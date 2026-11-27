W enn es ums Geld geht, dann schadet ein wenig Drama nicht. Und schon gar nicht, wenn es sich um rund 2 Billionen Euro handelt. So war diese Dramaturgie offensichtlich auch für den Sondergipfel zum EU-Budget vorgesehen. Die 27 Mitgliedsländer konnten sich bei den regulären EU-Terminen zuvor nicht auf den Finanzrahmen für die kommenden 7 Jahre einigen; ein Sondertreffen sollte den Durchbruch bringen. Es gibt mehrere Vorschläge, die Fronten liegen weit auseinander. Und dann: der Abbruch der Gespräche kurz vor Mitternacht.

Mittendrin Kanzler Merz, der im Club der Sparsamen den EU-Haushalt deutlich drücken will – und zugleich klare Forderungen stellt. Mehr Forschung, mehr Aufrüstung, weniger liebgewonnene Subventionen für die Landwirte und Geld für Dörfer und abgelegene Regionen. Das sorgt für starke Gefühle auf allen Seiten.

Es geht bei Weitem nicht nur um die Höhe des EU-Budgets. Sondern vielmehr darum, was eigentlich aus diesem Etat bezahlt werden soll. Und genau an diese Entscheidung sind existenzielle Fragen geknüpft: Wie sieht die Vision für die EU bis 2034 aus? Wie soll die EU aussehen, die schon nächstes Jahr mit Montenegro Zuwachs bekommen könnte? Welche Politikfelder lässt sich Europa was kosten, und wo machen wir Abstriche? Dass es bei 27 Mitgliedstaaten 27 verschiedene Prioritäten gibt, ist keine Überraschung. Eine gemeinsame Idee und Überzeugung sollte aber drin sein.

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Zum Beispiel über die Regionalförderung, also welche Bahn- oder Straßenprojekte es geben soll, welche Region Geld bekommt, in der Hoffnung, das wirtschaftliche und soziale Gefälle in der EU zu verringern. Die Länder, die die Regionalentwicklung besonders forcieren, bleiben derzeit hart, wenn es um ihre Kostenstelle geht. Kanzler Merz will genau dort sparen, auch die EU-Entwicklungshilfe dürfte geschröpft werden.

Forschungsinvestitionen will er zwar lieber hochschrauben, aber der Posten ist dennoch auf der Streichliste. Und dann ist da noch der Krieg mitten in Europa, der Geld kostet, und zwar langfristig. Militärisch, humanitär, für wirtschaftliche Hilfen. Merz will, dass sich alle EU-Staaten an der Ukraine-Unterstützung beteiligen. Aber die Argumentation, dabei gehe es um die Finanzierung europäischer Sicherheit, verfängt längst nicht bei allen Mitgliedern.

 Es ist Tempo gefragt bei den Finanzen. Denn nächstes Jahr stehen viele Wahlen an

Und jetzt? Bei allem Finanzdrama ist leider Tempo gefragt. Wie sehr die Zeit drängt, hatte Frankreichs Präsident Macron klargemacht. Bis Ende Dezember müsse eine Lösung her, wegen der Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 könne er dann keiner Budgeteinigung mehr zustimmen. Dies gilt nicht nur für Frankreich. Im Superwahljahr 2027 wird auch in Italien, Polen, Griechenland, in der Slowakei, Finnland oder Estland gewählt. Auch dort will man nicht den Stress aus Brüssel im Wahlkampf mitverhandeln müssen.

Die Frage, in welcher EU wir leben wollen, stellt sich auch dort. In vier Wochen diese Antwort zu finden, wird sportlich.