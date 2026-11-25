H andelspolitik und Menschenrechtsfragen sind eng miteinander verknüpft, doch trifft dies wohl nicht auf das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien zu. „Die Mutter aller Abkommen“, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, soll am 16. Dezember unterzeichnet werden, lässt aber die wichtige Frage der Menschenrechte außer Acht, obwohl fast 20 Jahre lang verhandelt wurde.

Das Abkommen zeigt Indiens Weigerung, sich ernsthaft mit Menschenrechtsfragen auseinanderzusetzen. Auch zeigt es, dass sich die EU trotz ihres globalen Einflusses entschieden hat, zu Menschenrechten zu schweigen und der Stärkung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen Vorrang einzuräumen. Das soll der Hegemonie der USA und Chinas in Zeiten steigender Zölle und drohender Handelskriege entgegenwirken.

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

Indien wird als Markt mit immensem Potenzial von mehr als einer Milliarde Menschen wahrgenommen. Jetzt wird das Abkommen zu einer Zeit unterzeichnet, in der Indien wegen seiner autoritären Tendenzen, seiner Politik strategischer Autonomie und seiner wirtschaftlichen Verbindungen zu Israel und Russland unter starker Beobachtung steht.

Das Kleingedruckte des Abkommens wurde noch nicht veröffentlicht, doch die öffentlich zugängliche Zusammenfassung des Kapitels „Handel und nachhaltige Entwicklung“ nennt immerhin Arbeitnehmerrechte, die Stärkung der Rolle der Frau und Nachhaltigkeit als Klauseln, die „rechtlich bindend und durch einen speziellen Konsultationsmechanismus durchsetzbar“ sind. Doch ist über die verbindlichen Mechanismen nicht viel bekannt. Dafür müssen wir die Unterzeichnung des Abkommens abwarten.

Verpflichtungen oder Maßnahmen werden nicht genannt

Das Schweigen der EU zeigt sich auch in der gemeinsamen Erklärung des 12. Menschenrechtsdialogs zwischen Indien und der EU, der im Juni in Neu-Delhi stattfand. Die Erklärung ist ein Sammelsurium, das die Gespräche umschreibt, ohne Verpflichtungen oder Maßnahmen zu nennen.

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Indien und die EU bekräftigten nur „ihr Engagement für die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte“ und „erkannten die Bedeutung der Stärkung nationaler und internationaler Menschenrechtsinstitutionen sowie der Zusammenarbeit mit diesen an“, ohne Einzelheiten zu nennen.

Dabei gibt es einen Unterschied zwischen der EU-Kommission, die das Abkommen verhandelt hat, und dem EU-Parlament, das sich im Laufe der Jahre deutlicher zu Menschenrechtsfragen geäußert hat. So forderte das Parlament im Jahr 2023 Indien mit einer Resolution auf, den ethnischen Konflikt in Manipur zu beenden.

In dem nordöstlichen Bundesstaat gibt es seit mehr als drei Jahren einen gewaltsamen Konflikt, in dem Tausende Menschen vertrieben wurden und der über 300 Todesopfer gefordert hat. Indiens Regierung verurteilte die Resolution des EU-Parlaments als „Einmischung“ und Überbleibsel einer „kolonialen Denkweise“.

Im Laufe der Jahre haben mehrere internationale Organisationen und Gremien auf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen in Indien hingewiesen, zu denen sich die EU nicht geäußert hat. Unter der seit 2014 regierenden hindunationalistischen Volkspartei (BJP) wurden Gesetze zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Regelung ausländischer Finanzierung missbraucht, um gegen Aktivisten, Anwälte, Studentenführer und andere Menschenrechtsverteidiger vorzugehen.

Premierminister Narendra Modi hat in seinen Wahlkämpfen wiederholt Reden voll Hass gegen Minderheiten, insbesondere Muslime, gehalten und damit zu Diskriminierung und Gewalt angestiftet.

Seit 2025 wurden Hunderte bengalische Muslime rechtswidrig und gewaltsam nach Bangladesch abgeschoben. Dies geschah im Einklang mit der Rhetorik der BJP, „illegale Einwanderer“ und „Eindringlinge“ auszusortieren.

Exzessive Gewalt gegen regierungskritische Proteste

Im Juli gingen Polizeikräfte mit exzessiver Gewalt gegen Studierende und die sogenannte Kakerlakenpartei vor, die friedlich eine Prüfungsreform gefordert hatten. Ähnliches wiederholte sich im Oktober. Erneut wurden Proteste gewaltsam unterdrückt, zudem wurden Oppositionspolitker und Aktivisten willkürlich festgenommen. Sie hatten gegen die Überarbeitung der Wählerlisten zu Lasten vor allem von religiösen Minderheiten protestiert. Indische Medien hatten von 133 Millionen aus dem Wahlregister gestrichenen Personen berichtet. Drei UN-Sonderberichterstatter wiesen auf die Gefährdung des Wahlrechts für bestimmte Gruppen hin.

Die mit den Vereinten Nationen verbundene Globale Allianz der Nationaler Menschenrechtsinstitutionen (GANHRI) hat eine Herabstufung von Indiens Nationaler Menschenrechtskommission (NHRC) empfohlen. Denn diese halte die Pariser Prinzipien nicht ein. Diese verlangen von Kommissionen, gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, transparenter und pluralistischer geführt zu werden, unabhängige Experten einzubeziehen und ihre eigene Autonomie zu verteidigen.

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Die EU hat nicht immer zu Menschenrechtsfragen geschwiegen. Es gab auch nicht handelsbezogene Fälle, in denen sie gegenüber ihren Handelspartnern Menschenrechts- und Umweltstandards durchgesetzt hat. Doch ist die EU wirklich dazu bereit, wirtschaftliche Interessen zurückzustellen und Indien wegen seiner schwindenden Demokratie zur Rede zu stellen?

Vijayta Lalwani ist freie Journalistin in Pune. Sie ist Teilnehmerin des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Sven Hansen.