D ie Landschaft in der kleinen Ortschaft Har Halutz in den Bergen Galiläas ist weit und hügelig, gerade sind die Oliven reif. Zur libanesischen Grenze sind es von hier aus etwa 15 Kilometer Luftlinie. An diesem Freitagabend springen Kinder auf dem Trampolin im Garten. Die Erwachsenen unterhalten sich, essen Pizza und rauchen Joints. Abendidylle.

Die Schicksalswahl, bei der es um die Identität Israels ging, liegt vier Wochen zurück. Niemand hier hat große Lust auf Gespräche zur Lage der Nation.

Israel wirkt in diesen Tagen, als stecke es in einem seltsamen Dazwischen. Vor den Wahlen war die Anspannung kaum auszuhalten. Jetzt ist sie mit einem Schlag verschwunden. Die meisten Israelis wünschen sich eine Verschnaufpause. Ein Aufatmen vom Gefangensein zwischen den Kriegen, Protesten und Ängsten der vergangenen Jahre. Von all dem, was ihre Brüder, Väter und Söhne in Gaza, Libanon und dem Westjordanland getan und gesehen haben, von der Wut und den ewigen innenpolitischen Keilereien. Einfach eine Stopptaste.

„Wir warten die Koalitionsverhandlungen ab.“ Elad, der eigentlich anders heißt, zuckt mit den Schultern. Er sitzt auf einem Holzstuhl und trinkt Tequila mit Zitrone und Eiswürfeln. In Har Halutz besucht er mit seiner Frau und den gemeinsamen drei Kindern Freunde. „Ich habe zum ersten Mal nicht Bibi gewählt, sondern Eisenkot“, sagt er. Wer zu lange an der Macht sei, dem steige das zu Kopf.

Benjamin „Bibi“ Netanjahu regiert seit 1996, mit Unterbrechungen, zusammengerechnet rund 19 Jahre. Der Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot, dessen Sohn Gal im Dezember 2023 in Gaza getötet wurde, vertritt mit seiner Partei Jaschar ähnliche Positionen wie der Likud. Auch er hat erklärt, die Hamas zerstören zu wollen, eine Zweistaatenlösung lehnt er ab. Aber in seiner Rhetorik tritt er weniger aggressiv auf. Im Vergleich zu Bibi kommt er fast mild daher.

Elad kam in Aserbaidschan zur Welt und wuchs in einem Vorort von Tel Aviv auf, heute arbeitet er als Ingenieur. Im Gazakrieg war er monatelang als Reservesoldat im Einsatz. Seine Einheit zerstörte unter anderem Wohnhäuser und Tunnel in Gaza. „Dort ist alles beim Alten. Terroristen auf Schritt und Tritt.“ Er schüttelt den Kopf. „Keine Ahnung, was man mit ihnen machen soll. Am besten, Ägypten nimmt alle Palästinenser.“

Niemand würde sich selbst als radikal bezeichnen

Drinnen im Haus liegen ausgeschnittene arabische Buchstaben verstreut, die Kinder besuchen eine der wenigen bilingualen arabisch-jüdischen Schulen Israels und lernen das Alphabet, „um mit unseren Nachbarn sprechen zu können“, sagt die Mutter und klingt ein bisschen stolz.

Niemand unter den Anwesenden hier würde sich selbst als radikal bezeichnen: Zum Hummus-Essen am Wochenende fahren sie in die arabischen Nachbardörfer. Alle wünschen sich Frieden. Seit den 1950er-Jahren gründete der Staat in Galiläa gezielt jüdische Städte und Dörfer wie Har Halutz, um den jüdischen Bevölkerungsanteil der Region zu erhöhen. Doch selbst in dieser gemischten Region verläuft das Leben zwischen jüdischen und arabischen Nachbarn nebeneinander statt miteinander.

Zwei Drittel der jüdischen Israelis lehnen eine Koalition mit arabischen Parteien ab. Obwohl palästinensischstämmige Israelis ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen und ihre Parteien bei der Wahl 19 Mandate holten, so viele wie noch nie. Zu groß ist das gegenseitige Misstrauen, erst recht nach dem 7. Oktober 2023.

Elad, erzählt eine Freundin aus der Ortschaft, sei ein komischer Kauz, aber auch ein „lieber Typ“. In den ersten Monaten des Krieges habe er nach seinem Einsatz in Gaza einen Zusammenbruch erlitten. Eine Therapie habe er abgelehnt. Solche Dinge könne er mit sich selbst ausmachen, habe er gesagt.

