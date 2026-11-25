In einer zunehmend fragmentierten Welt wird es für Staaten immer wichtiger, sich nicht von einzelnen Partnern abhängig zu machen. Strategische Autonomie bedeutet deshalb auch, Alternativen zu haben bei Technologie, Handel, Rohstoffen und Sicherheit. Für Indien rückt Europa dabei stärker in den Blick, nicht als Ersatz für Russland oder die USA, sondern als zusätzlicher Partner, der wirtschaftliche Stärke, technologisches Know-how und neue strategische Möglichkeiten mitbringt.

Jahrzehntelang wurde Indiens Verhältnis zu Europa vor allem durch Handel, Technologie, Bildung und Entwicklung definiert. Doch hat sich der Blick geändert. Die geopolitischen Spannungen, unsichere Lieferketten und die Erfahrung, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten politisch ausgenutzt werden können, geben der Kooperation eine neue Dringlichkeit.

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

„Der zunehmende Wettbewerb zwischen den Großmächten und die wachsende Unsicherheit haben Neu-Delhi und Berlin gezeigt, wie wichtig verlässliche Partnerschaften sind“, sagt der deutsche Botschafter in Indien, Jasper Wieck.

Dabei sind die Beziehungen keineswegs neu. Schon vor der Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft vor mehr als 25 Jahren hätten Indien und Deutschland eng zusammengearbeitet, sagt Wieck. Seit den 1960er Jahren gebe es Kooperationen bei Bildung, Wissenschaft und wirtschaftlicher Entwicklung, seit den 1980er Jahren auch in der Verteidigung. Neu sei vor allem, wie dringend beide Seiten jetzt diese Beziehungen ausbauen wollten, so Wieck.

Chancen für Investitionen und diversifizierte Lieferketten

Dieser Wandel zeigt sich im Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU, das nach jahrelangem Patt im Januar 2026 abgeschlossen wurde und voraussichtlich im Dezember formal unterzeichnet werden soll. Seine Bedeutung geht über Zollsenkungen hinaus und bietet beiden Seiten Chancen für Investitionen und die Diversifizierung von Lieferketten.

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Wieck bezeichnet das Abkommen als potenziellen Wendepunkt. Es dürfte die Partnerschaft auf „eine ganz neue Ebene“ heben. So verweist er auf die Roadmap zur indisch-deutschen Rüstungskooperation, die im April unterzeichnet wurde und eine ehrgeizige Agenda für industrielle Kooperation, Technologietransfer und Marktzugang enthält.

Für den Botschafter gehen die Argumente für eine engere Kooperation über wirtschaftliche Vorteile hinaus: „Kein Land, nicht einmal die sogenannten Großmächte, kann die Herausforderungen unserer Zeit allein bewältigen. Wir brauchen daher mehr Zusammenarbeit und mehr Diversifizierung – nicht weniger.“

Wieck zieht die Begriffe „strategische Widerstandsfähigkeit“ und „strategische Souveränität“ der strategischen Autonomie vor. Entscheidend sei, dass ein Land auf verschiedene Möglichkeiten zurückgreifen könne, um auf äußere Krisen zu reagieren.

„Wer widerstandsfähig sein will, muss verschiedene Optionen haben. Sich allein auf einen Partner zu verlassen, schafft eine gefährliche Abhängigkeit, die letztlich als Druckmittel eingesetzt werden kann“, sagt Wieck.

Eine Annäherung der Interessen

Seine Argumentation zeigt eine Annäherung der Interessen. Indien strebt den Zugang zu modernen Technologien an, zu stärkeren Produktionskapazitäten und zu einer zuverlässigen Versorgung mit kritischen Mineralien. Europa will seine Partnerschaften diversifizieren und Schwachstellen in Sektoren verringern, in denen einseitige Abhängigkeiten riskant sein können.

Laut Wieck könne das Freihandelsabkommen den Weg für Kooperationen in sensiblen Bereichen wie Schlüsseltechnologien, Halbleitern, kritischen Mineralien und Verteidigung ebnen. Die EU und Deutschland „öffnen ihren gemeinsamen Markt von 452 Millionen Verbrauchern für indische Produkte sowie für gemeinsame industrielle Entwicklungen, die Indiens Wirtschaftswachstum etwa durch Technologietransfer stärken können“, so Wieck.

Umgekehrt würde Europa von einer Diversifizierung seiner Partnerschaften mit Indien profitieren: „Eine Win-win-Situation für beide!“

Doch das Diversifizierungsversprechen sollte nicht mit der Garantie verwechselt werden, dass Europa Indiens technologische und industrielle Schwächen beheben kann. Die Bedingungen der Kooperation, die Bereitschaft zum Austausch von Fachwissen und wirtschaftliche Interessen europäischer Unternehmen werden mitentscheiden, inwieweit Indien davon profitiert.

