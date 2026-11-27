Lächelnd schiebt sich der hochgewachsene Mann durch die Menge. Hier ein Händedruck, dort ein Küsschen – und Selfies, immer wieder Selfies. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez ist in seinem Element. Dass er bereits 54 Jahre alt ist, sieht man ihm kaum an. Und das, obwohl seine Haare in den letzten acht Jahren, seit er die Geschicke Spaniens lenkt, deutlich grauer geworden sind.

Der Sozialist regiert seit 2020 in Koalitionen mit Kräften links seiner Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ohne eigene parlamentarische Mehrheit. Seit den Wahlen 2023 braucht er mit seiner Minderheitsregierung gar die Stimmen aller Parteien – außer der rechten PP und der rechtsextremen Vox – um Gesetze und Reformen durchs Parlament zu bringen. Linke sowie regionale fortschrittliche und konservative Kräfte unter einen Hut zu bringen, braucht Dialogbereitschaft und Fingerspitzengefühl.

Am 29. November wählen die Menschen in Spanien nun eine neue Regierung, und Sánchez will vier weitere Jahre im Amt bleiben. Doch fast alle Umfragen sahen zuletzt eine Koalition aus der Partido Popular (PP) und der Vox-Partei weit vorn, gar mit einer absoluten Mehrheit.

Sánchez aber gibt sich nicht geschlagen. „Am 29. November wird es eine historische Mobilisierung geben, damit das fortschrittliche Spanien den Rückschritt an der Wahlurne besiegt“, wiederholt er immer wieder im Wahlkampf – so auch hier vor fünfeinhalbtausend Menschen in der Sporthalle in Alcorcón, einem Vorort im Südwesten Madrids. Hunderte mussten draußen bleiben.

Sánchez wirbt für „eine massive Wahlbeteiligung von über 75 Prozent“, um doch noch an der Macht zu bleiben. Auf der Bühne tanzt er zu Latinopop, bevor er unter tosendem Beifall ein rotes T-Shirt überzieht. „Die Kraft eines Landes“ steht darauf.

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Das ist neben der „Kraft der Leute“ und der „Kraft der Frauen“ der Slogan, mit dem die Aufholjagd gelingen soll. Dann nimmt er eine Spanienfahne und schwenkt sie – etwas, was linke Politiker sonst eher nicht tun. „Das ist unsere Fahne, die der Verfassung, der sozialen Rechte und Gleichberechtigung“, ruft er. Das Publikum jubelt.

Sánchez eilt der Ruf voraus, einer zu sein, der immer wieder aufsteht. Wenn einer die Umfragen besiegen kann, das glauben hier viele, dann er. Bereits 2023, beim letzten Wahlgang sahen die meisten Umfragen PP-Chef Alberto Núñez Feijóo und Vox-Führer Santiago Abascal als Ministerpräsident und Vize. Es kam anders.

Immer wieder wurde Sánchez politisch totgesagt und kam zurück. Nach mehreren Jahren als Stadtrat in Madrid und Parlamentsabgeordneter gewann er 2014 als völliger Außenseiter, der nicht einmal im Parteivorstand saß, die Urwahlen zum Parteivorsitzenden der sozialistischen PSOE.

Als er 2016 am Versuch scheiterte, eine Regierungskoalition mit der Mitte-Rechts-Partei Ciudadanos zu bilden, verlangte ein Großteil des Vorstandes der PSOE, dem Konservativen Mariano Rajoy bei einer Parlamentsabstimmung ins Amt des Regierungschefs zu helfen. Sánchez erinnerte an sein Wahlversprechen, dies auf keinen Fall tun zu wollen. „Nein heißt Nein“ beteuerte er und trat noch vor der Abstimmung von allen Ämtern zurück.

Viel erreicht und doch gescheitert

Bei den nächsten Urwahlen der PSOE 2017 trat er erneut an. Mit einem in die Jahre gekommenen Peugeot und engen Vertrauten klapperte er überall Ortsverbände ab und gewann einmal mehr – zur Überraschung vieler.

Im Juni 2018 dann stürzte Sánchez Mariano Rajoy mit einem Misstrauensvotum. Daraufhin zog er mit seiner Frau Begoña Gómez, den beiden Töchtern und dem Familienhund in die „Moncloa“, den Regierungssitz vor den Toren der Hauptstadt ein – obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal dem Parlament angehörte.

Sánchez hat Wirtschaft studiert und über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Diplomatie promoviert. Er arbeitete als Berater einer spanischen Europa-Abgeordneten und später, während des Kosovokrieges, im Stab des Hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina.

Zurück in Spanien unterrichtete er an einer Madrider Privatuniversität. Keiner der anderen SpitzenkandidatInnen kann einen solchen Lebenslauf vorweisen. Mit Sánchez hat Spanien erstmals einen Regierungschef, der sich mit fließendem Englisch auf der internationalen Bühne bewegt.

Sánchez zeigt immer wieder, was möglich ist: die Erhöhung des Mindestlohnes um über 60 Prozent, eine Arbeitsmarktreform, die Festanstellungen stärkt, Rentenanpassungen, Fortschritte in der Gleichberechtigung, Covidhilfen für Kurzarbeitsprogramme statt Entlassungen und die Legalisierung von über einer Million ausländischer Menschen, die ohne Papiere im Land lebten, sind nur einige seiner Erfolge.

Pedro Sanchez bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Menschenmenge Foto: Oscar del Pozo

Die Wirtschaft wächst stärker als im EU-Durchschnitt, und Spanien hat mittlerweile mehr als 22 Millionen sozialversicherte Erwerbstätige – obwohl 19 Millionen immer als Obergrenze galten. Dabei waren die vergangenen acht Jahre auch eine Zeit voller Krisen: die Covidpandemie, der Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma, der Ukrainekrieg und dessen wirtschaftliche Folgen, die Migrationskrise in Ceuta, zwei schwere Zugunglücke.

