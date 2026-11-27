E s ist wieder so weit: Der Schwarze Freitag ist da, womit kein Börsencrash gemeint ist. Irgendwann in der Hochphase der neoliberalen Phase, nach der Jahrhundertwende, schwappte der unsägliche „Black Friday“ aus den USA nach Deutschland herüber. Nicht nur an diesem Tag, sondern schon Wochen davor soll es nach dem Willen der Onlinehändler und Shoppingmalls beim Konsumieren kein Halten mehr geben, weil es, wie es dann immer heißt, eine „Rabatt-Schlacht“ gibt.

Es nützt nichts, über den vermeintlichen oder tatsächlichen US-Kulturimperialismus zu klagen. Klar, der Black Friday ist etwas sehr Amerikanisches, das eigentlich überhaupt nicht nach Europa passt. Es ist in den USA der Freitag nach dem Feiertag Thanksgiving, der gern als freier Brückentag genutzt wird und das Weihnachtsgeschäft einläutet.

Schwerer wiegt, dass der Black Friday hierzulande den KonsumentInnen jedes Jahr Sand in die Augen streut: Schaut mal, wie billig das jetzt ist, greift doch zu! Er verstellt den Blick darauf, dass solche Aktionswochen praktisch keinen dämpfenden Einfluss auf die Inflation haben. Und leider, leider gilt der Black Friday nicht für hochpreisige, aber lebenswichtige Sachen wie Mieten, sondern für völlig Überflüssiges wie Avocadoschneider oder elektrische Bodenwischer.

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Enttäuschend, aber erwartbar ist auch das Gebaren der Verbraucherschutzorganisationen. Wie jedes Jahr warnen sie vor Fake-Angeboten, weil der Ursprungspreis vorher diskret angehoben wurde. Statt brave Verhaltenstipps innerhalb des Systems zu geben, sollten VerbraucherschützerInnen mal die Logiken des Systems hinterfragen.

In der alten BRD gab es jedes Jahr den Sommerschlussverkauf und den Winterschlussverkauf. In diesem Zeitraum konnten die nicht mehr aktuellen Saisonartikel günstig gekauft werden. Spießig, überreguliert? Kann sein. Aber die klaren Regeln von „SSV“ und „WSV“ schützten davor, sich in einem Konsumrausch ohne Geländer zu verlieren.