Die Freundin, selbst eine Therapeutin, spricht viel vom Trauma in der israelischen Gesellschaft und den „Wunden auf beiden Seiten“. Sie kritisiert die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza. Kontakte zu Palästinensern hat sie keine, wegen ihrer politischen Untätigkeit plagt sie ein schlechtes Gewissen.

Bei den vergangenen Wahlen hat sie zum ersten Mal die Gemeinsame Liste, das Wahlbündnis arabischer Parteien, gewählt, erzählt sie. „Das hat sich in der aktuellen Lage wie die demokratischste Option angefühlt.“ Seit Jahren überlegen sie und ihr Partner, Israel zu verlassen, aber dann bleiben sie doch. Wären nicht die Politik und die Raketen der Hisbollah aus dem Libanon: Ihr Leben in Har Halutz gliche einem Paradies. „Der Gedanke daran, hier Kinder großzuziehen, erschreckt mich. Egal welche Werte du ihnen mitgibst, sie werden zu Teenagern und verkünden dir eines Tages: Ich gehe zur Armee.“

Ihr Freund hat die zionistisch-liberale Partei der „Demokraten“ gewählt. „In diesem Land gibt es immer mehr jüdische Nazis“, kritisiert er, Platz für Kritik an Israels Taten in Gaza gebe es keinen. Aber dann sagt er auch Dinge wie: „Die Zahlen der Toten in Gaza, das ist Hamas-Propaganda.“ Und: „Das palästinensische Volk, das gab es historisch gar nicht.“ Demografische Studien gehen von einer erheblichen Untererfassung der offiziellen Todeszahl von etwa 77.000 Menschen aus. Ihren Hochrechnungen zufolge dürfte die tatsächliche Zahl der gewaltsamen Todesfälle im Gazastreifen bei über 100.000 liegen.

Jemenitische Bäckerei in Ma'alot vor Schabbatbeginn Foto: Marina Klimchuk

Einige Stunden zuvor: ein Besuch im alten Einkaufszentrum der jüdisch-arabischen Peripheriestadt Ma’alot-Tarshiha. Ein paar russischsprachige alte Männer spielen Karten, jüdische Einwanderer aus Indien sitzen auf einer Asphaltmauer und trinken Bier. Überall hängen israelische Fahnen und Poster von Soldaten mit Maschinengewehren, „Israel, you are not alone!“ steht auf einem.

In der jemenitischen Bäckerei herrscht kurz vor Beginn des Ruhetags Schabbat reges Treiben. An einem Tisch liest jemand laut aus dem Gebetbuch, ein älteres Ehepaar tunkt sein Zupfbrot in Tomatensauce. Eine Mutter mit prall gefüllten Plastiktüten bestellt für sich und ihre drei kleinen Kinder Malawach. Jüdische Einwanderer aus dem Jemen brachten dieses Pfannenbrot nach Israel.

Ma’alot wurde in den 1950er Jahren als Entwicklungsstadt gegründet, um hier jüdische Migranten aus Nordafrika und später aus der ehemaligen Sowjetunion anzusiedeln. Noch immer sind diese kulturellen Einflüsse in der Stadt spürbar.

Hoshen und seine Schwester Tagel im Familienunternehmen Foto: Marina Klimchuk

Die Frau mit den Einkaufstüten trägt einen geblümten, langen Rock und eine Kopfbedeckung. Sie ist 28 Jahre alt, Architektin und jüdisch-orthodox, erzählt sie. Nein, gewählt habe sie nicht, dazu würde sie zu wenig von Politik verstehen. Ihr wäre aber lieber, dass Netanjahu abtritt. Sie lächelt schüchtern. „Warum können sich nicht alle einfach verstehen?“

Ihr Vater habe Gadi Eisenkot gewählt, aus Angst, dass Netanjahu Israel in eine Autokratie verwandle. Ihre Schwiegereltern unterstützen Netanjahu, ihr Mann, ein Reservesoldat, Bezalel Smotrich. Smotrich ist unter Netanjahu Finanzminister und eine Art Siedlungsminister. Er erregte Aufmerksamkeit mit Aussagen wie der, er wolle Gaza „vollständig zerstören“ und „einen Trümmerhaufen hinterlassen, der weltweit beispiellos ist“.