Gegenseitige Zugeständnisse als Schlüssel

Constantino Xavier vom Centre for Social and Economic Progress (CSEP) in Delhi sieht Möglichkeiten für Europa, durch Forschung, Entwicklung und Industrieknow-how zu Indiens technologischer Widerstandsfähigkeit beizutragen. Doch sei dies mit gegenseitigen Zugeständnissen verbunden.

„Europa kann Indien durch Technologietransfer helfen und durch Finanzierung von Forschung und Entwicklung. Der Preis dafür wird Marktzugang sein“, sagt Xavier. Aus engeren politischen Beziehungen würden sich nicht automatisch neue Lieferketten ergeben. Das Freihandelsabkommen helfe aber, Bereiche zu identifizieren, in denen Indien und Europa neue Lieferketten aufbauen könnten.

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Xavier hält auch eine Kooperation zwischen Indien und der EU in Afrika für möglich, vor allem im Bergbau, wo gemeinsame Initiativen die lokale Wertschöpfung fördern könnten. Das könnte Indiens Streben nach einem sichereren Zugang zu kritischen Mineralien mit den Diversifizierungsbemühungen Europas verbinden und zugleich afrikanischen Ländern helfen, eigene Verarbeitungskapazitäten aufzubauen, statt nur Rohstoffe zu exportieren.

Markzugang als Streitpunkt?

Doch könnte die Marktzugangsfrage auch zu Reibungen führen. Europäische Unternehmen dürften ein Investitionsabkommen und mehr Zugang zum indischen Markt anstreben, während Neu-Delhi seine industriellen Prioritäten mit den Anforderungen einer tieferen wirtschaftlichen Integration in Einklang bringen muss. Regulatorische Unterschiede und Qualitätskontrollen könnten das erschweren.

Geopolitische Differenzen sind ein weiteres Hindernis. Indiens langjährige rüstungspolitischen und strategischen Beziehungen zu Russland stehen im Widerspruch zu Europas Haltung gegenüber Moskaus Krieg in der Ukraine. Indien und Europa haben auch unterschiedliche Prioritäten und Kapazitäten im Indopazifik.

Laut Xavier müssen diese Differenzen die Partnerschaft nicht scheitern lassen: „Die letzten Jahre zeigen, dass Indien und die EU trotz anhaltender Differenzen in Bezug auf Russland eine Annäherung erreichen konnten.“ Er glaubt, dass sich der positive Trend fortsetzt, da Neu-Delhi und Brüssel koordinierte Strategien für Südasien und den Indopazifik entwickeln.

Zugleich muss Indien einschätzen, was die EU und wichtige Mitglieder wie Frankreich und Deutschland wirtschaftlich und sicherheitspolitisch in Asien tatsächlich leisten können. Europa ist kein einheitlicher strategischer Akteur.

Europas Komplexität und Heterogenität verstehen lernen

Die EU bringt wirtschaftliche Größe und regulatorischen Einfluss mit, während einzelne Länder unterschiedliche Stärken bei Verteidigung, Technologie, Investitionen und Diplomatie haben. Um diese in eine kohärente Partnerschaft mit Indien zu verwandeln, bedarf es des anhaltenden politischen Engagements beider Seiten.

Indiens Ziel ist es nicht, sich einem neuen geopolitischen Lager anzuschließen oder eine Abhängigkeit durch eine andere zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, den Kreis an Partnern zu erweitern, von denen man Technologie, Kapital und Know-how beziehen und mit denen man in Sicherheitsfragen kooperieren kann. Für Europa ist Indien ein wichtiger Wirtschaftspartner und zunehmend wichtiger Akteur im Indopazifik.

Der Erfolg der Partnerschaft hängt davon ab, ob beide ihr Interesse an Diversifizierung in widerstandsfähige Lieferketten, sinnvollen Technologietransfer, stärkere industrielle Kooperation und Engagement im Sicherheitsbereich umsetzen können. Entscheidend wird sein, welche zusätzlichen Handlungsmöglichkeiten die Partnerschaft beiden Seiten bietet.

Ujwal Jalali ist in Neu-Delhi Hauptstadtkorrespondent für Außenpolitik, nationale Sicherheit und strategische Fragen der Tageszeitung „The Tribune“ aus Chandigarh. Er ist Teilnehmer des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Sven Hansen.