„Es macht einen Unterschied, wer regiert“, verweist Sánchez auf der Bühne auf seine Errungenschaften und bittet um vier Jahre mehr. Er will die Steuern für jene erhöhen, die Wohnungen leer stehen lassen und damit spekulieren. Und er will das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung festschreiben lassen.

Ausgerechnet an dem sozialen Problem, dass die Spanier am meisten umtreibt, scheiterte Sánchez in diesem Jahr: das der explodierenden Preise am Miet- und Wohnungsmarkt. Seine Regierung versuchte zwar, die Mietpreisentwicklung zu bremsen. Das funktionierte jedoch nur mancherorts. Wohnungspolitik ist in Spanien Sache der Regionen. Dort, wo die Rechte das Sagen hat, boykottierte sie alle Maßnahmen, die nach Eingriffen in den ihr heiligen Markt aussahen.

Im Herbst erließ Sánchez unter dem Druck von Massenprotesten zwei Dekrete, die den Kauf von Wohnungen durch Fonds und Zwangsräumungen stoppen, Mieten deckeln und befristete Mietverträge automatisch verlängern sollten. Anfang Oktober scheiterten sie im Parlament – an PP und Vox, aber auch an den katalanischen Konservativen von Junts, ohne die Sánchez seit 2023 nicht regieren kann. Daraufhin zog er die für Frühsommer 2027 geplante Regierungswahl im Land auf den 29. November vor.

Sich Gegenwind zunutze machen

„Nein zum Krieg“, ruft Sánchez auf der Wahlkampfveranstaltung in Alcorcón und erinnert daran, dass seine Regierung den Gazafeldzug Israels als Völkermord verurteilte und Palästina als Staat anerkannte. Er lässt keine Flugzeuge der US-Luftwaffe in Spanien Richtung Iran starten und weigerte sich, den Verteidigungshaushalt – wie seitens der USA von allen Nato-Mitgliedern gefordert – auf fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen.

Das brachte ihm mit Netanjahu und Trump mächtige Feinde ein, aber weltweit auch einige gute Freunde, darunter lateinamerikanische Präsidenten wie Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien oder Claudia Sheinbaum in Mexiko.

In den USA kann Sánchez, auch Vorsitzender der Sozialistischen Internationale, auf den Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, und den Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, bauen. „In Brasilien haben sie es geschafft und in den USA auch, warum sollte es in Spanien nicht möglich sein?“, verweist er unter Applaus auf die jüngsten Wahlsiege Lulas und der US-Demokraten gegen ihre rechten Gegenspieler.

Um regieren zu können, machte Sánchez so manches Zugeständnis. Selbst dort, wo er dies im Wahlkampf strikt verneinte. 2023 etwa ließ er sich von der baskischen Linken, dem einstigen Umfeld der Separatistenorganisation ETA, die 2011 die Waffen niederlegte, unterstützen. Im Gegenzug ermöglichte er eine Amnestie für Personen, die wegen der Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien 2017 verurteilt worden waren.

Die Rechte hat ihm gerade das nie verziehen. Ein illegitimer Regierungschef sei er, mafiös, korrupt, zu allem bereit, ja ein Diktator. Seine Koalitionsregierung sei die schlechteste Regierung seit 50 Jahren. „Wer kann, der mache“, forderte der einstige konservative Regierungschef José María Aznar seine Anhänger im Staatsapparat auf, zum Sturz von Sánchez beizutragen.

Mit Erfolg: Ermittlungsrichter, denen Kritiker PP-Nähe vorwerfen, eröffneten Verfahren gegen Sánchez’ Bruder David und seine Ehefrau. Die Anzeigen kamen in beiden Fällen von rechtsextremen, Vox-nahen Organisationen.

PP und Vox gelang es, Spanien zu polarisieren wie nie zuvor. „Perro Sánchez“, „Hund Sánchez“, tauften sie ihn. Und Madrids Regionalpräsidentin, Isabel Díaz Ayuso, soll ihn von der Tribüne des Parlaments aus als „Hurensohn“ beschimpft haben.

Die Kritik gibt es als Anstecker im Parteishop

Sie selbst will nur „Me gusta la fruta“ gesagt haben, was so viel heißt wie „Ich mag Obst“, aber eben fast genauso klingt wie der spanische Ausdruck für Hurensohn: „Hijo de puta“. Beides wurde von den Anhängern der Rechten freudig aufgenommen. „Sánchez Hurensohn“ ist längst ein gängiger Sprechchor auf Konzerten, Festen und in Fußballstadien.

Doch Sánchez versteht es, diese Angriffe geschickt zu nutzen. Er tritt auf Wahlkampfveranstaltungen immer wieder gemeinsam mit Ehefrau Begoña Gómez auf. „Die Kraft der Liebe gegen den Hass“, nennt er das und weiß, dass dies bei seinen Anhängern ankommt.

Im Parteishop gibt es längst Anstecker mit der Aufschrift „Perro Sanxe“ – im Sinne eines alten Hundes, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und in Sachen Hurensohn wünscht sich Sánchez, dass – sollte er es am 29. November einmal mehr schaffen – alle sagen: „Schau an, dieser Hurensohn!“

Es gehe „um Politik gegen schlechte Erziehung“, sagt er in Alcorcón. Der rechte Feijóo und der franquistische Abascal stünden nicht für einen Wechsel, sondern für Rückschritt. „No pasarán“ („Sie kommen nicht durch“) antwortet das Publikum mit der Parole, die einst im Bürgerkrieg gegen die spanischen Faschisten gerufen wurde.