neu bewerten. Dabei stellt sich auch die Frage, ob Indien nicht ein verlässlicherer Partner sein könnte als die USA. Zugleich sucht die EU nach Wegen, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern. Lieferketten sollen diversifiziert und widerstandsfähiger werden. „Indien ist für die EU vielleicht kein schnell wachsender Markt, aber möglicherweise ein stabiler“, erklärte Sonia Prashar vom Verband der europäischen Unternehmen in Indien (FEBI).

Elf Teil­neh­me­r:in­nen aus ganz Indien brachten vielfältige Perspektiven ein – sprachliche, politische und kulturelle Infografik: Planet Neun

Weder die EU noch Indien haben allein das Gewicht, die internationale Ordnung maßgeblich zu gestalten. Dafür sind Kooperationen mit weiteren Ländern Asiens und des Globalen Südens notwendig. Gefragt sind langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe, in denen Europa seine Partner als gleichberechtigte Mitgestalter begreift und Raum für gemeinsame Interessen schafft.

taz panterstiftung Durch Spenden an die taz panterstiftung werden unabhängige und kritische Jour­na­lis­t:in­nen finanziell unterstützt. Die taz panterstiftung fördert Nachwuchs, den internationalen Austausch und Zivilcourage.

Unabhängige Berichterstattung unterstützen

Bei all diesen Dynamiken ist unabhängige Berichterstattung unerlässlich. Viele Jour­na­lis­t:in­nen in Indien haben nur begrenzten Zugang zu internationaler Berichterstattung. Große Medienhäuser berichten häufig regierungsnah; zugleich sind sie in Europa kaum mit eigenen Kor­re­spon­den­t:in­nen vertreten. Dadurch fehlt es an Perspektiven.

Genau hier setzt die Arbeit der taz panterstiftung an. Wir schaffen Räume für Begegnung, Austausch und gemeinsame Analysen. Denn wer internationale Beziehungen verstehen will, muss über Grenzen hinweg miteinander ins Gespräch kommen.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In diesem Schwerpunkt lesen Sie Artikel von Teil­neh­me­r:in­nen des Workshops, die sich mit den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland, der EU und Indien beschäftigen. Sie führen uns in Lederfabriken in Kanpur im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh, beleuchten die deutsch-indische Zusammenarbeit in der Raumfahrt und berichten über ein zehn Milliarden US-Dollar teures Ammoniakwerk, das Europa künftig kostengünstig versorgen soll.

Moritz Martin, Sven Hansen und Natalie Mayroth leiten den Workshop „In Dialogue: Germany and India in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung und betreuen ihn redaktionell.