Die Bäckerei ist ein Familienunternehmen. Die Gründerin steht hinter den Backblechen, ihre zwei Töchter und der Sohn helfen mit den vielen Bestellungen aus. Es herrscht gute Laune, man freut sich über den Besuch der Reporterin aus Deutschland.

Rechtsextreme Ideologien längst nicht nur in den Siedlungen

„Ich hab Ben-Gvir gewählt“, erzählt Hoshen, der 20-jährige Sohn. Itamar Ben-Gvir ist Vorsitzender der Partei „Jüdische Stärke“ und war Netanjahus offen rechtsextremer Koalitionspartner. Viele seiner Anhänger glauben an die Überlegenheit des jüdischen Volkes und wollen Israel in einen religiösen Staat verwandeln. Hoshen ist Soldat und trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift: „Plugat Aleph 5035“. Eine Schützenkompanie, die Razzien in den Dörfern des völkerrechtswidrig besetzten Westjordanlandes durchführt. Rechtsextreme Ideologien lauern längst nicht nur in den Siedlungen.

Tagel, 24 Jahre alt, steht neben ihrem Bruder. „Ich hab Smotrich gewählt. Ben-Gvir ist auch ein Held, aber zu radikal“, sagt sie. Ben-Gvir verteilte Schlüsselanhänger in Form von Pistolen in Schulen, weil er die Kinder bewaffnen will. „Find ich übertrieben!“

Ein bisschen fühlten die Geschwister sich nach den Wahlen enttäuscht, geben sie zu: Sie warten darauf zu sehen, ob Gadi Eisenkot jetzt „linksradikal“ wird und gemeinsame Sache mit den arabischen Parteien mache. Israelische Medien zufolge könnte nächste Woche eine Regierung zustande kommen: Eisenkot hat bislang Koalitionsvereinbarungen mit der rechten säkularen Partei Israel Beitenu und den Demokraten getroffen, es laufen Gespräche mit den Ultraorthodoxen und der arabischen Partei Ra’am – obwohl im Vorfeld alle außer den Demokraten eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien ausgeschlossen hatten.

Samstagmorgen. Wenige Autominuten von Ma’alot entfernt liegt das alte arabische Dorf Tarshiha, die Bewohner hier sind zur Hälfte Christen und zur Hälfte Muslime. Ma’alot und Tarshiha gehören zwar einer Stadtverwaltung an, aber das Lebensgefühl zwischen den beiden Orten könnte unterschiedlicher nicht sein. Bäume mit üppigen Grapefruits und Granatäpfeln säumen die Gassen, der Muezzin in der alten Moschee ruft zum Gebet. In den vergangenen Jahren ist Tarshiha zu einer Art arabischer Kulturmetropole und kulinarischer Pilgerstätte aufgestiegen. Besucher aus der ganzen Region kommen jeden Samstag hierher, um Croissants zu essen und auf dem Wochenmarkt einzukaufen. Hebräisch mischt sich mit Arabisch, Russisch und Englisch.

Jede Woche sitze er mit den arabischen Marktverkäufern zum Kaffee zusammen, erzählt der ältere georgische Kleidungshändler auf Russisch. Um im nächsten Satz zu sagen, dass er Netanjahu unterstützt: „Der ist stark und hat die richtigen internationalen Beziehungen. Und er wird wieder Premier, du wirst sehen, warte nur ab!“ Es klingt wie ein Versprechen.

„Wir haben ihnen unsere Stimmen wie auf einem Tablett serviert, um Bibi abzulösen! 19 Mandate!“ Rami, der arabische Besitzer des Restaurants „Hummus Ful Rami“, streckt die Arme aus, als ob er ein Tablett tragen würde. Er ist Mitte 30, hat zum ersten Mal in seinem Leben gewählt und für die Gemeinsame Liste gestimmt. „Wozu das Ganze? Sie wollen nicht mit uns in einer Koalition sitzen.“ Er schüttelt den Kopf, enttäuscht. Wie, will er wissen, solle man in diesem Land Kinder großziehen.

Überall in Tarshiha ist die Enttäuschung groß: beim Supermarktbesitzer, bei seinem Freund, bei den jungen, Croissants essenden Hipstern in der Bäckerei. Sie alle sind wählen gegangen. Nur um festzustellen, dass ihre Stimmen vielleicht gar keine Rolle spielen. Viele hier sind überzeugt: Israel wird sie nie als gleichwertige Bürger anerkennen.